عربي
https://sputnikarabic.ae/20220826/الجزائر-تتوج-بطلا-لمسابقة-الإنزال-الجوي-1066858764.html
الجزائر تتوج بطلا لمسابقة الإنزال الجوي
الجزائر تتوج بطلا لمسابقة الإنزال الجوي
شهدت مدينة البليدة الجزائرية إعلان الفائزين في المسابقة الدولية لقوات الإنزال الجوي. 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T07:22+0000
2022-08-26T07:35+0000
العالم
رياضة
آرميا 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1a/1066858547_0:0:3113:1751_1920x0_80_0_0_77300e8903c3673e8505243d71ce378a.jpg
وتم إعلان أسماء الفائزين في ختام الاجتماع الذي حضره أعضاء هيئة التحكيم الذين يمثلون جميع البلدان المشاركة في المسابقة. وتم تحديد الفائزين في كل من المجموعتين اللتين توزعت عليهما الفرق المشاركة.وأظهرت نتائج المسابقة أن الجزائر فازت بالمركز الأول في مجموعتها بينما فازت روسيا بالمركز الأول في المجموعة الأخرى.وجرت مسابقة قوات الإنزال الجوي المندرجة في إطار الألعاب العسكرية الدولية – 2022 في الجزائر في الفترة 15 – 27 أغسطس/آب بمشاركة فرق 16 بلدا: الجزائر والصين وبيلاروسيا وروسيا وفيتنام وطاجيكستان ونيكاراغوا وقرغيزيا ومالي وبوركينا فاسو وجمهورية كونغو الديمقراطية وسوريا وبوليفيا والهند والسودان وأوزبكستان، وفق إفادة وزارة الدفاع الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20220825/مقاتل-روسي-يتغلب-على-منافسه-الجزائري-ضمن-مسابقة-الفصيلة-المحمولة-جوا-2022-1066840548.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1a/1066858547_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_f6aef51c5c30084eb3da8548f47a966c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, رياضة, آرميا 2022
العالم, رياضة, آرميا 2022

الجزائر تتوج بطلا لمسابقة الإنزال الجوي

07:22 GMT 26.08.2022 (تم التحديث: 07:35 GMT 26.08.2022)
© Sputnik . Максим Блинов / الذهاب إلى بنك الصورمسابقة قوات الإنزال الجوي
مسابقة قوات الإنزال الجوي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2022
© Sputnik . Максим Блинов
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
شهدت مدينة البليدة الجزائرية إعلان الفائزين في المسابقة الدولية لقوات الإنزال الجوي.
وتم إعلان أسماء الفائزين في ختام الاجتماع الذي حضره أعضاء هيئة التحكيم الذين يمثلون جميع البلدان المشاركة في المسابقة. وتم تحديد الفائزين في كل من المجموعتين اللتين توزعت عليهما الفرق المشاركة.
وأظهرت نتائج المسابقة أن الجزائر فازت بالمركز الأول في مجموعتها بينما فازت روسيا بالمركز الأول في المجموعة الأخرى.
وجرت مسابقة قوات الإنزال الجوي المندرجة في إطار الألعاب العسكرية الدولية – 2022 في الجزائر في الفترة 15 – 27 أغسطس/آب بمشاركة فرق 16 بلدا: الجزائر والصين وبيلاروسيا وروسيا وفيتنام وطاجيكستان ونيكاراغوا وقرغيزيا ومالي وبوركينا فاسو وجمهورية كونغو الديمقراطية وسوريا وبوليفيا والهند والسودان وأوزبكستان، وفق إفادة وزارة الدفاع الروسية.
الألعاب العسكرية الدولية الفصيلة المحمولة جوا 2022: مجريات منافسة الفنون القتالية المختلطة في الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2022
مقاتل روسي يتغلب على منافسه الجزائري ضمن مسابقة "الفصيلة المحمولة جوا 2022"
أمس, 13:04 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Город Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала