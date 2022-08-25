https://sputnikarabic.ae/20220825/رئيس-الوزراء-الروسي-الاتحاد-الاقتصادي-الأوراسي-يواجه-التحديات-بشكل-مشترك-1066846969.html
رئيس الوزراء الروسي: الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يواجه التحديات بشكل مشترك
رئيس الوزراء الروسي: الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يواجه التحديات بشكل مشترك
قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الخميس، إن دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تواجه التحديات بشكل مشترك، وتمنع تدمير اقتصاداتها. 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T15:38+0000
2022-08-25T15:38+0000
2022-08-25T15:38+0000
روسيا
ميخائيل ميشوستين
الاتحاد الاقتصادي الأوراسي
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وأكد ميشوستين خلال اجتماع مع الرئيس القرغيزي صدير زاباروف ورؤساء حكومات دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي على أن "الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يثبت كفاءته واستقراره في وضع صعب".وتابع ميشوستين: "سواء كانت جائحة فيروس كورونا أو ضغوط دول أخرى، فإننا نستجيب بطريقة منسقة للتحديات الجديدة، ونمنع تدمير اقتصادات بلداننا، ونتخذ إجراءات منسقة للتخفيف من عواقب أي قيود".وأشار رئيس الحكومة الروسية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الاقتصادي الأوراسي للربع الأول من هذا العام تجاوز 470 مليار دولار.يذكر أن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين اقترح في وقت سابق أن تقوم دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بتسريع الانتقال إلى آليات التسوية المالية الدولية الخاصة بها وتوسيع ممارسة استخدام العملات الوطنية في التعاون التجاري الخارجي.ويضم الاتحاد الاقتصادي الأوراسي 5 دول هي: روسيا وبيلاروسيا وأرمينيا وكازاخستان وقيرغيستان، يمتلك الاتحاد الاقتصادي الأوراسي سوقًا موحدة متكاملة يزيد ناتجها المحلي الإجمالي على 5 تريليونات دولار أمريكي.
https://sputnikarabic.ae/20220825/الاتحاد-الاقتصادي-الأوراسي-يناقش-تشكيل-سوق-غاز-مشترك-وتوسيع-استخدام-العملات-الوطنية--1066845842.html
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روسيا, ميخائيل ميشوستين, الاتحاد الاقتصادي الأوراسي
روسيا, ميخائيل ميشوستين, الاتحاد الاقتصادي الأوراسي
رئيس الوزراء الروسي: الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يواجه التحديات بشكل مشترك
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قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الخميس، إن دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تواجه التحديات بشكل مشترك، وتمنع تدمير اقتصاداتها.
وأكد ميشوستين خلال اجتماع مع الرئيس القرغيزي صدير زاباروف ورؤساء حكومات دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي
على أن "الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يثبت كفاءته واستقراره في وضع صعب".
وتابع ميشوستين: "سواء كانت جائحة فيروس كورونا أو ضغوط دول أخرى، فإننا نستجيب بطريقة منسقة للتحديات الجديدة، ونمنع تدمير اقتصادات بلداننا، ونتخذ إجراءات منسقة للتخفيف من عواقب أي قيود".
وأشار رئيس الحكومة الروسية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الاقتصادي الأوراسي للربع الأول من هذا العام تجاوز 470 مليار دولار.
يذكر أن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين اقترح في وقت سابق أن تقوم دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي
بتسريع الانتقال إلى آليات التسوية المالية الدولية الخاصة بها وتوسيع ممارسة استخدام العملات الوطنية في التعاون التجاري الخارجي.
ويضم الاتحاد الاقتصادي الأوراسي 5 دول هي: روسيا وبيلاروسيا وأرمينيا وكازاخستان وقيرغيستان، يمتلك الاتحاد الاقتصادي الأوراسي سوقًا موحدة متكاملة يزيد ناتجها المحلي الإجمالي على 5 تريليونات دولار أمريكي.