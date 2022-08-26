https://sputnikarabic.ae/20220826/روسيا-تعمل-على-زيادة-توريد-المنتجات-الغذائية-إلى-دول-شمال-إفريقيا-9-أسواق-مستهدفة--1066869437.html

روسيا تعمل على زيادة توريد المنتجات الغذائية إلى دول شمال إفريقيا... 9 أسواق مستهدفة

روسيا تعمل على زيادة توريد المنتجات الغذائية إلى دول شمال إفريقيا... 9 أسواق مستهدفة

تعمل شركات تصدير المنتجات الغذائية الروسية على ضمان زيادة كمية المواد الموردة من المنتجات الغذائية الروسية واستدامة عملية التوريد إلى دول شمال أفريقيا، حيث تم... 26.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-26T11:58+0000

2022-08-26T11:58+0000

2022-08-26T11:58+0000

اقتصاد

روسيا

العالم العربي

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وأكد رئيس المركز الفيدرالي لتنمية صادرات المنتجات الصناعية الزراعية المعقدة للتصدير "أغروكسبورت" (Agroexport) التابع لوزارة الزراعة الروسية، ديمتري كراسنوف، أن أفريقيا يمكن أن تصبح شريكا رئيسيا بالنسبة لعمليات توريد المنتجات الغذائية الروسية.وقال كراسنوف إن "القارة الإفريقية هي اتجاه مثير للاهتمام وواعد لتنمية الصادرات الغذائية الروسية".وتشير بيانات التوريد للعام الماضي إلى أن الدول الأفريقية استحوذت على 12٪ من إجمالي حجم الصادرات الزراعية الروسية، وكان الجزء الأكبر منها إلى دول شمال أفريقيا.وضع آلية لتطوير عمليات التوريدوبهدف توسيع عمليات التوريد ودعمها، طورت شركة " أغروكسبورت"، بالتعاون مع "PwC" (حاليا شركة تيخنولوغي دفيريا)، مجمع من الصناعيين والخبراء الذين يعملون على وضع وتطوير مفهوم لزيادة صادرات المنتجات الزراعية الروسية من قطاعات السوق الرئيسية (الحبوب ومنتجات الألبان والدهون ومنتجات الزيوت واللحوم والحلويات) للأسواق الأفريقية الواعدة.أسواق مستهدفة في 9 دول أحدها عربيوتم اختيار 9 دول كأسواق مستهدفة في المفهوم الجديد، وهي تونس وإثيوبيا وكينيا وموريشيوس وجنوب إفريقيا وأنغولا والكاميرون ونيجيريا وغانا، وهي بلدان تمثل 40 ٪ من سكان القارة، وتستحدوز على ثلث الواردات الإفريقية من المنتجات الزراعية.بالإضافة إلى ذلك، يتم العمل على اتجاه استراتيجي آخر، وهو تعميق التعاون في التجارة في منتجات الزيوت والدهون، والزيوت النباتية في المقام الأول.لكل دولة متطلبات غذائية خاصةونوه كونستانتين تيخوميروف، مدير تقديم الخدمات للهيئات الحكومية والقطاع العام في "تيخنولوغي دفيريا" إلى أنه "من بين البلدان التي تتطلب اهتماما خاصا هي جنوب أفريقيا، حيث يتم بالفعل استهلاك كمية كبيرة من زيت عباد الشمس، وتونس، مع تقليد استهلاك زيت فول الصويا، وكذلك إثيوبيا والكاميرون وكينيا وغانا، حيث توجد تغييرات هيكلية في استهلاك النفط من المتوقع مع نمو الطلب على المذيبات".وعلى الرغم من أن النمو الرئيسي سيكون في قطاع لحوم الدواجن، إلا أنه سيتم ملاحظة زيادة النمو أيضًا في جميع الأنواع الأخرى من اللحوم.الآيس كريم الروسي في المرتبة الأولىوعلى الرغم من أن إمكانية تصدير منتجات الألبان الروسية إلى إفريقيا لم تحقق نموا، إلا أن عمليات توريد الآيس كريم كانت الأكثر استقرارا وفي المرتبة الأولى، الأمر الذي يشير إلى وجود فرص كبيرة لتوريد شحنات الحليب المجفف ومصل اللبن والجبن والزبدة بحسب المصادر.كما يشير الخبراء أيضا إلى إمكانية توريد منتجات الحلويات التي يتم استهلاكها في البلدان المستهدفة بكمية تقدر قيمتها بحوالي 4.6 مليار دولار.

https://sputnikarabic.ae/20220824/700-مليون-دولار-حجم-التبادل-التجاري-آفاق-واعدة-للتعاون-الروسي-السعودي-في-المجال-الغذائي-1066817229.html

https://sputnikarabic.ae/20220823/روسيا-تعلن-استعدادها-لزيادة-صادراتها-الزراعية-إلى-المغرب-10-أضعاف-1066772341.html

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اقتصاد, روسيا, العالم العربي