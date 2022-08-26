https://sputnikarabic.ae/20220826/محمد-بن-زايد-في-اليونان-لبحث-التعاون-المشترك-وآخر-التطورات-الإقليمية-والدولية-صور-1066858153.html
محمد بن زايد في اليونان لبحث التعاون المشترك وآخر التطورات الإقليمية والدولية... صور
محمد بن زايد في اليونان لبحث التعاون المشترك وآخر التطورات الإقليمية والدولية... صور
أجرى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان زيارة رسمية إلى اليونان، بحث خلالها مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين، إضافة إلى مجمل القضايا... 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T07:13+0000
2022-08-26T07:13+0000
2022-08-26T07:13+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
اليونان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/12/1065232708_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5328b08c241abaaa7f25ec33fc644dda.jpg
وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، وصل محمد بن زايد أمس الخميس إلى العاصمة اليونانية أثينا، والتقى برئيسة اليونان كاترينا ساكيلا روبولو، كما التقى أيضا برئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس وأعضاء من الحكومة اليونانية.وخلال المباحثات، ناقش الجانبان مختلف أوجه التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان والفرص الواعدة المتاحة لتطويرها خاصة في المجالات الحيوية الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والبيئية إلى جانب الطاقة المتجددة والأمن الغذائي.كما تبادلا وجهات النظر بشأن مجمل الأحداث وأخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.و استعرض الجانبان أيضا آخر مستجدات الصندوق الاستثماري المشترك الذي أعلنه البلدان خلال زيارة رئيس الوزراء اليوناني إلى دولة الإمارات في شهر مايو 2022، بقيمة 4 مليارات يورو.هذا إلى جانب مخرجات "منتدى الأعمال الإماراتي اليوناني" الذي شاركت فيه أكثر من 50 جهة يونانية تمثل القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى أكثر من 20 شركة إماراتية رائدة تمثل مختلف القطاعات الحيوية بما فيها الطاقة والطاقة المتجددة والزراعة والتطوير العقاري والبنية التحتية بجانب الصحة والزراعة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الصطناعي، وغيرها.من جانبه، قال الرئيس الإماراتي إن بلاده تسعى إلى تنمية علاقاتها الاستراتيجية وتعزيزها بالمشاريع الاقتصادية والاستثمارية الحيوية التي تخدم البلدين وشعبيهما.وفي ذات السياق، ثمن الجانب اليونان الجهود الكبيرة التي تبذلها الإمارات لحفظ الأمن والسلم الإقليمي، مؤكدا على مواصلة دفع العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب من التعاون والعمل المشترك الذي يخدم مصالحهما المتبادلة.
https://sputnikarabic.ae/20220825/رئيس-الإمارات-يبدأ-زيارة-رسمية-لليونان-1066828989.html
اليونان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/12/1065232708_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_1b605e9d38fef3bc70bc364dcaa4a4a5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, اليونان
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, اليونان
محمد بن زايد في اليونان لبحث التعاون المشترك وآخر التطورات الإقليمية والدولية... صور
تابعنا عبر
أجرى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان زيارة رسمية إلى اليونان، بحث خلالها مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين، إضافة إلى مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، وصل محمد بن زايد
أمس الخميس إلى العاصمة اليونانية أثينا، والتقى برئيسة اليونان كاترينا ساكيلا روبولو، كما التقى أيضا برئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس وأعضاء من الحكومة اليونانية.
وخلال المباحثات، ناقش الجانبان مختلف أوجه التعاون بين دولة الإمارات
وجمهورية اليونان والفرص الواعدة المتاحة لتطويرها خاصة في المجالات الحيوية الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والبيئية إلى جانب الطاقة المتجددة والأمن الغذائي.
كما تبادلا وجهات النظر بشأن مجمل الأحداث وأخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
و استعرض الجانبان أيضا آخر مستجدات الصندوق الاستثماري المشترك الذي أعلنه البلدان خلال زيارة رئيس الوزراء اليوناني إلى دولة الإمارات في شهر مايو 2022، بقيمة 4 مليارات يورو.
هذا إلى جانب مخرجات "منتدى الأعمال الإماراتي اليوناني" الذي شاركت فيه أكثر من 50 جهة يونانية تمثل القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى أكثر من 20 شركة إماراتية رائدة تمثل مختلف القطاعات الحيوية بما فيها الطاقة والطاقة المتجددة والزراعة والتطوير العقاري والبنية التحتية بجانب الصحة والزراعة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الصطناعي، وغيرها.
من جانبه، قال الرئيس الإماراتي إن بلاده تسعى إلى تنمية علاقاتها الاستراتيجية وتعزيزها بالمشاريع الاقتصادية والاستثمارية الحيوية التي تخدم البلدين وشعبيهما.
وفي ذات السياق، ثمن الجانب اليونان
الجهود الكبيرة التي تبذلها الإمارات لحفظ الأمن والسلم الإقليمي، مؤكدا على مواصلة دفع العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب من التعاون والعمل المشترك الذي يخدم مصالحهما المتبادلة.