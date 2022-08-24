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https://sputnikarabic.ae/20220824/غوتيريش-يحث-خبراء-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-على-زيارة-محطة-زابوروجيه-في-أقرب-وقت-ممكن-1066808410.html
غوتيريش يحث خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية على زيارة محطة زابوروجيه في أقرب وقت ممكن
غوتيريش يحث خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية على زيارة محطة زابوروجيه في أقرب وقت ممكن
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة محطة الطاقة النووية في زابوروجيه في أقرب وقت ممكن. 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T15:15+0000
2022-08-24T15:15+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
انطونيو غوتيريش
محطة نووية
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وقال غوتيريش في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، "أرحب بالتأييد على دعم مثل هذه المهمة وأدعو إلى إجرائها في أقرب وقت ممكن".كما عبّر عن قلقه البالغ إزاء الوضع في محيط محطو زابوروجيه النووية.كما أشار الأمين العام، يجب ضمان أمن المحطة و"إعادة الحالة المدنية" للمحطة.هذا والتقى المدير العام لشركة "روساتوم" الحكومية الروسية، أليكسي ليخاتشوف، في إسطنبول، مع الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم الأربعاء، وركز الجانب الروسي على المهام ذات الأولوية لضمان سلامة المنشآت النووية في روسيا وأوكرانيا.وقالت الشركة في بيان: "من الجانب الروسي، تم التركيز على المهام ذات الأولوية المتمثلة في ضمان أمن المنشآت النووية في روسيا وأوكرانيا في ضوء القصف المستمر لمحطة زابوروجيه من قبل الجماعات المسلحة الأوكرانية وأعمال التخريب في محطة كورسك للطاقة النووية. وفي هذا الصدد، أكد الجانب الروسي أن أمن المنشآت النووية، أينما كانت، كان ولا يزال أولوية مطلقة بالنسبة لروسيا".كما حضر الاجتماع رئيس الدائرة الاتحادية للبيئة التكنولوجية والإشراف النووية، ألكسندر تريمبيتسكي، والممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف.
https://sputnikarabic.ae/20220824/ليخاتشوف-وغروسي-يبحثان-زيارة-بعثة-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-إلى-محطة-زابوروجيه-1066798428.html
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العالم, انطونيو غوتيريش, محطة نووية
العالم, انطونيو غوتيريش, محطة نووية

غوتيريش يحث خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية على زيارة محطة زابوروجيه في أقرب وقت ممكن

15:15 GMT 24.08.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة محطة الطاقة النووية في زابوروجيه في أقرب وقت ممكن.
وقال غوتيريش في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، "أرحب بالتأييد على دعم مثل هذه المهمة وأدعو إلى إجرائها في أقرب وقت ممكن".
كما عبّر عن قلقه البالغ إزاء الوضع في محيط محطو زابوروجيه النووية.
وقال "أي عمل يمكن أن يعرض للخطر ... سلامة محطة الطاقة النووية هو ببساطة غير مقبول. أي تصعيد آخر للوضع يمكن أن يؤدي إلى تدمير الذات."
كما أشار الأمين العام، يجب ضمان أمن المحطة و"إعادة الحالة المدنية" للمحطة.
هذا والتقى المدير العام لشركة "روساتوم" الحكومية الروسية، أليكسي ليخاتشوف، في إسطنبول، مع الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم الأربعاء، وركز الجانب الروسي على المهام ذات الأولوية لضمان سلامة المنشآت النووية في روسيا وأوكرانيا.
المدير العام لشركة روس آتوم الروسية، أليكسي ليخاتشوف، خلال لقائه في إسطنبول مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
ليخاتشوف وغروسي يبحثان زيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه
12:09 GMT
وقالت الشركة في بيان: "من الجانب الروسي، تم التركيز على المهام ذات الأولوية المتمثلة في ضمان أمن المنشآت النووية في روسيا وأوكرانيا في ضوء القصف المستمر لمحطة زابوروجيه من قبل الجماعات المسلحة الأوكرانية وأعمال التخريب في محطة كورسك للطاقة النووية. وفي هذا الصدد، أكد الجانب الروسي أن أمن المنشآت النووية، أينما كانت، كان ولا يزال أولوية مطلقة بالنسبة لروسيا".

وأضاف البيان أن أليكسي ليخاتشوف، أكد أن روسيا مستعدة لتقديم جميع أنواع الدعم، بما في ذلك الدعم اللوجستي، في تنظيم زيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، مشيرا إلى أن "أليكسي ليخاتشوف ورافائيل غروسي ناقشا بالتفصيل النطاق الكامل للمسائل المتعلقة ببعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المزمعة إلى محطة الطاقة النووية في زابوروجيه. وتم التأكيد على أن الجانب الروسي يشارك الأمين العام للوكالة في نية القيام بمثل هذه المهمة في المستقبل القريب، كما يسمح الوضع العسكري على الأرض، وعلى استعداد لتقديم كل الدعم الممكن، بما في ذلك الدعم اللوجستي، في تنظيمه".

كما حضر الاجتماع رئيس الدائرة الاتحادية للبيئة التكنولوجية والإشراف النووية، ألكسندر تريمبيتسكي، والممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف.
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