https://sputnikarabic.ae/20220826/بايدن-الجيش-ضرب-أهدافا-مرتبطة-بإيران-في-سوريا-لعرقلة-هجمات-1066876315.html
بايدن: الجيش ضرب أهدافا مرتبطة بإيران في سوريا لعرقلة هجمات
بايدن: الجيش ضرب أهدافا مرتبطة بإيران في سوريا لعرقلة هجمات
قال الرئيس جو بايدن، إن الضربات الجوية التي وجهتها واشنطن لأهداف مرتبطة بإيران في سوريا هذا الأسبوع جاءت لعرقلة سلسلة هجمات على الولايات المتحدة وشركائها. 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T14:08+0000
2022-08-26T14:08+0000
2022-08-26T14:08+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم
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وفي رسالة إلى رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، قال بايدن إنه أمر بضربات يوم الثلاثاء "بما يتسق مع مسؤوليتي في حماية مواطني الولايات المتحدة في الداخل والخارج وتعزيز الأمن القومي للولايات المتحدة ومصالح السياسة الخارجية".كانت مصادر عسكرية محلية ذكرت أن "الجيش الأمريكي قصف يوم الخميس عدة أهداف في مدينة الميادين السورية في مناطق بمحافظة دير الزور خاضعة لسيطرة الحكومة، في اليوم الثالث من المناوشات مع جماعات مدعومة من إيران".وقالت المصادر إن ما لا يقل عن ثلاثة أعضاء من جماعة مسلحة متحالفة مع إيران قتلوا عندما استهدفتهم طائرة هليكوبتر أمريكية بينما كانوا على وشك تجهيز قاذفة صواريخ في البلدة الواقعة على الضفة الغربية لنهر الفرات.وقال مسؤول أمريكي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن الولايات المتحدة نفذت ضربات انتقامية يوم الخميس في المنطقة.وقال الجيش الأمريكي إن قواته قتلت أربعة مسلحين ودمرت سبع قاذفات صواريخ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الجمعة، إن تواجد الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا غير مشروع.وذكرت وكالة "إرنا"، ظهر اليوم الجمعة، أن ناصر كنعاني قد أعرب عن "إدانته للعدوان الأمريكي الأخير على المدافعين عن استقلال ووحدة الأراضي السورية".
https://sputnikarabic.ae/20220826/الخارجية-الإيرانية-التواجد-الأمريكي-في-سوريا-غير-مشروع-1066872639.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم
بايدن: الجيش ضرب أهدافا مرتبطة بإيران في سوريا لعرقلة هجمات
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قال الرئيس جو بايدن، إن الضربات الجوية التي وجهتها واشنطن لأهداف مرتبطة بإيران في سوريا هذا الأسبوع جاءت لعرقلة سلسلة هجمات على الولايات المتحدة وشركائها.
وفي رسالة إلى رئيسة مجلس النواب
الأمريكي نانسي بيلوسي، قال بايدن إنه أمر بضربات يوم الثلاثاء "بما يتسق مع مسؤوليتي في حماية مواطني الولايات المتحدة في الداخل والخارج وتعزيز الأمن القومي للولايات المتحدة ومصالح السياسة الخارجية".
كانت مصادر عسكرية محلية ذكرت أن "الجيش الأمريكي قصف يوم الخميس عدة أهداف في مدينة الميادين السورية في مناطق بمحافظة دير الزور
خاضعة لسيطرة الحكومة، في اليوم الثالث من المناوشات مع جماعات مدعومة من إيران".
وقالت المصادر إن ما لا يقل عن ثلاثة أعضاء من جماعة مسلحة متحالفة مع إيران قتلوا عندما استهدفتهم طائرة هليكوبتر أمريكية بينما كانوا على وشك تجهيز قاذفة صواريخ في البلدة الواقعة على الضفة الغربية لنهر الفرات.
وقال مسؤول أمريكي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن الولايات المتحدة نفذت ضربات انتقامية يوم الخميس في المنطقة.
وقال الجيش الأمريكي إن قواته قتلت أربعة مسلحين ودمرت سبع قاذفات صواريخ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الجمعة، إن تواجد الولايات المتحدة
الأمريكية في سوريا غير مشروع.
وذكرت وكالة
"إرنا"، ظهر اليوم الجمعة، أن ناصر كنعاني قد أعرب عن "إدانته للعدوان الأمريكي الأخير على المدافعين عن استقلال ووحدة الأراضي السورية".