https://sputnikarabic.ae/20220825/لأول-مرة-في-روسيا-مروحية-مسيرة-دون-طيار-تحصل-على-شهادة-اعتماد-1066823364.html
لأول مرة في روسيا... مروحية مسيرة دون طيار تحصل على شهادة اعتماد
لأول مرة في روسيا... مروحية مسيرة دون طيار تحصل على شهادة اعتماد
أصبحت مروحية "بي في إس في تي 440" أول مروحية مسيرة حصلت على شهاد اعتماد في روسيا. 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T06:34+0000
2022-08-25T06:34+0000
2022-08-25T06:34+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/19/1066823102_0:0:2991:1683_1920x0_80_0_0_d58af620334cafb2b340ed7107e8d208.jpg
وأخبر إيفان أنتسيف، المدير التنفيذي لمؤسسة "رادار إم إم إس" المصنعة للطائرات المروحية، لـ"سبوتنيك"، بأن هيئة الطيران المدني الروسية أنهت إجراءات التصديق الخاصة بمروحية "بي في إس في تي 440" في مايو/أيار 2022، مشيرا إلى أن هيئة الطيران المدني الروسية لم تمنح شهادة اعتماد لأي مروحية مسيرة من قبل.وعن مواصفات المروحية المسيرة التي حصلت على أول شهادات الاعتماد، قال إن حمولتها تبلغ 100 كيلوغرام بينما يمكن أن تزن المروحية عند الإقلاع 440 كيلوغراما. السرعة الملاحية: 150 كيلومترا في الساعة، مدة الطلعة الجوية: 4 ساعات. وبالإضافة إلى نقل الحمولات يمكنها أن تضطلع بمهمة المراقبة أو تقوم بالعمليات الاستكشافية.وأضاف أنهم يتطلعون إلى إطلاق عملية تصنيع مروحيات "بي في إس في تي 440".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/19/1066823102_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_a85fa42ee476778374777a6215294a61.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
لأول مرة في روسيا... مروحية مسيرة دون طيار تحصل على شهادة اعتماد
تابعنا عبر
أصبحت مروحية "بي في إس في تي 440" أول مروحية مسيرة حصلت على شهاد اعتماد في روسيا.
وأخبر
إيفان أنتسيف، المدير التنفيذي لمؤسسة "رادار إم إم إس" المصنعة للطائرات المروحية، لـ"سبوتنيك"، بأن هيئة الطيران المدني الروسية أنهت إجراءات التصديق الخاصة بمروحية "بي في إس في تي 440" في مايو/أيار 2022، مشيرا إلى أن هيئة الطيران المدني الروسية لم تمنح شهادة اعتماد لأي مروحية مسيرة من قبل.
وعن مواصفات المروحية المسيرة التي حصلت على أول شهادات الاعتماد، قال إن حمولتها تبلغ 100 كيلوغرام بينما يمكن أن تزن المروحية عند الإقلاع 440 كيلوغراما. السرعة الملاحية: 150 كيلومترا في الساعة، مدة الطلعة الجوية: 4 ساعات. وبالإضافة إلى نقل الحمولات يمكنها أن تضطلع بمهمة المراقبة أو تقوم بالعمليات الاستكشافية.
وأضاف أنهم يتطلعون إلى إطلاق عملية تصنيع مروحيات "بي في إس في تي 440".