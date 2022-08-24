https://sputnikarabic.ae/20220824/تركيا-لن-نشتري-طائرات-إف-16-إذا-فرضت-أمريكا-شروطا-لاستخدامها-1066804652.html
تركيا: لن نشتري طائرات "إف 16" إذا فرضت أمريكا شروطا لاستخدامها
تركيا: لن نشتري طائرات "إف 16" إذا فرضت أمريكا شروطا لاستخدامها
قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده لن تشتري طائرات حربية من طراز "إف 16" من الولايات المتحدة إذا فرضت واشنطن قيودا على استخدامها. 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T13:52+0000
2022-08-24T13:52+0000
2022-08-24T13:52+0000
أخبار تركيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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اقترح مجلس النواب الأمريكي في يوليو/ تموز السماح للرئيس جو بايدن ببيع تركيا طائرات "إف 16" المطورة بشرط ألا تنشرها أنقرة في عمليات التحليق الإقليمية غير المصرح بها في اليونان.وذكر تشاووش أوغلو في تصريحات متلفزة: "المحادثات الفنية تجري بشكل جيد للغاية، لكننا لن نوافق على شراء منتج بطريقة قد تقيد أيدينا".حولت تركيا تركيزها إلى شراء طائرات "إف 16" لتحديث أسطولها القديم من الطائرات الحربية الأمريكية بعد إخراجها من برنامج للمساعدة في تصنيع وشراء الجيل التالي من مقاتلات "إف 35".جاءت هذه الخطوة ردا على شراء تركيا لنظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس 400"، الذي قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه مطلوب بشكل عاجل للدفاع عن بلاده.اتهم أردوغان في مايو/ أيار رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ببذل جهود ضغط ضد تركيا في الكونغرس لمنع بيع طائرات "إف -16".الدولتان متنافستان وبينهما نزاعات جغرافية مثيرة للجدل، بما في ذلك حول التنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة جزيرة قبرص المقسمة ودوديكانيز - وهي مجموعة من الجزر قبالة الساحل التركي.حشد البلدان أساطيلهم البحرية وطائراتهم الحربية في مواجهة بعضهم البعض في البحر الأبيض المتوسط، عندما تصاعدت التوترات بشكل حاد في عام 2020، وبدا خطر الصراع المسلح قريبا.
https://sputnikarabic.ae/20220801/تركيا-الحلول-البديلة-موجودة-في-حال-فشلت-محادثات-شراء-مقاتلات-إف-16-الأمريكية-1065862708.html
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أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
تركيا: لن نشتري طائرات "إف 16" إذا فرضت أمريكا شروطا لاستخدامها
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قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده لن تشتري طائرات حربية من طراز "إف 16" من الولايات المتحدة إذا فرضت واشنطن قيودا على استخدامها.
اقترح مجلس النواب الأمريكي في يوليو/ تموز السماح للرئيس جو بايدن ببيع تركيا طائرات "إف 16" المطورة بشرط ألا تنشرها أنقرة في عمليات التحليق الإقليمية غير المصرح بها في اليونان.
وذكر تشاووش أوغلو في تصريحات متلفزة
: "المحادثات الفنية تجري بشكل جيد للغاية، لكننا لن نوافق على شراء منتج بطريقة قد تقيد أيدينا".
وتابع: "لماذا يجب علينا شراء منتج لا يمكننا استخدامه؟ نتوقع أن تواصل الإدارة الأمريكية العمل لإقناع الكونغرس بالبيع".
حولت تركيا تركيزها إلى شراء طائرات "إف 16" لتحديث أسطولها القديم من الطائرات الحربية الأمريكية
بعد إخراجها من برنامج للمساعدة في تصنيع وشراء الجيل التالي من مقاتلات "إف 35".
جاءت هذه الخطوة ردا على شراء تركيا لنظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس 400"، الذي قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه مطلوب بشكل عاجل للدفاع عن بلاده.
اتهم أردوغان في مايو/ أيار رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ببذل جهود ضغط ضد تركيا في الكونغرس لمنع بيع طائرات "إف -16".
الدولتان متنافستان وبينهما نزاعات جغرافية مثيرة للجدل، بما في ذلك حول التنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة جزيرة قبرص المقسمة ودوديكانيز - وهي مجموعة من الجزر قبالة الساحل التركي.
حشد البلدان أساطيلهم البحرية وطائراتهم الحربية في مواجهة بعضهم البعض في البحر الأبيض المتوسط، عندما تصاعدت التوترات بشكل حاد في عام 2020، وبدا خطر الصراع المسلح قريبا.