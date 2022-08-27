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https://sputnikarabic.ae/20220827/الصحة-الليبية-مصرع-12-شخصا-وإصابة-87-آخرين-جراء-الاشتباكات-المسلحة-في-طرابلس-1066910040.html
الصحة الليبية: مصرع 12 شخصا وإصابة 87 آخرين جراء الاشتباكات المسلحة في طرابلس
الصحة الليبية: مصرع 12 شخصا وإصابة 87 آخرين جراء الاشتباكات المسلحة في طرابلس
أعلنت وزارة الصحة الليبية بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اليوم السبت، مقتل 12 شخصا وإصابة 87 آخرين، جراء الاشتباكات التي تشهدها العاصمة... 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T17:36+0000
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بنغازي - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان، إن الحصيلة الأولية لضحايا الاشتباكات التي تشهدها طرابلس بلغت 12 حالة وفاة، و87 مصابا.وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تلقت الرعايا الطبية وخرجت من المستشفيات بلغ 29 حالة.وكانت الوزارة قد أعلنت، بوقت سابق اليوم، أن مستشفيات عامة ومراكز صحية تابعة لها تتعرض للقصف والاستهداف منذ ساعات الفجر الأولى، بالعاصمة طرابلس، داعية إلى تجنيب كافة المرافق الطبية ومراكز الطوارئ والإسعاف خطر الاشتباكات المسلحة.وأكدت الوزارة أن "استهداف المرافق الصحية بالقذائف وتوجيه النيران نحوها ومنع أطقم الإسعاف والخدمات الطبية من تقديم المساعدة للمدنيين، يرتقي لجرائم الحرب ويلاحق مرتكبيها ولا تسقط بالتقادم".واندلعت، الليلة الماضية، اشتباكات بين قوات موالية لحكومة باشاغا التي نالت ثقة البرلمان في مارس/آذار الماضي، وأخرى موالية لحكومة الدبيبة المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، في محاولة بين الطرفين للسيطرة على السلطة في العاصمة طرابلس.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرقي البلاد ثقته، في مارس الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.
https://sputnikarabic.ae/20220827/ليبيا-اشتباكات-عنيفة-بالأسلحة-الثقيلة-والمتوسطة-في-مناطق-متفرقة-بالعاصمة-طرابلس-1066895508.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

الصحة الليبية: مصرع 12 شخصا وإصابة 87 آخرين جراء الاشتباكات المسلحة في طرابلس

17:36 GMT 27.08.2022
© The Libyan Red Crescentالهلال الأحمر الليبي خلال تواجده في مناطق الاشتباكات في العاصمة طرابلس
الهلال الأحمر الليبي خلال تواجده في مناطق الاشتباكات في العاصمة طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2022
© The Libyan Red Crescent
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أعلنت وزارة الصحة الليبية بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اليوم السبت، مقتل 12 شخصا وإصابة 87 آخرين، جراء الاشتباكات التي تشهدها العاصمة الليبية طرابلس، بين القوات الموالية للحكومة المكلفة من البرلمان، برئاسة فتحي باشاغا، والقوات الموالية لحكومة الدبيبة.
بنغازي - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان، إن الحصيلة الأولية لضحايا الاشتباكات التي تشهدها طرابلس بلغت 12 حالة وفاة، و87 مصابا.
وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تلقت الرعايا الطبية وخرجت من المستشفيات بلغ 29 حالة.
وكانت الوزارة قد أعلنت، بوقت سابق اليوم، أن مستشفيات عامة ومراكز صحية تابعة لها تتعرض للقصف والاستهداف منذ ساعات الفجر الأولى، بالعاصمة طرابلس، داعية إلى تجنيب كافة المرافق الطبية ومراكز الطوارئ والإسعاف خطر الاشتباكات المسلحة.
قوات ليبية تنتشر في العاصمة طرابلس بعد ساعات من دخول رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2022
ليبيا... اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في مناطق متفرقة بالعاصمة طرابلس
10:51 GMT
وأكدت الوزارة أن "استهداف المرافق الصحية بالقذائف وتوجيه النيران نحوها ومنع أطقم الإسعاف والخدمات الطبية من تقديم المساعدة للمدنيين، يرتقي لجرائم الحرب ويلاحق مرتكبيها ولا تسقط بالتقادم".
واندلعت، الليلة الماضية، اشتباكات بين قوات موالية لحكومة باشاغا التي نالت ثقة البرلمان في مارس/آذار الماضي، وأخرى موالية لحكومة الدبيبة المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، في محاولة بين الطرفين للسيطرة على السلطة في العاصمة طرابلس.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرقي البلاد ثقته، في مارس الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.
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