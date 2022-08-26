https://sputnikarabic.ae/20220826/الدفاعات-الجوية-الروسية-تصد-هجوما-صاروخيا-أوكرانيا-واسعا-على-خيرسون--1066877538.html
الدفاعات الجوية الروسية تصد هجوما صاروخيا أوكرانيا واسعا على خيرسون
الدفاعات الجوية الروسية تصد هجوما صاروخيا أوكرانيا واسعا على خيرسون
أعلن نائب رئيس إدارة مقاطعة خيرسون، كيريل ستريموسوف، اليوم الجمعة، أن وسائل الدفاع الجوي بالقوات المسلحة الروسية، قامت بالتصدي لقصف صاروخي أوكراني على خيرسون؛... 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T14:44+0000
2022-08-26T14:44+0000
2022-08-26T14:44+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0d/1061149764_0:164:3151:1936_1920x0_80_0_0_9ce795814c48f007a070c132795cf69a.jpg
سيمفيروبول - سبوتنيك. وقال ستريموسوف، لوكالة "سبوتنيك": "كان هناك الكثير من القصف الصاروخي. قامت وسائل الدفاع الجوي بإسقاطها جميعها، والتصدي لهجوم صاروخي كبير. لا توجد أضرار".إلى ذلك، تواصل القوات الروسية وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، تحرير المدن والبلدات في جنوب شرق أوكرانيا، التي يسيطر عليها المسلحون القوميون المتشددون والقوات الأوكرانية، المدعومة من الدول الغربية.وفي وقت سابق، حررت القوت المشتركة جميع أراضي جمهورية لوغانسك، وتواصل تحرير أراضي جمهورية دونيتسك، وبخاصة المناطق، التي يستخدمها القوميون لقصف السكان والمنشآت المدنية في الجمهورية.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن، في 24 فبراير/شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في جنوب شرق أوكرانيا، لحماية المدنيين في لوغانسك ودونيتسك، من بطش قوات أوكرانيا، التي اضطهدت المواطنين، على مدار ثماني سنوات.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0d/1061149764_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_c4934682f884b249b33336fc1e01a790.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
الدفاعات الجوية الروسية تصد هجوما صاروخيا أوكرانيا واسعا على خيرسون
تابعنا عبر
أعلن نائب رئيس إدارة مقاطعة خيرسون، كيريل ستريموسوف، اليوم الجمعة، أن وسائل الدفاع الجوي بالقوات المسلحة الروسية، قامت بالتصدي لقصف صاروخي أوكراني على خيرسون؛ لافتا إلى اعتراض وتدمير جميع الصواريخ.
سيمفيروبول - سبوتنيك. وقال ستريموسوف، لوكالة "سبوتنيك": "كان هناك الكثير من القصف الصاروخي. قامت وسائل الدفاع الجوي بإسقاطها جميعها، والتصدي لهجوم صاروخي كبير. لا توجد أضرار".
إلى ذلك، تواصل القوات الروسية
وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، تحرير المدن والبلدات في جنوب شرق أوكرانيا، التي يسيطر عليها المسلحون القوميون المتشددون والقوات الأوكرانية، المدعومة من الدول الغربية.
وفي وقت سابق، حررت القوت المشتركة جميع أراضي جمهورية لوغانسك، وتواصل تحرير أراضي جمهورية دونيتسك، وبخاصة المناطق، التي يستخدمها القوميون لقصف السكان والمنشآت المدنية في الجمهورية.
كما تمكنت القوات المسلحة الروسية من تحرير معظم أراضي مقاطعة خيرسون، وحوالي ثلثي أراضي مقاطعة زابوروجيه، ومناطق واسعة من مقاطعة خاركوف، وجزء من مقاطعة نيكولاييف.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن، في 24 فبراير/شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في جنوب شرق أوكرانيا، لحماية المدنيين في لوغانسك ودونيتسك، من بطش قوات أوكرانيا، التي اضطهدت المواطنين، على مدار ثماني سنوات.