https://sputnikarabic.ae/20220826/الجزائر-تتوج-بطلا-لمسابقة-الإنزال-الجوي-1066858764.html
الجزائر تتوج بطلا لمسابقة الإنزال الجوي
الجزائر تتوج بطلا لمسابقة الإنزال الجوي
شهدت مدينة البليدة الجزائرية إعلان الفائزين في المسابقة الدولية لقوات الإنزال الجوي. 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T07:22+0000
2022-08-26T07:22+0000
2022-08-26T07:35+0000
العالم
رياضة
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وتم إعلان أسماء الفائزين في ختام الاجتماع الذي حضره أعضاء هيئة التحكيم الذين يمثلون جميع البلدان المشاركة في المسابقة. وتم تحديد الفائزين في كل من المجموعتين اللتين توزعت عليهما الفرق المشاركة.وأظهرت نتائج المسابقة أن الجزائر فازت بالمركز الأول في مجموعتها بينما فازت روسيا بالمركز الأول في المجموعة الأخرى.وجرت مسابقة قوات الإنزال الجوي المندرجة في إطار الألعاب العسكرية الدولية – 2022 في الجزائر في الفترة 15 – 27 أغسطس/آب بمشاركة فرق 16 بلدا: الجزائر والصين وبيلاروسيا وروسيا وفيتنام وطاجيكستان ونيكاراغوا وقرغيزيا ومالي وبوركينا فاسو وجمهورية كونغو الديمقراطية وسوريا وبوليفيا والهند والسودان وأوزبكستان، وفق إفادة وزارة الدفاع الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20220825/مقاتل-روسي-يتغلب-على-منافسه-الجزائري-ضمن-مسابقة-الفصيلة-المحمولة-جوا-2022-1066840548.html
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العالم, رياضة, آرميا 2022
العالم, رياضة, آرميا 2022
الجزائر تتوج بطلا لمسابقة الإنزال الجوي
07:22 GMT 26.08.2022 (تم التحديث: 07:35 GMT 26.08.2022) تابعنا عبر
شهدت مدينة البليدة الجزائرية إعلان الفائزين في المسابقة الدولية لقوات الإنزال الجوي.
وتم إعلان أسماء الفائزين في ختام الاجتماع الذي حضره أعضاء هيئة التحكيم الذين يمثلون جميع البلدان المشاركة في المسابقة. وتم تحديد الفائزين في كل من المجموعتين اللتين توزعت عليهما الفرق المشاركة.
وأظهرت نتائج المسابقة أن الجزائر فازت بالمركز الأول في مجموعتها بينما فازت روسيا بالمركز الأول في المجموعة الأخرى.
وجرت مسابقة قوات الإنزال الجوي المندرجة في إطار الألعاب العسكرية الدولية – 2022 في الجزائر في الفترة 15 – 27 أغسطس/آب بمشاركة فرق 16 بلدا: الجزائر والصين وبيلاروسيا وروسيا وفيتنام وطاجيكستان ونيكاراغوا وقرغيزيا ومالي وبوركينا فاسو وجمهورية كونغو الديمقراطية وسوريا وبوليفيا والهند والسودان وأوزبكستان، وفق إفادة
وزارة الدفاع الروسية.