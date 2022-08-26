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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220826/لماذا-لا-يثق-بوتين-بماكرون؟-1066856969.html
لماذا لا يثق بوتين بماكرون؟
لماذا لا يثق بوتين بماكرون؟
شرحت صحيفة فرنسية لماذا لا يمكن أن يثق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T06:21+0000
2022-08-26T06:46+0000
العالم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ولا يثق بوتين بنظيره الفرنسي لأن سياسته تتنافى مع أقواله وفقا لـ Boulevard Voltaire.وقد قال ماكرون في وقت سابق إن حلف الناتو في حالة "موت دماغي"، ولكنه يستحسن اليوم جميع قرارات الناتو. وعبرت الصحيفة عن شكوكها في إمكانية أن يصغي الزعيم الروسي إلى صوت فرنسا في وقت يؤيد رئيسها قرارات الناتو.وبعدما بدأت روسيا عمليتها الخاصة الهادفة إلى توفير الحماية لسكان منطقة دونباس الذين يتعرضون لخطر الإبادة الجماعية من قبل نظام الحكم الأوكراني الذي يدعمه حلف الناتو، قال ماكرون إن العملية الروسية أعادت الناتو من حالة "موت دماغي" إلى "وضوح استراتيجي".
https://sputnikarabic.ae/20220823/سيناتور-روسي-يتحدث-عن-ازدواجية-المعايير-في-سياسة-ماكرون-1066776707.html
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العالم
العالم

لماذا لا يثق بوتين بماكرون؟

06:21 GMT 26.08.2022 (تم التحديث: 06:46 GMT 26.08.2022)
© Sputnik . Alexei Nikolskiy / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحضرون اجتماعًا لقادة رباعي نورماندي في قصر الإليزيه في باريس
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحضرون اجتماعًا لقادة رباعي نورماندي في قصر الإليزيه في باريس - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2022
© Sputnik . Alexei Nikolskiy
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شرحت صحيفة فرنسية لماذا لا يمكن أن يثق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ولا يثق بوتين بنظيره الفرنسي لأن سياسته تتنافى مع أقواله وفقا لـ Boulevard Voltaire.
وقد قال ماكرون في وقت سابق إن حلف الناتو في حالة "موت دماغي"، ولكنه يستحسن اليوم جميع قرارات الناتو. وعبرت الصحيفة عن شكوكها في إمكانية أن يصغي الزعيم الروسي إلى صوت فرنسا في وقت يؤيد رئيسها قرارات الناتو.
وبعدما بدأت روسيا عمليتها الخاصة الهادفة إلى توفير الحماية لسكان منطقة دونباس الذين يتعرضون لخطر الإبادة الجماعية من قبل نظام الحكم الأوكراني الذي يدعمه حلف الناتو، قال ماكرون إن العملية الروسية أعادت الناتو من حالة "موت دماغي" إلى "وضوح استراتيجي".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال محادثات في الكرملين، روسيا 7 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2022
سيناتور روسي يتحدث عن ازدواجية المعايير في سياسة ماكرون
23 أغسطس, 17:13 GMT
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Город Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:07 GMT
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