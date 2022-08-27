https://sputnikarabic.ae/20220827/إسرائيل-تتلقى-تلميحات-أمريكية-بـتطوير-خيار-عسكري-ضد-إيران-1066900285.html
إسرائيل تتلقى تلميحات أمريكية بـ"تطوير خيار عسكري" ضد إيران
إسرائيل تتلقى تلميحات أمريكية بـ"تطوير خيار عسكري" ضد إيران
قال مسؤول دفاعي إسرائيلي كبير، في بيان، إن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس تلقى ما وصفه بـ"تلميحات إيجابية" من مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان... 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T13:10+0000
2022-08-27T13:10+0000
2022-08-27T13:10+0000
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
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ونقل موقع "أكسيوس" عن المسؤول أن هذه الخطوة الأمريكية تأتي بالتوازي مع المفاوضات بشأن العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015.وأضاف المسؤول أن بلاده "تشعر بوجود توجه نحو تعزيز القدرات ضد إيران"، إذ أن الأمريكيين يعلمون بأن ذلك سيقوي موقفهم فيما يتعلق بالاتفاق النووي.وشدد المسؤول الإسرائيلي على أهمية خلق تهديد عسكري أمريكي ضد إيران، حتى في حال توقيع الاتفاق النووي، إذ يرى أن هذا الخيار "سيمنع إيران من مواصلة عدوانها في المنطقة".وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، قد صرح أمس الجمعة، بأن بلاده ستواصل التعاون مع الولايات المتحدة بشأن مواجهة ما وصفه بالعداون الإيراني.ونقلت قناة "العربية" عن غانتس تصريحاته في أعقاب لقائه بمستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، في العاصمة الأمريكية واشنطن.وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي أنه أبلغ سوليفان بضرورة عدم امتلاك إيران لأسلحة نووية، مشددا على معارضة إسرائيل للاتفاق النووي مع إيران.أضاف غانتس أن الاتفاق النووي الإيراني كان موضوع لقائه بسوليفان إلى جانب تعزيز التعاون الأمني مع واشنطن في المنطقة.
إسرائيل
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إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل تتلقى تلميحات أمريكية بـ"تطوير خيار عسكري" ضد إيران
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قال مسؤول دفاعي إسرائيلي كبير، في بيان، إن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس تلقى ما وصفه بـ"تلميحات إيجابية" من مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان بأن الولايات المتحدة تطور خيارا عسكريا ضد إيران.
ونقل موقع
"أكسيوس" عن المسؤول أن هذه الخطوة الأمريكية تأتي بالتوازي مع المفاوضات بشأن العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015.
وأضاف المسؤول أن بلاده "تشعر بوجود توجه نحو تعزيز القدرات ضد إيران"، إذ أن الأمريكيين يعلمون بأن ذلك سيقوي موقفهم فيما يتعلق بالاتفاق النووي.
وشدد المسؤول الإسرائيلي على أهمية خلق تهديد عسكري أمريكي ضد إيران، حتى في حال توقيع الاتفاق النووي، إذ يرى أن هذا الخيار "سيمنع إيران من مواصلة عدوانها في المنطقة".
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس
، قد صرح أمس الجمعة، بأن بلاده ستواصل التعاون مع الولايات المتحدة بشأن مواجهة ما وصفه بالعداون الإيراني.
ونقلت قناة "العربية" عن غانتس تصريحاته في أعقاب لقائه بمستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي أنه أبلغ سوليفان بضرورة عدم امتلاك إيران لأسلحة نووية، مشددا على معارضة إسرائيل للاتفاق النووي مع إيران.
أضاف غانتس أن الاتفاق النووي الإيراني كان موضوع لقائه بسوليفان إلى جانب تعزيز التعاون الأمني مع واشنطن في المنطقة.