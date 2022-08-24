https://sputnikarabic.ae/20220824/مصر-تتعاقد-على-240-ألف-طن-من-القمح-الروسي-1066789674.html
مصر تتعاقد على 240 ألف طن من القمح الروسي
مصر تتعاقد على 240 ألف طن من القمح الروسي
تعاقدت مصر على توريد 240 ألف طن من القمح الروسي، يتم شحنها على دفعات في الفترة من 20 سبتمبر/أيلول المقبل وحتى 10 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T09:18+0000
2022-08-24T09:18+0000
2022-08-24T09:18+0000
مصر
روسيا
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وقالت وزارة التموين المصرية، في بيان لها مساء الثلاثاء، إنها تعاقدت يوم الاثنين 22 أغسطس/آب، على كمية 240 ألف طن من القمح الروسي.ووفقا للبيان، سيتم شحن الكمية على 3 دفعات، الأولى من 20 سبتمبر المقبل، وحتى 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، والثانية من 11 أكتوبر المقبل، وحتى 30 أكتوبر المقبل، والشحنة الأخيرة من 21 أكتوبر المقبل وحتى 10 نوفمبر المقبل.وكانت وزارة التموين قد قررت في وقت سابق، استيراد القمح بالأمر المباشر، دون طرح مناقصات، وذلك عقب بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والارتفاع الكبير في أسعار القمح الذي نجم عنها، والذي أدى إلى إلغاء الهيئة الكثير من مناقصات توريد القمح في الأشهر الماضية.وسعت مصر خلال العام الحالي إلى رفع معدل توريد القمح من المزارعين في مصر لسد الفجوة الناجمة عن أزمة ارتفاع أسعار القمح العالمية واضطراب سلاسل التوريد، وهو ما أسفر عن توريد أكثر من 4 ملايين طن من القمح المحلي قبل انتهاء الموسم الحالي.وبدأت أسعار القمح العالمية في التراجع على نحو ملحوظ بعد اتفاق خروج القمح الأوكراني عبر ممرات آمنة، ولكنها لا زالت أعلى من معدلاتها السابقة.
https://sputnikarabic.ae/20220821/مسؤول-كبير-بوزارة-التموين-المصرية-لـ-سبوتنيك-ننتظر-وصول-شحنة-قمح-بـ-63-ألف-طن-عبر-الممرات-الآمنة-1066691664.html
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مصر, روسيا
مصر تتعاقد على 240 ألف طن من القمح الروسي
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تعاقدت مصر على توريد 240 ألف طن من القمح الروسي، يتم شحنها على دفعات في الفترة من 20 سبتمبر/أيلول المقبل وحتى 10 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وقالت وزارة التموين المصرية، في بيان لها مساء الثلاثاء، إنها تعاقدت يوم الاثنين 22 أغسطس/آب، على كمية 240 ألف طن من القمح الروسي
.
ووفقا للبيان، سيتم شحن الكمية على 3 دفعات، الأولى من 20 سبتمبر المقبل، وحتى 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، والثانية من 11 أكتوبر المقبل، وحتى 30 أكتوبر المقبل، والشحنة الأخيرة من 21 أكتوبر المقبل وحتى 10 نوفمبر المقبل.
وذكر البيان أن التعاقد جاء بهدف "تعزيز الأرصدة الاستراتيجية للبلاد من القمح المستورد".
وكانت وزارة التموين قد قررت في وقت سابق، استيراد القمح بالأمر المباشر، دون طرح مناقصات، وذلك عقب بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والارتفاع الكبير في أسعار القمح الذي نجم عنها، والذي أدى إلى إلغاء الهيئة الكثير من مناقصات توريد القمح في الأشهر الماضية.
وسعت مصر
خلال العام الحالي إلى رفع معدل توريد القمح من المزارعين في مصر لسد الفجوة الناجمة عن أزمة ارتفاع أسعار القمح العالمية واضطراب سلاسل التوريد، وهو ما أسفر عن توريد أكثر من 4 ملايين طن من القمح المحلي قبل انتهاء الموسم الحالي.
وبدأت أسعار القمح العالمية
في التراجع على نحو ملحوظ بعد اتفاق خروج القمح الأوكراني عبر ممرات آمنة، ولكنها لا زالت أعلى من معدلاتها السابقة.