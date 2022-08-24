https://sputnikarabic.ae/20220824/ليخاتشوف-وغروسي-يبحثان-زيارة-بعثة-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-إلى-محطة-زابوروجيه-1066798428.html
ليخاتشوف وغروسي يبحثان زيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه
ليخاتشوف وغروسي يبحثان زيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه
التقى المدير العام لشركة "روساتوم" الحكومية الروسية، أليكسي ليخاتشوف، في إسطنبول، مع الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم الأربعاء،... 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T12:09+0000
2022-08-24T12:09+0000
2022-08-24T12:14+0000
روسيا
روس آتوم
محطة نووية
وكالة الطاقة الذرية
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وقالت الشركة في بيان: "من الجانب الروسي، تم التركيز على المهام ذات الأولوية المتمثلة في ضمان أمن المنشآت النووية في روسيا وأوكرانيا في ضوء القصف المستمر لمحطة زابوروجيه من قبل الجماعات المسلحة الأوكرانية وأعمال التخريب في محطة كورسك للطاقة النووية. وفي هذا الصدد، أكد الجانب الروسي أن أمن المنشآت النووية، أينما كانت، كان ولا يزال أولوية مطلقة بالنسبة لروسيا".كما حضر الاجتماع رئيس الدائرة الاتحادية للبيئة التكنولوجية والإشراف النووية، ألكسندر تريمبيتسكي، والممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف.وفي الأسابيع الأخيرة، قامت القوات الأوكرانية بمهاجمة محطة زابوروجيه للطاقة النووية بشكل منتظم، ما يهدد بكارثة نووية واسعة النطاق.وأدى القصف بالفعل إلى إتلاف خط الجهد العالي لمحطة كاخوفسكايا الفرعية، واضطر العمال إلى تقليل قدرة وحدتي طاقة في المحطة.
https://sputnikarabic.ae/20220823/روسيا-توزع-في-مجلس-الأمن-الدولي-أدلة-مصورة-على-قصف-أوكرانيا-لمحطة-زابوروجيه-1066781371.html
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روسيا, روس آتوم, محطة نووية, وكالة الطاقة الذرية
روسيا, روس آتوم, محطة نووية, وكالة الطاقة الذرية
ليخاتشوف وغروسي يبحثان زيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه
12:09 GMT 24.08.2022 (تم التحديث: 12:14 GMT 24.08.2022) تابعنا عبر
التقى المدير العام لشركة "روساتوم" الحكومية الروسية، أليكسي ليخاتشوف، في إسطنبول، مع الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم الأربعاء، وركز الجانب الروسي على المهام ذات الأولوية لضمان سلامة المنشآت النووية في روسيا وأوكرانيا.
وقالت الشركة في بيان: "من الجانب الروسي، تم التركيز على المهام ذات الأولوية المتمثلة في ضمان أمن المنشآت النووية في روسيا وأوكرانيا في ضوء القصف المستمر لمحطة زابوروجيه من قبل الجماعات المسلحة الأوكرانية وأعمال التخريب في محطة كورسك للطاقة النووية. وفي هذا الصدد، أكد الجانب الروسي أن أمن المنشآت النووية، أينما كانت، كان ولا يزال أولوية مطلقة بالنسبة لروسيا".
وأضاف البيان أن أليكسي ليخاتشوف، أكد أن روسيا مستعدة لتقديم جميع أنواع الدعم، بما في ذلك الدعم اللوجستي، في تنظيم بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، مشيرا إلى أن "أليكسي ليخاتشوف ورافائيل غروسي ناقشوا بالتفصيل النطاق الكامل للمسائل المتعلقة ببعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المزمعة إلى محطة الطاقة النووية في زابوروجيه. وتم التأكيد على أن الجانب الروسي يشارك الأمين العام للوكالة في نية القيام بمثل هذه المهمة في المستقبل القريب، كما يسمح الوضع العسكري على الأرض، وعلى استعداد لتقديم كل الدعم الممكن، بما في ذلك الدعم اللوجستي، في تنظيمه".
كما حضر الاجتماع رئيس الدائرة الاتحادية للبيئة التكنولوجية والإشراف النووية، ألكسندر تريمبيتسكي، والممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف.
وفي الأسابيع الأخيرة، قامت القوات الأوكرانية بمهاجمة محطة زابوروجيه للطاقة النووية
بشكل منتظم، ما يهدد بكارثة نووية واسعة النطاق.
وأدى القصف بالفعل إلى إتلاف خط الجهد العالي لمحطة كاخوفسكايا الفرعية، واضطر العمال إلى تقليل قدرة وحدتي طاقة في المحطة.