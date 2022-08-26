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https://sputnikarabic.ae/20220826/المفوضية-الأوروبية-بولندا-وسلوفاكيا-تدشنان-خط-أنابيب-يربط-أنظمة-الغاز-في-البلدين-1066873716.html
المفوضية الأوروبية: بولندا وسلوفاكيا تدشنان خط أنابيب يربط أنظمة الغاز في البلدين
المفوضية الأوروبية: بولندا وسلوفاكيا تدشنان خط أنابيب يربط أنظمة الغاز في البلدين
أكدت المفوضية الأوروبية أن بولندا وسلوفاكيا دشنتا خط الربط الكهربائي بين أنظمة الغاز في البلدين. 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T13:11+0000
2022-08-26T13:11+0000
المفوضية الأوروبية
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ووفقا لبيان نشرته المفوضية الأوروبية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة، فقد أطلقت بولندا وسلوفاكيا خط أنابيب يربط بين أنظمة الغاز في البلدين، والذي يعد المحطة الأخيرة في ممر البنية التحتية للغاز بين الشمال والجنوب.وقال البيان: "افتتح خط ربط الغاز بين بولندا وسلوفاكيا اليوم، وهو يربط شبكات الغاز في البلدين ويضمن إمدادات ميسورة التكلفة وينوع طرق الإمداد".ويبلغ إجمالي طول الممر حوالي 165 كيلومترًا (103 ميلاً) وتلقى أكثر من 100 مليون يورو (99.8 مليون دولار) من التمويل من خلال مرفق ربط أوروبا ، الذي غطى 40% من تكاليف المشروع، وفقًا للبيان.من جهته قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة ، قادري سيمسون: "أود أن أهنئ مشغلي نظام النقل، و Gaz-System وEustream، وكذلك حكومتي بولندا وسلوفاكيا، على تعاونهما الفعال واستكمال المشروع في ظروف صعبة، حيث سيؤدي هذا الرابط البيني إلى تحسين أمن الإمداد بالاتحاد الأوروبي بشكل كبير".وحضر مراسم الافتتاح رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي ونظيره السلوفاكي إدوارد هيجر، حيث قال هيجر: "مع ماتيوز مورافيكي، أطلقنا رسميًا للتو مشروع ربط الغاز بين بولندا وسلوفاكيا، والذي يربط شمال وجنوب أوروبا، وبفضل هذا المشروع الاستراتيجي الأوروبي الذي يشارك في تمويله الاتحاد الأوروبي، نقترب خطوة واحدة من تأمين إمدادات الغاز وضمان التنويع من خلال الوصول إلى الغاز الطبيعي المسال وغاز من النرويج".وبحسب وكالة الطاقة الدولية، استورد الاتحاد الأوروبي 155 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من روسيا عام 2021، وهو ما يمثل 45% من واردات الاتحاد و40% من إجمالي استهلاكه.
https://sputnikarabic.ae/20220726/مفوضة-الطاقة-الأوروبية-يجب-أن-نستعد-لإمكانية-قطع-إمدادات-الغاز-من-قبل-روسيا-في-أي-لحظة-1065579765.html
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المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية

المفوضية الأوروبية: بولندا وسلوفاكيا تدشنان خط أنابيب يربط أنظمة الغاز في البلدين

13:11 GMT 26.08.2022
© AP Photo / Stephanie Lecocqرئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021
رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2022
© AP Photo / Stephanie Lecocq
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أكدت المفوضية الأوروبية أن بولندا وسلوفاكيا دشنتا خط الربط الكهربائي بين أنظمة الغاز في البلدين.
ووفقا لبيان نشرته المفوضية الأوروبية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة، فقد أطلقت بولندا وسلوفاكيا خط أنابيب يربط بين أنظمة الغاز في البلدين، والذي يعد المحطة الأخيرة في ممر البنية التحتية للغاز بين الشمال والجنوب.
وقال البيان: "افتتح خط ربط الغاز بين بولندا وسلوفاكيا اليوم، وهو يربط شبكات الغاز في البلدين ويضمن إمدادات ميسورة التكلفة وينوع طرق الإمداد".

ولفتت إلى أن خط الأنابيب هو أيضًا الجزء الأخير من ممر البنية التحتية للغاز بين الشمال والجنوب بين بحر البلطيق والبحر الأدرياتيكي والبحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأسود.

ويبلغ إجمالي طول الممر حوالي 165 كيلومترًا (103 ميلاً) وتلقى أكثر من 100 مليون يورو (99.8 مليون دولار) من التمويل من خلال مرفق ربط أوروبا ، الذي غطى 40% من تكاليف المشروع، وفقًا للبيان.
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من جهته قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة ، قادري سيمسون: "أود أن أهنئ مشغلي نظام النقل، و Gaz-System وEustream، وكذلك حكومتي بولندا وسلوفاكيا، على تعاونهما الفعال واستكمال المشروع في ظروف صعبة، حيث سيؤدي هذا الرابط البيني إلى تحسين أمن الإمداد بالاتحاد الأوروبي بشكل كبير".
وحضر مراسم الافتتاح رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي ونظيره السلوفاكي إدوارد هيجر، حيث قال هيجر: "مع ماتيوز مورافيكي، أطلقنا رسميًا للتو مشروع ربط الغاز بين بولندا وسلوفاكيا، والذي يربط شمال وجنوب أوروبا، وبفضل هذا المشروع الاستراتيجي الأوروبي الذي يشارك في تمويله الاتحاد الأوروبي، نقترب خطوة واحدة من تأمين إمدادات الغاز وضمان التنويع من خلال الوصول إلى الغاز الطبيعي المسال وغاز من النرويج".

وكانت المفوضية قد طورت مبادرة "REPowerEU"- خطة الكتلة للتخلص التدريجي من مصادر الطاقة الروسية وزيادة استخدام الطاقة المتجددة، وكذلك العثور على موردين آخرين، وذلك بعد أن أطلقت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في فبراير/شباط.

وبحسب وكالة الطاقة الدولية، استورد الاتحاد الأوروبي 155 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من روسيا عام 2021، وهو ما يمثل 45% من واردات الاتحاد و40% من إجمالي استهلاكه.
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