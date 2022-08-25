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https://sputnikarabic.ae/20220825/جهاز-الأمن-الفيدرالي-إحباط-عمل-إرهابي-في-كالينينغراد-واعتقال-المنفذ-التابع-لتنظيم-آزوف-1066823785.html
جهاز الأمن الفيدرالي: إحباط عمل إرهابي في كالينينغراد واعتقال المنفذ التابع لتنظيم "آزوف"
جهاز الأمن الفيدرالي: إحباط عمل إرهابي في كالينينغراد واعتقال المنفذ التابع لتنظيم "آزوف"
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، صباح اليوم الخميس، إحباط عمل إرهابي كان يستهدف أهدافا تابعة لأسطول البلطيق في كالينينغراد، حيث تم اعتقال المنفذ التابع لتنظيم... 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T06:55+0000
2022-08-25T07:07+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأصدر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بيانا رسميا وجاء فيه: "في كالينينغراد تم اعتقال أحد أنصار تنظيم "آزوف" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا) الذي كان يخطط لشن هجوم إرهابي على أهداف تابعة لأسطول البلطيق".وأضاف البيان قائلا: "المنفذ هو من السكان المحليين ومواطن روسي من مواليد 1967 ومن أنصار تنظيم "آزوف" الإرهابي، حيث قام بالتخطيط إلى أعمال إرهابية وتخريبية بتوجيه من منسقيه في أوكارنيا".وتابع البيان: "تم العثور على عبوة ناسفة بحوالي 5 كيلوغرامات من مادة تي إن تي وجدت مكان إقامته المجهز وتم العثور على مراسلات مع قادة التنظيم الإرهابي "آزوف".وتخوض أجهزة الأمن في المدن والأقاليم الروسية المختلفة، بما في ذلك ومنطقة شمال القوقاز، حربا ضد جماعات التطرف والإرهاب المحلية التي تربطها علاقة ولاء مع تنظيم "داعش" الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية، التي تسعى إلى تحويل عدد من المناطق في روسيا إلى بؤر عدم استقرار وأيضا تجنيد المواطنين الروس إلى صفوف التنظيمات الإرهابية خارج البلاد.
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روسيا

جهاز الأمن الفيدرالي: إحباط عمل إرهابي في كالينينغراد واعتقال المنفذ التابع لتنظيم "آزوف"

06:55 GMT 25.08.2022 (تم التحديث: 07:07 GMT 25.08.2022)
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ФСБ РФ пресекла деятельность террористической организации - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2022
© Sputnik . Russian Federal Security Service
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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، صباح اليوم الخميس، إحباط عمل إرهابي كان يستهدف أهدافا تابعة لأسطول البلطيق في كالينينغراد، حيث تم اعتقال المنفذ التابع لتنظيم "آزوف" الإرهابي.
وأصدر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بيانا رسميا وجاء فيه: "في كالينينغراد تم اعتقال أحد أنصار تنظيم "آزوف" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا) الذي كان يخطط لشن هجوم إرهابي على أهداف تابعة لأسطول البلطيق".
وأضاف البيان قائلا: "المنفذ هو من السكان المحليين ومواطن روسي من مواليد 1967 ومن أنصار تنظيم "آزوف" الإرهابي، حيث قام بالتخطيط إلى أعمال إرهابية وتخريبية بتوجيه من منسقيه في أوكارنيا".
وتابع البيان: "تم العثور على عبوة ناسفة بحوالي 5 كيلوغرامات من مادة تي إن تي وجدت مكان إقامته المجهز وتم العثور على مراسلات مع قادة التنظيم الإرهابي "آزوف".
وتخوض أجهزة الأمن في المدن والأقاليم الروسية المختلفة، بما في ذلك ومنطقة شمال القوقاز، حربا ضد جماعات التطرف والإرهاب المحلية التي تربطها علاقة ولاء مع تنظيم "داعش" الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية، التي تسعى إلى تحويل عدد من المناطق في روسيا إلى بؤر عدم استقرار وأيضا تجنيد المواطنين الروس إلى صفوف التنظيمات الإرهابية خارج البلاد.
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Военнослужащие едут на танке по шоссе близ поселка городского типа Славяносербск в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:15 GMT
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