https://sputnikarabic.ae/20220824/وزارة-الصناعة-الإيرانية-تكشف-عن-مجالات-التعاون-مع-روسيا-1066810247.html

وزارة الصناعة الإيرانية تكشف عن مجالات التعاون مع روسيا

وزارة الصناعة الإيرانية تكشف عن مجالات التعاون مع روسيا

كشف نائب وزير الصناعة والمناجم والتجارة في إيران، رئيس منظمة ترويج التجارة الإيرانية، علي رضا بيمان باك، عن المنتجات التي تكون إيران على استعداد لتزويد روسيا... 24.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-24T15:48+0000

2022-08-24T15:48+0000

2022-08-24T15:56+0000

حوارات

روسيا

التعاون الاقتصادي

إيران

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وقال في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، "نخطط لكسب موطئ قدم في السوق الروسية، بناءً على إمكانيات إيران وقدراتها الإنتاجية. لقد ركزنا على مجالات التجارة التي لدينا فيها إمكانات تصدير جيدة. على سبيل المثال، في مجال الأدوية البيوتكنولوجية وإنتاج أجزاء المسبك والمضخات والمحركات والسيارات. بفضل العقوبات التي نعيش في ظلها منذ سنوات عديدة، أصبحت منتجاتنا ذات نوعية جيدة".سبوتنيك: هل تخططون للتعاون مع روسيا في مجال الشاحنات؟بيمان باك: في مجال المركبات الثقيلة، نخطط للتعاون مع "كاماز" و"فاز" وتجدر الإشارة إلى أن حاجتنا لتوريد قطع غيار السيارات في هذا المجال أكبر من حاجة الروس.سبوتنيك: متى ستبدأ الآلية المبسطة لتحويل الأموال بين روسيا وإيران في مواجهة العقوبات غير المسبوقة؟بيمان باك: فيما يتعلق بالقطاع المصرفي ، يعمل MirBusinessBank حاليًا بنشاط. من المفترض أن الأنظمة المالية للبلدين ستكون مرتبطة ببعضها البعض. الآن يتم استخدام الآلية المصرفية للمعاملات "روبل ريال". ربما، في المراحل الأولى، سيواجه مشاكل، ولكن مع بدء عمل النظام المصرفي [الفردي]، سيتم الكشف عن كل ما يسمى "الأخطاء". ما نركز عليه حاليًا هو حسابات الوساطة بين البنوك الإيرانية والروسية المختلفة لتسهيل حل هذه المشكلة. نولي اهتماما خاصا لمسألتين رئيسيتين: بناء البنية التحتية المصرفية والخدمات اللوجستية. وبدعم من الحكومة الروسية، بدأنا المفاوضات مع البنوك الروسية الأخرى. من المتوقع أن تعمل آلية تحويل الأموال بين البلدين بشكل كامل خلال الشهرين المقبلين".

https://sputnikarabic.ae/20220822/اتفاق-ثلاثي-لتسهيل-عبور-البضائع-بين-روسيا-وإيران-وأذربيجان-1066729581.html

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حوارات, روسيا, التعاون الاقتصادي, إيران