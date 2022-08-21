https://sputnikarabic.ae/20220821/مسؤول-كبير-بوزارة-التموين-المصرية-لـ-سبوتنيك-ننتظر-وصول-شحنة-قمح-بـ-63-ألف-طن-عبر-الممرات-الآمنة-1066691664.html

مسؤول كبير بوزارة التموين المصرية لـ "سبوتنيك": ننتظر وصول شحنة قمح بـ 63 ألف طن عبر الممرات الآمنة

مسؤول كبير بوزارة التموين المصرية لـ "سبوتنيك": ننتظر وصول شحنة قمح بـ 63 ألف طن عبر الممرات الآمنة

ردت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية على المعلومات التي تم تداولها منذ أيام بشأن توجه السفينة "رازوني" إلى مصر بعد رفض المشتري اللبناني قبول الشحنة. 21.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-21T15:16+0000

2022-08-21T15:16+0000

2022-08-21T15:16+0000

العالم العربي

أخبار مصر الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0b/1064947204_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_c8489e8a68b957c0c5c7161f559ba002.jpg

وقالت الوزارة في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن الوزارة لا تستورد الذرة ولا يوجد لديها أي معلومات بشأن السفينة.وفيما يتعلق بشحنات القمح المرتقب وصولها إلى مصر خلال الفترة المقبلة، أوضحت الوزارة أنها تنتظر وصول شحنة قمح أوكراني تضم 63 ألف طن محملة على السفينة "إيماكريس-111".وبحسب الوزارة فإن السفينة عالقة في ميناء "تشورنومورسك" الأوكراني، ومن المرتقب أن تبحر من خلال الممرات الآمنة حال السماح بذلك.وأعلنت أنقرة في وقت سابق من أغسطس/آب الجاري، أن سفينتين تحملان شحنات من الحبوب قد غادرتا الموانئ الأوكرانية وتتجهان صوب تركيا.يذكر أنه في 22 يوليو/ تموز، تم التوقيع على اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية.وتتضمن الاتفاقية، التي وقعها ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.

https://sputnikarabic.ae/20220810/الأمم-المتحدة-تتوقع-خروج-أول-شحنة-قمح-من-أوكرانيا-الأسبوع-المقبل-1066273978.html

https://sputnikarabic.ae/20220809/مصر-تعلن-استيراد-نحو-18-مليون-طن-قمح-من-مصادر-مختلفة-منذ-اندلاع-الأزمة-الأوكرانية-1066219046.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار مصر الآن