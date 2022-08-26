روسيا تعمل على زيادة توريد المنتجات الغذائية إلى دول شمال إفريقيا... 9 أسواق مستهدفة
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev / الذهاب إلى بنك الصورحصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev/
تعمل شركات تصدير المنتجات الغذائية الروسية على ضمان زيادة كمية المواد الموردة من المنتجات الغذائية الروسية واستدامة عملية التوريد إلى دول شمال أفريقيا، حيث تم تطوير آلية لزيادة عمليات التوريد إلى الأسواق المستهدفة.
وأكد رئيس المركز الفيدرالي لتنمية صادرات المنتجات الصناعية الزراعية المعقدة للتصدير "أغروكسبورت" (Agroexport) التابع لوزارة الزراعة الروسية، ديمتري كراسنوف، أن أفريقيا يمكن أن تصبح شريكا رئيسيا بالنسبة لعمليات توريد المنتجات الغذائية الروسية.
وقال كراسنوف إن "القارة الإفريقية هي اتجاه مثير للاهتمام وواعد لتنمية الصادرات الغذائية الروسية".
وتشير بيانات التوريد للعام الماضي إلى أن الدول الأفريقية استحوذت على 12٪ من إجمالي حجم الصادرات الزراعية الروسية، وكان الجزء الأكبر منها إلى دول شمال أفريقيا.
وضع آلية لتطوير عمليات التوريد
وبهدف توسيع عمليات التوريد ودعمها، طورت شركة " أغروكسبورت"، بالتعاون مع "PwC" (حاليا شركة تيخنولوغي دفيريا)، مجمع من الصناعيين والخبراء الذين يعملون على وضع وتطوير مفهوم لزيادة صادرات المنتجات الزراعية الروسية من قطاعات السوق الرئيسية (الحبوب ومنتجات الألبان والدهون ومنتجات الزيوت واللحوم والحلويات) للأسواق الأفريقية الواعدة.
وبدوره، أشار نيكولاي لانتسيف، مدير تنفيذ الخدمات الاستشارية لشركة "تيخنولوجي دفيريا"، إلى أنه "في الوقت الحالي، ينصب التركيز الرئيسي لشركات التصدير الروسية على ضمان حجم متزايد من عمليات التسليم إلى بلدان شمال إفريقيا. وفي الوقت نفسه، هناك دول شرق وغرب وجنوب ووسط إفريقيا، حاليا هناك ضعف بتطويرها كوجهات تجارية، لكنها مثيرة للاهتمام للغاية لإمكاناتها".
أسواق مستهدفة في 9 دول أحدها عربي
وتم اختيار 9 دول كأسواق مستهدفة في المفهوم الجديد، وهي تونس وإثيوبيا وكينيا وموريشيوس وجنوب إفريقيا وأنغولا والكاميرون ونيجيريا وغانا، وهي بلدان تمثل 40 ٪ من سكان القارة، وتستحدوز على ثلث الواردات الإفريقية من المنتجات الزراعية.
23 أغسطس, 15:44 GMT
وفقا للانتسيف، هناك طلب على الحبوب الروسية بالفعل في أسواق هذه البلدان المستهدفة ولا يزال لديها القدرة على شراء الحبوب الروسية.
بالإضافة إلى ذلك، يتم العمل على اتجاه استراتيجي آخر، وهو تعميق التعاون في التجارة في منتجات الزيوت والدهون، والزيوت النباتية في المقام الأول.
لكل دولة متطلبات غذائية خاصة
ونوه كونستانتين تيخوميروف، مدير تقديم الخدمات للهيئات الحكومية والقطاع العام في "تيخنولوغي دفيريا" إلى أنه "من بين البلدان التي تتطلب اهتماما خاصا هي جنوب أفريقيا، حيث يتم بالفعل استهلاك كمية كبيرة من زيت عباد الشمس، وتونس، مع تقليد استهلاك زيت فول الصويا، وكذلك إثيوبيا والكاميرون وكينيا وغانا، حيث توجد تغييرات هيكلية في استهلاك النفط من المتوقع مع نمو الطلب على المذيبات".
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev / الذهاب إلى بنك الصورحصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد
حصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev/
وفقا للمحللين، من المتوقع أن يزداد استهلاك منتجات اللحوم في العديد من دول القارة الإفريقية.
وعلى الرغم من أن النمو الرئيسي سيكون في قطاع لحوم الدواجن، إلا أنه سيتم ملاحظة زيادة النمو أيضًا في جميع الأنواع الأخرى من اللحوم.
الآيس كريم الروسي في المرتبة الأولى
وعلى الرغم من أن إمكانية تصدير منتجات الألبان الروسية إلى إفريقيا لم تحقق نموا، إلا أن عمليات توريد الآيس كريم كانت الأكثر استقرارا وفي المرتبة الأولى، الأمر الذي يشير إلى وجود فرص كبيرة لتوريد شحنات الحليب المجفف ومصل اللبن والجبن والزبدة بحسب المصادر.
كما يشير الخبراء أيضا إلى إمكانية توريد منتجات الحلويات التي يتم استهلاكها في البلدان المستهدفة بكمية تقدر قيمتها بحوالي 4.6 مليار دولار.