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https://sputnikarabic.ae/20220825/مقاتل-روسي-يتغلب-على-منافسه-الجزائري-ضمن-مسابقة-الفصيلة-المحمولة-جوا-2022-1066840548.html
مقاتل روسي يتغلب على منافسه الجزائري ضمن مسابقة "الفصيلة المحمولة جوا 2022"
مقاتل روسي يتغلب على منافسه الجزائري ضمن مسابقة "الفصيلة المحمولة جوا 2022"
فاز المقاتل الروسي أليكسي أرانزايف في فئة الوزن حتى 70 كيلوغراما، على منافسه الجزائري ضمن منافسة الفنون القتالية المختلطة في إطار المسابقة العسكرية الدولية... 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T13:04+0000
2022-08-25T13:13+0000
روسيا
الجزائر
آرميا 2022
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وحسم أرانزايف النزال لصالحه على الرغم من أن منافسه الجزائري كان أضخم منه، لينال إعجاب جميع المشاركين في المسابقة.وأوضح مصدر لوزارة الدفاع الجزائرية أن "القاعة متعددة الرياضات بالناحية العسكرية الأولى شهدت مجريات منافسة الفنون القتالية المختلطة كآخر محطة من الألعاب العسكرية الدولية "الفصيلة المحمولة جوا 2022".وأشار المصدر إلى أن هذه المرحلة، قسم فيها الرياضيون إلى ثلاث فئات حسب الوزن فئة أقل من 70 كيلوغراما، فئة ما بين 70 إلى 80 كيلوغراما، وفئة أكثر من 80 كيلوغراما، وفقا لموقع "الإذاعة الجزائرية".وتشارك فرق من 16 دولة في المسابقة، وهي الصين، وبيلاروسيا، وروسيا، والجزائر، وفيتنام، وطاجيكستان، نيكاراغوا، قيرغيزستان، ومالي وبوركينا فاسو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وسوريا وفنزويلا والهند والسودان وأوزبكستان.كما شهدت المنازلات حضور جمهور غفير خلق جوا تنافسيا قويا بين المصارعين داخل الحلبة والذين أظهروا مهارات وفنون قتالية عالية.
الجزائر
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روسيا, الجزائر, آرميا 2022
روسيا, الجزائر, آرميا 2022

مقاتل روسي يتغلب على منافسه الجزائري ضمن مسابقة "الفصيلة المحمولة جوا 2022"

13:04 GMT 25.08.2022 (تم التحديث: 13:13 GMT 25.08.2022)
© Sputnik . وزارة الدفاع الروسيةالألعاب العسكرية الدولية "الفصيلة المحمولة جوا 2022": مجريات منافسة الفنون القتالية المختلطة في الجزائر
الألعاب العسكرية الدولية الفصيلة المحمولة جوا 2022: مجريات منافسة الفنون القتالية المختلطة في الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2022
© Sputnik . وزارة الدفاع الروسية
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فاز المقاتل الروسي أليكسي أرانزايف في فئة الوزن حتى 70 كيلوغراما، على منافسه الجزائري ضمن منافسة الفنون القتالية المختلطة في إطار المسابقة العسكرية الدولية "الفصيلة المحمولة جوا 2022" التي تحتضنها الجزائر من 15 إلى 27 أغسطس/آب الجاري.
وحسم أرانزايف النزال لصالحه على الرغم من أن منافسه الجزائري كان أضخم منه، لينال إعجاب جميع المشاركين في المسابقة.
وأوضح مصدر لوزارة الدفاع الجزائرية أن "القاعة متعددة الرياضات بالناحية العسكرية الأولى شهدت مجريات منافسة الفنون القتالية المختلطة كآخر محطة من الألعاب العسكرية الدولية "الفصيلة المحمولة جوا 2022".
© Sputnik . وزارة الدفاع الروسيةالألعاب العسكرية الدولية "الفصيلة المحمولة جوا 2022": مجريات منافسة الفنون القتالية المختلطة في الجزائر
الألعاب العسكرية الدولية الفصيلة المحمولة جوا 2022: مجريات منافسة الفنون القتالية المختلطة في الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2022
الألعاب العسكرية الدولية "الفصيلة المحمولة جوا 2022": مجريات منافسة الفنون القتالية المختلطة في الجزائر
© Sputnik . وزارة الدفاع الروسية
وأشار المصدر إلى أن هذه المرحلة، قسم فيها الرياضيون إلى ثلاث فئات حسب الوزن فئة أقل من 70 كيلوغراما، فئة ما بين 70 إلى 80 كيلوغراما، وفئة أكثر من 80 كيلوغراما، وفقا لموقع "الإذاعة الجزائرية".
وتشارك فرق من 16 دولة في المسابقة، وهي الصين، وبيلاروسيا، وروسيا، والجزائر، وفيتنام، وطاجيكستان، نيكاراغوا، قيرغيزستان، ومالي وبوركينا فاسو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وسوريا وفنزويلا والهند والسودان وأوزبكستان.
كما شهدت المنازلات حضور جمهور غفير خلق جوا تنافسيا قويا بين المصارعين داخل الحلبة والذين أظهروا مهارات وفنون قتالية عالية.
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