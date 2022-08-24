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https://sputnikarabic.ae/20220824/خفر-السواحل-الصيني-يتخذ-إجراء-عسكريا-هو-الأول-من-نوعه-في-مضيق-تايوان-صور-1066802107.html
خفر السواحل الصيني يتخذ إجراء عسكريا هو الأول من نوعه في مضيق تايوان... صور
خفر السواحل الصيني يتخذ إجراء عسكريا هو الأول من نوعه في مضيق تايوان... صور
أطلقت الصين أول مهمة بحرية لخفر السواحل في مضيق تايوان باستخدام سفينة الدورية الضخمة "هايكسون - 6". 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T12:57+0000
2022-08-24T12:57+0000
العالم
الصين
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ذكرت ذلك صحيفة "الشعب" الصينية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن السفينة مصممة لمهام البحث والإنقاذ والدوريات البحرية.ولفتت إلى أنها انطلقت اليوم ضمن أسطول يضم وحدات بحرية أخرى لتنفيذ مهام الدوريات البحرية وتأمين الممرات المائية أمام سواحل محافظة فوجيان، شمال شرقي الصين.يذكر أن سفينة الدورية الضخمة تم تشغيلها في يوليو/ تموز الماضي، لتتولى مهام تأمين الممرات المائية أمام السواحل الصينية مع وحدات بحرية أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20220116/تايوان-تطور-سفنا-خاصة-بنشر-الألغام-البحرية-لمواجهة-الأسطول-الصيني-1056264663.html
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العالم, الصين
العالم, الصين

خفر السواحل الصيني يتخذ إجراء عسكريا هو الأول من نوعه في مضيق تايوان... صور

12:57 GMT 24.08.2022
© AFP 2022 / ZHA CHUNMINGوحدات بحرية تابعة للأسطول الحربي الصيني
وحدات بحرية تابعة للأسطول الحربي الصيني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
© AFP 2022 / ZHA CHUNMING
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أطلقت الصين أول مهمة بحرية لخفر السواحل في مضيق تايوان باستخدام سفينة الدورية الضخمة "هايكسون - 6".
ذكرت ذلك صحيفة "الشعب" الصينية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن السفينة مصممة لمهام البحث والإنقاذ والدوريات البحرية.
الجيش التايواني... رئيسة تايوان تساي إنغ ون على متن فرقاطة حاملة للصواريخ الموجهة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
تايوان تطور سفنا خاصة بنشر الألغام البحرية لمواجهة الأسطول الصيني
16 يناير, 11:26 GMT
ولفتت إلى أنها انطلقت اليوم ضمن أسطول يضم وحدات بحرية أخرى لتنفيذ مهام الدوريات البحرية وتأمين الممرات المائية أمام سواحل محافظة فوجيان، شمال شرقي الصين.
يذكر أن سفينة الدورية الضخمة تم تشغيلها في يوليو/ تموز الماضي، لتتولى مهام تأمين الممرات المائية أمام السواحل الصينية مع وحدات بحرية أخرى.
مقارنة بين الأسطولين الصيني والأسترالي
مقارنة بين الأسطولين الصيني والأسترالي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
مقارنة بين الأسطولين الصيني والأسترالي
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