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https://sputnikarabic.ae/20220824/-إصابة-زوجة-بايدن-بكورونا-مجددا-وإلزام-الرئيس-الأمريكي-بارتداء-كمامة-1066820133.html
إصابة زوجة بايدن بكورونا مجددا وإلزام الرئيس الأمريكي بارتداء كمامة
إصابة زوجة بايدن بكورونا مجددا وإلزام الرئيس الأمريكي بارتداء كمامة
أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إصابة السيدة الأمريكية الأولى بفيروس كورونا مجددا، وإلزام الرئيس جو بايدن بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة. 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T20:35+0000
2022-08-24T20:41+0000
جو بايدن
فيروس كورونا
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وبحسب " الراديو الوطني العام" (npr) ثبتت إصابة السيدة الأولى جيل بايدن بكورونا على الرغم من أن مكتبها يقول إنها لا تعاني من أعراض.وقالت مديرة اتصالات السيدة الأولى كيلسي دونوهيو في بيان إن الوحدة الطبية في البيت الأبيض أبلغت المخالطين عن قرب.ثبتت إصابة السيدة الأولى، البالغة من العمر 71 عاما، بكورونا، لأول مرة في 16 أغسطس/ آب بينما كانت في إجازة مع الرئيس في ساوث كارولينا.وظلت جيل بايدن في العزل لمدة خمسة أيام، وخضعت لدورة علاج بحبوب باكسلوفيد، وشرعت في الانضمام إلى الرئيس في ولاية ديلاوير يوم الأحد بعد اختبارين سلبيين. وأصيب الرئيس الأمريكي في يوليو/ تموز وكان لديه أيضا حالة انتكاسة بعد علاجه باستخدام باكسلوفيد، وغادر الرئيس فترة عزلته الثانية في 6 أغسطس/ آب الجاري.وسيلتزم بايدن لمدة 10 أيام بارتداء الكمامة داخل الأماكن المغلقة، وفقا لتوجيهات مركز السيطرة على الأمراض (CDC)، لأنه على اتصال وثيق بالسيدة الأولى، حسب ما جاء في بيان البيت الأبيض.
https://sputnikarabic.ae/20220822/زوجة-بايدن-تنهي-فترة-الحجر-بعد-نتيجة-سلبية-لاختبار-كوفيد-19-1066705776.html
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جو بايدن, فيروس كورونا
جو بايدن, فيروس كورونا

إصابة زوجة بايدن بكورونا مجددا وإلزام الرئيس الأمريكي بارتداء كمامة

20:35 GMT 24.08.2022 (تم التحديث: 20:41 GMT 24.08.2022)
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس المنتخب جو بايدن يؤدي القسم، زوجته السيدة الأولى جيل بايدن، الكابيتول في واشنطن، الولايات المتحدة 20 يناير 2021
الرئيس المنتخب جو بايدن يؤدي القسم، زوجته السيدة الأولى جيل بايدن، الكابيتول في واشنطن، الولايات المتحدة 20 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
© Sputnik . Stringer
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أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إصابة السيدة الأمريكية الأولى بفيروس كورونا مجددا، وإلزام الرئيس جو بايدن بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة.
وبحسب " الراديو الوطني العام" (npr) ثبتت إصابة السيدة الأولى جيل بايدن بكورونا على الرغم من أن مكتبها يقول إنها لا تعاني من أعراض.
وقالت مديرة اتصالات السيدة الأولى كيلسي دونوهيو في بيان إن الوحدة الطبية في البيت الأبيض أبلغت المخالطين عن قرب.
ثبتت إصابة السيدة الأولى، البالغة من العمر 71 عاما، بكورونا، لأول مرة في 16 أغسطس/ آب بينما كانت في إجازة مع الرئيس في ساوث كارولينا.
جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
زوجة بايدن تنهي فترة الحجر بعد نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19
22 أغسطس, 04:48 GMT
وظلت جيل بايدن في العزل لمدة خمسة أيام، وخضعت لدورة علاج بحبوب باكسلوفيد، وشرعت في الانضمام إلى الرئيس في ولاية ديلاوير يوم الأحد بعد اختبارين سلبيين.
وأصيب الرئيس الأمريكي في يوليو/ تموز وكان لديه أيضا حالة انتكاسة بعد علاجه باستخدام باكسلوفيد، وغادر الرئيس فترة عزلته الثانية في 6 أغسطس/ آب الجاري.
وسيلتزم بايدن لمدة 10 أيام بارتداء الكمامة داخل الأماكن المغلقة، وفقا لتوجيهات مركز السيطرة على الأمراض (CDC)، لأنه على اتصال وثيق بالسيدة الأولى، حسب ما جاء في بيان البيت الأبيض.
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