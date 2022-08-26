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https://sputnikarabic.ae/20220826/السلطات-العمانية-تنفذ-توجيهات-السلطان-بتسديد-ديون-1169-حالة-ما-بين-مؤسسات-وأفراد-1066860647.html
السلطات العمانية تنفذ توجيهات السلطان بتسديد ديون 1169 حالة ما بين مؤسسات وأفراد
السلطات العمانية تنفذ توجيهات السلطان بتسديد ديون 1169 حالة ما بين مؤسسات وأفراد
نفذت الجهات المختصة في عمان توجيهات السلطان العماني هيثم بن طارق، بتحمل ديون المؤسسات الصغيرة التي تعثرت بسبب جائحة كورونا. 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T09:04+0000
2022-08-26T09:04+0000
سلطنة عمان
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ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء العمانية، أكد المجلس الأعلى للقضاء أنه قام وبالتنسيق مع وزارة المالية العمانية، بسداد ديون 1169 ما بين مؤسسة صغيرة ومتوسطة وأفراد.وقال: "تنفيذًا للأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم / حفظه الله ورعاه / التي قضت بسداد المطالبات المالية المترتبة على بعض أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، الذين صدرت بحقهم أوامر حبس وفقًا للضوابط الموضوعة في ذلك الشأن، فقد قام المجلس الأعلى للقضاء - بعد التنسيق مع وزارة المالية - بسداد ديون 1169 حالةً من الحالات المستحقة على بعض أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد".وأوضح أن قيمة ما تم سداده بلغت "مليونين و445 ألفًا و563 ريالًا و213 بيسة"، لافتا إلى أن القرار تضمن "إلغاء أوامر الحبس الصادرة بحقهم، ورفع كافّة الحجوزات عنهم".
https://sputnikarabic.ae/20210102/عجز-الموازنة-وتسديد-الديون-ما-خيارات-سلطنة-عمان-للتغلب-على-الأزمة-الاقتصادية-1047691168.html
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سلطنة عمان
سلطنة عمان

السلطات العمانية تنفذ توجيهات السلطان بتسديد ديون 1169 حالة ما بين مؤسسات وأفراد

09:04 GMT 26.08.2022
© AP Photo / Oman TV 2020 ،سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد
 2020 ،سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2022
© AP Photo / Oman TV
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نفذت الجهات المختصة في عمان توجيهات السلطان العماني هيثم بن طارق، بتحمل ديون المؤسسات الصغيرة التي تعثرت بسبب جائحة كورونا.
ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء العمانية، أكد المجلس الأعلى للقضاء أنه قام وبالتنسيق مع وزارة المالية العمانية، بسداد ديون 1169 ما بين مؤسسة صغيرة ومتوسطة وأفراد.
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وقال: "تنفيذًا للأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم / حفظه الله ورعاه / التي قضت بسداد المطالبات المالية المترتبة على بعض أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، الذين صدرت بحقهم أوامر حبس وفقًا للضوابط الموضوعة في ذلك الشأن، فقد قام المجلس الأعلى للقضاء - بعد التنسيق مع وزارة المالية - بسداد ديون 1169 حالةً من الحالات المستحقة على بعض أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد".
وأوضح أن قيمة ما تم سداده بلغت "مليونين و445 ألفًا و563 ريالًا و213 بيسة"، لافتا إلى أن القرار تضمن "إلغاء أوامر الحبس الصادرة بحقهم، ورفع كافّة الحجوزات عنهم".
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