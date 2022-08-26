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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220826/رفض-تسليح-أوكرانيا-لضرب-روسيا-شولتس-يقتدي-بما-يفعله-بايدن-1066856317.html
رفض تسليح أوكرانيا لضرب روسيا.. شولتس يقتدي بما يفعله بايدن
رفض تسليح أوكرانيا لضرب روسيا.. شولتس يقتدي بما يفعله بايدن
أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس رفضه لتزويد أوكرانيا بالأسلحة من أجل ضرب روسيا. 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T04:38+0000
2022-08-26T05:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
رصد عسكري
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وبحسب شولتس فإن بلاده تقتدي في ذلك بما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية. ونقلت جريدة "ت-أونلاين" عن شولتس قوله: "لقد قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لن يرسل أسلحة من الممكن استخدامها لإطلاق النار على أراضي روسيا. إني أرى أنه من الضروري أن يلتزم الآخرون بنفس المبدأ".وأقبلت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون على إمداد نظام الحكم في أوكرانيا بالأسلحة بعد أن بدأت روسيا عمليتها الخاصة الهادفة إلى توفير الحماية لسكان منطقة دونباس، حيث جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان، الذين يتعرضون لخطر الإبادة الجماعية من قبل نظام الحكم في كييف منذ عام 2014.
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العالم, رصد عسكري
العالم, رصد عسكري

رفض تسليح أوكرانيا لضرب روسيا.. شولتس يقتدي بما يفعله بايدن

04:38 GMT 26.08.2022 (تم التحديث: 05:20 GMT 26.08.2022)
© AFP 2022 / John Macdougallتتزين الأشجار بألوان زاهية أمام مبنى الرايخستاغ حيث يرفرف العلم الألماني، بينما الخريف في برلين، ألمانيا 12 أكتوبر 2021.
تتزين الأشجار بألوان زاهية أمام مبنى الرايخستاغ حيث يرفرف العلم الألماني، بينما الخريف في برلين، ألمانيا 12 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2022
© AFP 2022 / John Macdougall
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أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس رفضه لتزويد أوكرانيا بالأسلحة من أجل ضرب روسيا.
وبحسب شولتس فإن بلاده تقتدي في ذلك بما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية. ونقلت جريدة "ت-أونلاين" عن شولتس قوله: "لقد قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لن يرسل أسلحة من الممكن استخدامها لإطلاق النار على أراضي روسيا. إني أرى أنه من الضروري أن يلتزم الآخرون بنفس المبدأ".
وأقبلت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون على إمداد نظام الحكم في أوكرانيا بالأسلحة بعد أن بدأت روسيا عمليتها الخاصة الهادفة إلى توفير الحماية لسكان منطقة دونباس، حيث جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان، الذين يتعرضون لخطر الإبادة الجماعية من قبل نظام الحكم في كييف منذ عام 2014.
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Военнослужащие едут на танке по шоссе близ поселка городского типа Славяносербск в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:54 GMT
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