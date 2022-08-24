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https://sputnikarabic.ae/20220824/قيادي-في-حزب-الله-اللبناني-يدين-اغتيال-الصحفية-الروسية-داريا-دوغينا-1066799873.html
قيادي في "حزب الله" اللبناني يدين اغتيال الصحفية الروسية داريا دوغينا
قيادي في "حزب الله" اللبناني يدين اغتيال الصحفية الروسية داريا دوغينا
دان مسؤول العلاقات العربية والدولية في "حزب الله" اللبناني، عمار الموسوي، اغتيال الصحفية داريا دوغينا، ابنة المفكر والفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين، واصفا إياه... 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T12:20+0000
2022-08-24T12:20+0000
العالم
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بيروت - سبوتنيك. وقال الموسوي، في بيان اليوم الأربعاء، إنه "بمناسبة الحادثة الأليمة التي أودت بحياة داريا دوغينا ابنة المفكر والفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين يهمني أن أعبّر عن إدانتي لهذه الجريمة التي تشكل عملا إرهابيا قذرا، كما أوّد أن أتقدم من دوغين وسائر أفراد عائلته وعموم الشعب الروسي وكذلك القيادة في موسكو بأحرّ التعازي والمواساة القلبية".وأضاف: "إنني أنتهز هذه المناسبة للتعبير عن تقديري الكبير للمكانة التي يتمتع بها دوغين والمواقف الشجاعة التي تحلىّ بها دفاعا عن بلاده وشعبه، وكذلك عن القضايا المحقة والعادلة بما فيها القضية الفلسطينية والنضال المشروع في مواجهة الهيمنة الأميركية والاحتلال الصهيوني والإرهاب التكفيري".وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، منذ أيام، عن التوصل إلى معرفة ملابسات مقتل الصحفية داريا دوغينا، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية الأوكرانية أعدت الجريمة ونفذتها عبر مواطنة أوكرانية تدعى ناتاليا فوفك.ولقيت داريا دوغينا، مصرعها، إثر تفجير سيارتها في ضواحي موسكو مساء السبت الماضي.وألكسندر دوغين هو فيلسوف روسي وعالم سياسي وعالم اجتماع ومترجم وشخصية اجتماعية، ويعتقد البعض أنه مقرب من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
https://sputnikarabic.ae/20220823/لجنة-التحقيق-الروسية-تكشف-ضلوع-أفراد-آخرين-في-جريمة-اغتيال-دوغينا-1066770526.html
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العالم

قيادي في "حزب الله" اللبناني يدين اغتيال الصحفية الروسية داريا دوغينا

12:20 GMT 24.08.2022
© Sputnik . Alexandr kryajev / الذهاب إلى بنك الصورداريا دوغينا ابنة الفيلسوف والمفكر الروسي الكسندر دوغين
داريا دوغينا ابنة الفيلسوف والمفكر الروسي الكسندر دوغين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
© Sputnik . Alexandr kryajev
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دان مسؤول العلاقات العربية والدولية في "حزب الله" اللبناني، عمار الموسوي، اغتيال الصحفية داريا دوغينا، ابنة المفكر والفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين، واصفا إياه بـ "العمل الإرهابي القذر".
بيروت - سبوتنيك. وقال الموسوي، في بيان اليوم الأربعاء، إنه "بمناسبة الحادثة الأليمة التي أودت بحياة داريا دوغينا ابنة المفكر والفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين يهمني أن أعبّر عن إدانتي لهذه الجريمة التي تشكل عملا إرهابيا قذرا، كما أوّد أن أتقدم من دوغين وسائر أفراد عائلته وعموم الشعب الروسي وكذلك القيادة في موسكو بأحرّ التعازي والمواساة القلبية".
وأضاف: "إنني أنتهز هذه المناسبة للتعبير عن تقديري الكبير للمكانة التي يتمتع بها دوغين والمواقف الشجاعة التي تحلىّ بها دفاعا عن بلاده وشعبه، وكذلك عن القضايا المحقة والعادلة بما فيها القضية الفلسطينية والنضال المشروع في مواجهة الهيمنة الأميركية والاحتلال الصهيوني والإرهاب التكفيري".
داريا دوغينا ابنة الفيلسوف والمفكر الروسي الكسندر دوغين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2022
لجنة التحقيق الروسية تكشف ضلوع أفراد آخرين في جريمة اغتيال دوغينا
أمس, 14:54 GMT
وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، منذ أيام، عن التوصل إلى معرفة ملابسات مقتل الصحفية داريا دوغينا، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية الأوكرانية أعدت الجريمة ونفذتها عبر مواطنة أوكرانية تدعى ناتاليا فوفك.
ولقيت داريا دوغينا، مصرعها، إثر تفجير سيارتها في ضواحي موسكو مساء السبت الماضي.
وألكسندر دوغين هو فيلسوف روسي وعالم سياسي وعالم اجتماع ومترجم وشخصية اجتماعية، ويعتقد البعض أنه مقرب من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
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