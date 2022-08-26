https://sputnikarabic.ae/20220826/أوكرانيا-تقطع-آخر-خطوط-نقل-الطاقة-من-زابوروجيه-1066863767.html
أوكرانيا تقطع آخر خطوط نقل الطاقة من زابوروجيه
أوكرانيا تقطع آخر خطوط نقل الطاقة من زابوروجيه
أعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن الجانب الأوكراني قطع آخر خط لنقل الطاقة من محطة الطاقة النووية في زابوروجيه إلى أوكرانيا. 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T10:08+0000
2022-08-26T10:08+0000
2022-08-26T10:08+0000
العالم
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وجاءت تصريحات روغوف خلال مقابلة مع قناة "روسيا 1" قال خلالها: "بالأمس، تم قطع الخط الرابع وبالتالي من المستحيل ماديًا نقل الكهرباء إلى الضفة اليمنى لنهر دنيبر ووفقًا للمعلومات التي لدي لم يعد يتم توفير هذه الطاقة لأوكرانيا ولا توجد فرص للقيام بذلك". حدث انقطاع في التيار الكهربائي في منطقتي زابوروجيه وخيرسون يوم الخميس بسبب ماس كهربائي في الشبكة بعد قصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية وحرائق في انرجودار. وبسبب هذا، عملت أنظمة الأمان في محطة الطاقة النووية، وتم فصل وحدتي طاقة عن الشبكة. في وقت لاحق، تم استئناف توريد المناطق.ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة محطة الطاقة النووية في زابوروجيه في أقرب وقت ممكن.وقال غوتيريش في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "أرحب بالتأكيد على دعم مثل هذه المهمة وأدعو إلى إجرائها في أقرب وقت ممكن".كما عبّر عن قلقه البالغ إزاء الوضع في محيط محطة زابوروجيه النووية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
أوكرانيا تقطع آخر خطوط نقل الطاقة من زابوروجيه
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أعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن الجانب الأوكراني قطع آخر خط لنقل الطاقة من محطة الطاقة النووية في زابوروجيه إلى أوكرانيا.
وجاءت تصريحات روغوف خلال مقابلة مع قناة "روسيا 1" قال خلالها: "بالأمس، تم قطع الخط الرابع وبالتالي من المستحيل ماديًا نقل الكهرباء إلى الضفة اليمنى لنهر دنيبر ووفقًا للمعلومات التي لدي لم يعد يتم توفير هذه الطاقة لأوكرانيا ولا توجد فرص للقيام بذلك".
حدث انقطاع في التيار الكهربائي في منطقتي زابوروجيه وخيرسون يوم الخميس بسبب ماس كهربائي في الشبكة بعد قصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية وحرائق في انرجودار. وبسبب هذا، عملت أنظمة الأمان في محطة الطاقة النووية، وتم فصل وحدتي طاقة عن الشبكة. في وقت لاحق، تم استئناف توريد المناطق.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة محطة الطاقة النووية في زابوروجيه في أقرب وقت ممكن.
وقال غوتيريش في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "أرحب بالتأكيد على دعم مثل هذه المهمة وأدعو إلى إجرائها في أقرب وقت ممكن".
كما عبّر عن قلقه البالغ إزاء الوضع في محيط محطة زابوروجيه النووية.