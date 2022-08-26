عربي
https://sputnikarabic.ae/20220826/بايدن-الجيش-ضرب-أهدافا-مرتبطة-بإيران-في-سوريا-لعرقلة-هجمات-1066876315.html
بايدن: الجيش ضرب أهدافا مرتبطة بإيران في سوريا لعرقلة هجمات
بايدن: الجيش ضرب أهدافا مرتبطة بإيران في سوريا لعرقلة هجمات
قال الرئيس جو بايدن، إن الضربات الجوية التي وجهتها واشنطن لأهداف مرتبطة بإيران في سوريا هذا الأسبوع جاءت لعرقلة سلسلة هجمات على الولايات المتحدة وشركائها. 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T14:08+0000
2022-08-26T14:08+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1c/1065708555_0:144:1500:988_1920x0_80_0_0_af078f430ea73c0ede0e4fe18c7c3f75.jpg
وفي رسالة إلى رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، قال بايدن إنه أمر بضربات يوم الثلاثاء "بما يتسق مع مسؤوليتي في حماية مواطني الولايات المتحدة في الداخل والخارج وتعزيز الأمن القومي للولايات المتحدة ومصالح السياسة الخارجية".كانت مصادر عسكرية محلية ذكرت أن "الجيش الأمريكي قصف يوم الخميس عدة أهداف في مدينة الميادين السورية في مناطق بمحافظة دير الزور خاضعة لسيطرة الحكومة، في اليوم الثالث من المناوشات مع جماعات مدعومة من إيران".وقالت المصادر إن ما لا يقل عن ثلاثة أعضاء من جماعة مسلحة متحالفة مع إيران قتلوا عندما استهدفتهم طائرة هليكوبتر أمريكية بينما كانوا على وشك تجهيز قاذفة صواريخ في البلدة الواقعة على الضفة الغربية لنهر الفرات.وقال مسؤول أمريكي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن الولايات المتحدة نفذت ضربات انتقامية يوم الخميس في المنطقة.وقال الجيش الأمريكي إن قواته قتلت أربعة مسلحين ودمرت سبع قاذفات صواريخ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الجمعة، إن تواجد الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا غير مشروع.وذكرت وكالة "إرنا"، ظهر اليوم الجمعة، أن ناصر كنعاني قد أعرب عن "إدانته للعدوان الأمريكي الأخير على المدافعين عن استقلال ووحدة الأراضي السورية".
https://sputnikarabic.ae/20220826/الخارجية-الإيرانية-التواجد-الأمريكي-في-سوريا-غير-مشروع-1066872639.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1c/1065708555_183:0:1500:988_1920x0_80_0_0_19dfa7b3850b81451a9a638511958e5b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم

بايدن: الجيش ضرب أهدافا مرتبطة بإيران في سوريا لعرقلة هجمات

14:08 GMT 26.08.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGANالرئيس الأمريكي، جو بايدن، وخلفه العلم الصيني، خلال قمة افتراضية مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في البيت الأبيض، واشنطن، 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وخلفه العلم الصيني، خلال قمة افتراضية مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في البيت الأبيض، واشنطن، 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGAN
تابعنا عبرTelegram
قال الرئيس جو بايدن، إن الضربات الجوية التي وجهتها واشنطن لأهداف مرتبطة بإيران في سوريا هذا الأسبوع جاءت لعرقلة سلسلة هجمات على الولايات المتحدة وشركائها.
وفي رسالة إلى رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، قال بايدن إنه أمر بضربات يوم الثلاثاء "بما يتسق مع مسؤوليتي في حماية مواطني الولايات المتحدة في الداخل والخارج وتعزيز الأمن القومي للولايات المتحدة ومصالح السياسة الخارجية".
كانت مصادر عسكرية محلية ذكرت أن "الجيش الأمريكي قصف يوم الخميس عدة أهداف في مدينة الميادين السورية في مناطق بمحافظة دير الزور خاضعة لسيطرة الحكومة، في اليوم الثالث من المناوشات مع جماعات مدعومة من إيران".
وقالت المصادر إن ما لا يقل عن ثلاثة أعضاء من جماعة مسلحة متحالفة مع إيران قتلوا عندما استهدفتهم طائرة هليكوبتر أمريكية بينما كانوا على وشك تجهيز قاذفة صواريخ في البلدة الواقعة على الضفة الغربية لنهر الفرات.
صورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2022
الخارجية الإيرانية: التواجد الأمريكي في سوريا غير مشروع
12:39 GMT
وقال مسؤول أمريكي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن الولايات المتحدة نفذت ضربات انتقامية يوم الخميس في المنطقة.
وقال الجيش الأمريكي إن قواته قتلت أربعة مسلحين ودمرت سبع قاذفات صواريخ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الجمعة، إن تواجد الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا غير مشروع.
وذكرت وكالة "إرنا"، ظهر اليوم الجمعة، أن ناصر كنعاني قد أعرب عن "إدانته للعدوان الأمريكي الأخير على المدافعين عن استقلال ووحدة الأراضي السورية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Город Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:09 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала