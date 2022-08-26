https://sputnikarabic.ae/20220826/موسكو-تعلق-بشأن-ترخيص-المخدرات-في-ألمانيا-1066861945.html
موسكو تعلق بشأن ترخيص المخدرات في ألمانيا
موسكو تعلق بشأن ترخيص المخدرات في ألمانيا
علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة على كلام المستشار الألماني أولاف شولتس بشأن ترخيص المخدرات في البلاد، معتبرة أنه تدميرا... 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T09:49+0000
2022-08-26T09:49+0000
2022-08-26T09:49+0000
العالم
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وكتبت زاخاروفا على صفحتها الخاصة على منصة "تلغرام": "هل يمكنك أن تفهم منطق هؤلاء الأشخاص؟ المخدرات شر يؤدي إلى التدهور، ولكن في الوقت نفسه يتطلب الوقت ترخيصهم".وأضافت زاخاروفا قائلة:"هذا استمرار للسلسلة المنطقية التي بدأت بتصريحات سخيفة حول الطاقة، فالغاز ضروري لحياة الناس وتنمية البلد، لكننا سنرفضه سيكون من المضحك لو لم يكن بهذه الخطورة".وتابعت بالقول: "التدمير الذاتي للغرب وتوابعه يسير وفق الخطة، وفقا للخطة الغربية".وكان المستشار الألماني، أولاف شولتس، قد أعلن عن نية ألمانيا ترخيص مخدرات الماريجوانا وسيحدث ذلك بسرعة، معترفا بالوقت ذاته بأنه لم يدخنها أبدًا وأن خطط الترخيص لم تكن سهلة بالنسبة له.وأشار المستشار شولتس إلى أن هذه الخطط تم توضيحها في اتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
موسكو تعلق بشأن ترخيص المخدرات في ألمانيا
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علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة على كلام المستشار الألماني أولاف شولتس بشأن ترخيص المخدرات في البلاد، معتبرة أنه تدميرا للذات في الغرب.
وكتبت زاخاروفا على صفحتها الخاصة على منصة "تلغرام": "هل يمكنك أن تفهم منطق هؤلاء الأشخاص؟ المخدرات شر يؤدي إلى التدهور، ولكن في الوقت نفسه يتطلب الوقت ترخيصهم".
وأضافت زاخاروفا قائلة:"هذا استمرار للسلسلة المنطقية التي بدأت بتصريحات سخيفة حول الطاقة، فالغاز ضروري لحياة الناس وتنمية البلد، لكننا سنرفضه سيكون من المضحك لو لم يكن بهذه الخطورة".
وتابعت بالقول: "التدمير الذاتي للغرب وتوابعه يسير وفق الخطة، وفقا للخطة الغربية".
وكان المستشار الألماني، أولاف شولت
س، قد أعلن عن نية ألمانيا ترخيص مخدرات الماريجوانا وسيحدث ذلك بسرعة، معترفا بالوقت ذاته بأنه لم يدخنها أبدًا وأن خطط الترخيص لم تكن سهلة بالنسبة له.
وأشار المستشار شولتس إلى أن هذه الخطط تم توضيحها في اتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي.