عربي
https://sputnikarabic.ae/20220825/مدبولي-شبابنا-في-الخارج-سفراء-غير-رسميين-لمصر-لتوضيح-الصورة-الحقيقية-1066840065.html
مدبولي: شبابنا في الخارج سفراء غير رسميين لمصر لتوضيح الصورة الحقيقية
مدبولي: شبابنا في الخارج سفراء غير رسميين لمصر لتوضيح الصورة الحقيقية
ترأس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماع الحكومة، اليوم الخميس، الذي عقد بمقرها في مدينة العلمين الجديدة، لمناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل... 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T12:47+0000
2022-08-25T12:48+0000
مصر
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104304/94/1043049470_0:168:3044:1880_1920x0_80_0_0_3192537763d6832696d2b7709501d551.jpg
وخلال الاجتماع، لفت مدبولي، إلى اللقاء الذي عقد في مدينة العلمين الجديدة، واجتمع فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بكل من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ومصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، موضحا أن "هذا اللقاء يأتي دعما وتعزيزا لأطر التعاون والتنسيق العربي العربي في مختلف المجالات، والتأكيد على الروابط التاريخية التي تجمع مصر قيادة وشعبا بأشقائها من الدول العربية".وقال رئيس الوزراء إن "هذا اللقاء الأخوي إنما يعطي رسالة مهمة لما يتم من تنسيق مستمر بين قادة الدول العربية في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذا لتبادل الرؤى ووجهات النظر لمختلف التطورات الإقليمية والدولية، سعياً لتحقيق مصالح شعوب أمتنا العربية"، بحسب بيان نشره الحساب الرسمي لمجلس الوزراء المصري عبر "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة).وأشار رئيس الوزراء، إلى "اللقاء الذي عقد بتشريف قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وبحضور السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ونحو90 شابا وشابة من المشاركين في "ملتقى لوجوس الثالث للشباب 2022" الذي يُقام في نسخته الحالية تحت عنوان (عودة إلى الجذور)"، مجددا الإشارة في هذا الصدد إلى الدور المحوري لشباب مصر بالخارج، في توضيح الصورة الحقيقية لمصر، وإيصال ما يتم بذله من جهود في مختلف المجالات، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، قائلاً:" شبابنا في الخارج هم سفراء غير رسميين لمصر".وأوضح مدبولي أنه "تم خلال اللقاء شرح مختلف التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي شهدتها الدولة المصرية مؤخرا"، مشددا على "أهمية عقد مثل هذه اللقاءات مع مختلف الشباب بالداخل والخارج، وإقامة حوار مفتوح معهم لتوضيح وعرض ما يتم إنجازه من مشروعات قومية وتنموية في مختلف القطاعات، في ظل التحديات العالمية الحالية المتلاحقة".
https://sputnikarabic.ae/20220825/الحكومة-المصرية-توقع-7-مذكرات-تفاهم-لإنتاج-الهيدروجين-الأخضر-1066830160.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104304/94/1043049470_158:0:2887:2047_1920x0_80_0_0_b39c67ef299bcd635225501c7c8081cd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن
مصر, أخبار مصر الآن

مدبولي: شبابنا في الخارج سفراء غير رسميين لمصر لتوضيح الصورة الحقيقية

12:47 GMT 25.08.2022 (تم التحديث: 12:48 GMT 25.08.2022)
© AP Photo / Bilal Husseinرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2022
© AP Photo / Bilal Hussein
تابعنا عبرTelegram
ترأس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماع الحكومة، اليوم الخميس، الذي عقد بمقرها في مدينة العلمين الجديدة، لمناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.
وخلال الاجتماع، لفت مدبولي، إلى اللقاء الذي عقد في مدينة العلمين الجديدة، واجتمع فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بكل من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ومصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، موضحا أن "هذا اللقاء يأتي دعما وتعزيزا لأطر التعاون والتنسيق العربي العربي في مختلف المجالات، والتأكيد على الروابط التاريخية التي تجمع مصر قيادة وشعبا بأشقائها من الدول العربية".
رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2022
الحكومة المصرية توقع 7 مذكرات تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر
09:47 GMT
وقال رئيس الوزراء إن "هذا اللقاء الأخوي إنما يعطي رسالة مهمة لما يتم من تنسيق مستمر بين قادة الدول العربية في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذا لتبادل الرؤى ووجهات النظر لمختلف التطورات الإقليمية والدولية، سعياً لتحقيق مصالح شعوب أمتنا العربية"، بحسب بيان نشره الحساب الرسمي لمجلس الوزراء المصري عبر "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة).
وأشار رئيس الوزراء، إلى "اللقاء الذي عقد بتشريف قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وبحضور السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ونحو90 شابا وشابة من المشاركين في "ملتقى لوجوس الثالث للشباب 2022" الذي يُقام في نسخته الحالية تحت عنوان (عودة إلى الجذور)"، مجددا الإشارة في هذا الصدد إلى الدور المحوري لشباب مصر بالخارج، في توضيح الصورة الحقيقية لمصر، وإيصال ما يتم بذله من جهود في مختلف المجالات، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، قائلاً:" شبابنا في الخارج هم سفراء غير رسميين لمصر".
وأوضح مدبولي أنه "تم خلال اللقاء شرح مختلف التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي شهدتها الدولة المصرية مؤخرا"، مشددا على "أهمية عقد مثل هذه اللقاءات مع مختلف الشباب بالداخل والخارج، وإقامة حوار مفتوح معهم لتوضيح وعرض ما يتم إنجازه من مشروعات قومية وتنموية في مختلف القطاعات، في ظل التحديات العالمية الحالية المتلاحقة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие едут на танке по шоссе близ поселка городского типа Славяносербск в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала