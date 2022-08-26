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سقوط 4 صواريخ في منطقة النظائر المشعة بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية نتيجة قصف القوات الأوكرانية
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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://sputnikarabic.ae/20220826/الدفاعات-الجوية-الروسية-تصد-هجوما-صاروخيا-أوكرانيا-واسعا-على-خيرسون--1066877538.html
الدفاعات الجوية الروسية تصد هجوما صاروخيا أوكرانيا واسعا على خيرسون
الدفاعات الجوية الروسية تصد هجوما صاروخيا أوكرانيا واسعا على خيرسون
أعلن نائب رئيس إدارة مقاطعة خيرسون، كيريل ستريموسوف، اليوم الجمعة، أن وسائل الدفاع الجوي بالقوات المسلحة الروسية، قامت بالتصدي لقصف صاروخي أوكراني على خيرسون؛... 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T14:44+0000
2022-08-26T14:44+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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سيمفيروبول - سبوتنيك. وقال ستريموسوف، لوكالة "سبوتنيك": "كان هناك الكثير من القصف الصاروخي. قامت وسائل الدفاع الجوي بإسقاطها جميعها، والتصدي لهجوم صاروخي كبير. لا توجد أضرار".إلى ذلك، تواصل القوات الروسية وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، تحرير المدن والبلدات في جنوب شرق أوكرانيا، التي يسيطر عليها المسلحون القوميون المتشددون والقوات الأوكرانية، المدعومة من الدول الغربية.وفي وقت سابق، حررت القوت المشتركة جميع أراضي جمهورية لوغانسك، وتواصل تحرير أراضي جمهورية دونيتسك، وبخاصة المناطق، التي يستخدمها القوميون لقصف السكان والمنشآت المدنية في الجمهورية.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن، في 24 فبراير/شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في جنوب شرق أوكرانيا، لحماية المدنيين في لوغانسك ودونيتسك، من بطش قوات أوكرانيا، التي اضطهدت المواطنين، على مدار ثماني سنوات.
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

الدفاعات الجوية الروسية تصد هجوما صاروخيا أوكرانيا واسعا على خيرسون

14:44 GMT 26.08.2022
© Sputnikدبابات روسية في ريف خيرسون
دبابات روسية في ريف خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2022
© Sputnik
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أعلن نائب رئيس إدارة مقاطعة خيرسون، كيريل ستريموسوف، اليوم الجمعة، أن وسائل الدفاع الجوي بالقوات المسلحة الروسية، قامت بالتصدي لقصف صاروخي أوكراني على خيرسون؛ لافتا إلى اعتراض وتدمير جميع الصواريخ.
سيمفيروبول - سبوتنيك. وقال ستريموسوف، لوكالة "سبوتنيك": "كان هناك الكثير من القصف الصاروخي. قامت وسائل الدفاع الجوي بإسقاطها جميعها، والتصدي لهجوم صاروخي كبير. لا توجد أضرار".
إلى ذلك، تواصل القوات الروسية وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، تحرير المدن والبلدات في جنوب شرق أوكرانيا، التي يسيطر عليها المسلحون القوميون المتشددون والقوات الأوكرانية، المدعومة من الدول الغربية.
وفي وقت سابق، حررت القوت المشتركة جميع أراضي جمهورية لوغانسك، وتواصل تحرير أراضي جمهورية دونيتسك، وبخاصة المناطق، التي يستخدمها القوميون لقصف السكان والمنشآت المدنية في الجمهورية.

كما تمكنت القوات المسلحة الروسية من تحرير معظم أراضي مقاطعة خيرسون، وحوالي ثلثي أراضي مقاطعة زابوروجيه، ومناطق واسعة من مقاطعة خاركوف، وجزء من مقاطعة نيكولاييف.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن، في 24 فبراير/شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في جنوب شرق أوكرانيا، لحماية المدنيين في لوغانسك ودونيتسك، من بطش قوات أوكرانيا، التي اضطهدت المواطنين، على مدار ثماني سنوات.
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