https://sputnikarabic.ae/20220827/التأثيرت-الإيجابية-للكلاب-على-أدمغة-البشر-1066896457.html

التأثيرت الإيجابية للكلاب على أدمغة البشر

التأثيرت الإيجابية للكلاب على أدمغة البشر

أكدت خبيرة نفسية أن التواجد حول كلب له العديد من التأثيرات الإيجابية على دماغ الإنسان وصحته ‏العقلية.‏ 27.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-27T11:22+0000

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مجتمع

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وقالت الدكتورة جين مانو، وهي طبيبة نفسية في عيادة كليفلاند، أن الكلب يعزز المواد الكيميائية "الإيجابية" في الدماغ، ويقلل من ضغط الدم، بل ويساعد في تخفيف التوتر والاكتئاب، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.وعددت مانو فوائد الكلاب، فقالت إن المشي أو الملاعبة أو حتى مجرد الجلوس معها يساعد على تعزيز مستويات "السيروتونين" و"الدوبامين" في الدماغ، الأمر الذي يرفع من الحالة المزاجية للشخص.وشددت أن "مجرد التواجد الجسدي حول الكلاب يطلق بعض الناقلات العصبية الإيجابية في الدماغ".كما أشارت إلى أن شراء كلب أمر مهم لمن يعانون القلق والاكتئاب، وذلك لأن الحيوانات تتطلب القيام معها بنزهات منتظمة، وهو ما يحتاجه تماما هؤلاء المرضى، من أجل محاربة مشاعر العزلة.ولفتت الطبيبة جين مانو في حديثها إلى ورقة بحثية نشرت في شهر مارس/ آذار، والتي كشفت أن قضاء 10 دقائق فقط مع كلب يوميا قلل من الشعور بالألم والقلق والاكتئاب.

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