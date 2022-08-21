https://sputnikarabic.ae/20220821/مسؤول-كبير-بوزارة-التموين-المصرية-لـ-سبوتنيك-ننتظر-وصول-شحنة-قمح-بـ-63-ألف-طن-عبر-الممرات-الآمنة-1066691664.html
مسؤول كبير بوزارة التموين المصرية لـ "سبوتنيك": ننتظر وصول شحنة قمح بـ 63 ألف طن عبر الممرات الآمنة
مسؤول كبير بوزارة التموين المصرية لـ "سبوتنيك": ننتظر وصول شحنة قمح بـ 63 ألف طن عبر الممرات الآمنة
ردت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية على المعلومات التي تم تداولها منذ أيام بشأن توجه السفينة "رازوني" إلى مصر بعد رفض المشتري اللبناني قبول الشحنة. 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T15:16+0000
2022-08-21T15:16+0000
2022-08-21T15:16+0000
العالم العربي
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0b/1064947204_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_c8489e8a68b957c0c5c7161f559ba002.jpg
وقالت الوزارة في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن الوزارة لا تستورد الذرة ولا يوجد لديها أي معلومات بشأن السفينة.وفيما يتعلق بشحنات القمح المرتقب وصولها إلى مصر خلال الفترة المقبلة، أوضحت الوزارة أنها تنتظر وصول شحنة قمح أوكراني تضم 63 ألف طن محملة على السفينة "إيماكريس-111".وبحسب الوزارة فإن السفينة عالقة في ميناء "تشورنومورسك" الأوكراني، ومن المرتقب أن تبحر من خلال الممرات الآمنة حال السماح بذلك.وأعلنت أنقرة في وقت سابق من أغسطس/آب الجاري، أن سفينتين تحملان شحنات من الحبوب قد غادرتا الموانئ الأوكرانية وتتجهان صوب تركيا.يذكر أنه في 22 يوليو/ تموز، تم التوقيع على اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية.وتتضمن الاتفاقية، التي وقعها ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.
https://sputnikarabic.ae/20220810/الأمم-المتحدة-تتوقع-خروج-أول-شحنة-قمح-من-أوكرانيا-الأسبوع-المقبل-1066273978.html
https://sputnikarabic.ae/20220809/مصر-تعلن-استيراد-نحو-18-مليون-طن-قمح-من-مصادر-مختلفة-منذ-اندلاع-الأزمة-الأوكرانية-1066219046.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0b/1064947204_663:0:3394:2048_1920x0_80_0_0_80a053c2fde22515c4ded26d7dd8af22.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار مصر الآن
العالم العربي, أخبار مصر الآن
مسؤول كبير بوزارة التموين المصرية لـ "سبوتنيك": ننتظر وصول شحنة قمح بـ 63 ألف طن عبر الممرات الآمنة
تابعنا عبر
ردت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية على المعلومات التي تم تداولها منذ أيام بشأن توجه السفينة "رازوني" إلى مصر بعد رفض المشتري اللبناني قبول الشحنة.
وقالت الوزارة في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن الوزارة لا تستورد الذرة ولا يوجد لديها أي معلومات بشأن السفينة.
وفيما يتعلق بشحنات القمح المرتقب وصولها إلى مصر خلال الفترة المقبلة، أوضحت الوزارة أنها تنتظر وصول شحنة قمح أوكراني تضم 63 ألف طن محملة على السفينة "إيماكريس-111".
وبحسب الوزارة فإن السفينة عالقة في ميناء "تشورنومورسك" الأوكراني، ومن المرتقب أن تبحر من خلال الممرات الآمنة
حال السماح بذلك.
وأعلنت أنقرة في وقت سابق من أغسطس/آب الجاري، أن سفينتين تحملان شحنات من الحبوب قد غادرتا الموانئ الأوكرانية وتتجهان صوب تركيا.
يذكر أنه في 22 يوليو/ تموز، تم التوقيع على اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات
الروسية للتصدير ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية.
وتتضمن الاتفاقية، التي وقعها ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب
والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.