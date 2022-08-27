https://sputnikarabic.ae/20220827/قوات-موالية-لحكومة-باشاغا-تقترب-من-المدخل-الشرقي-للعاصمة-الليبية-استعدادا-لدخولها-1066907929.html

قوات موالية لحكومة باشاغا تقترب من المدخل الشرقي للعاصمة الليبية استعدادا لدخولها

قوات موالية لحكومة باشاغا تقترب من المدخل الشرقي للعاصمة الليبية استعدادا لدخولها

أكدت مصادر عسكرية ليبية، اليوم السبت، أن قوات اللواء سالم جحا، الموالية للحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، برئاسة فتحي باشاغا، تقترب من المدخل الشرقي للعاصمة... 27.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-27T16:50+0000

2022-08-27T16:50+0000

2022-08-27T16:50+0000

أخبار ليبيا اليوم

العالم العربي

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بنغازي - سبوتنيك. وقالت المصادر لوكالة "سبوتنيك"، إن القوة تحركت بكل قوامها العسكري بالأسلحة والعربات منذ ساعات الصباح من مدينة مصراتة متجهة إلى طرابلس، ولن تتوقف حتى الوصول إليها، وفي حال تعرضت القوة للهجوم، فستتعامل مع مصادر النيران".وفي السياق نفسه، أكد مصدر عسكري ليبيا في مصراتة، أن قوات "حماية الدستور" الموالية لحكومة الوحدة الوطنية، التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، تستعد للانتشار في عدة محاور باتجاه العاصمة طرابلس وإغلاق الطريق الساحلي.ومن جانبه، قطع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، اليوم، زيارته إلى تونس، وعاد لطرابلس، على خلفية الاشتباكات التي جرت بين قوات الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، وقوات حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة الدبيبة.وفي بيان له، قال المجلس الرئاسي:ومن جانبه، أكد الناطق باسم الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، عثمان عبد الجليل، أن الحديث عن توجه رئيس الحكومة، فتحي باشاغا، إلى تركيا في زيارة غير معلنة منذ الأمس غير صحيح.وقال عبد الجليل، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول ما إذا كان باشاغا قد توجه إلى تركيا في زيارة غير معلنة: "هذا غير صحيح"، معربا عن أمله في توقف القتال بين قوات الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان وقوات حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس.وأكد الناطق باسم الهلال الأحمر الليبي أن فرق الهلال تعمل حاليا على توفير ممرات آمنة لإخلاء العائلات من مناطق الاشتباكات في طرابلس، فيما قال الناطق باسم جمعية الهلال الأحمر فرع طرابلس كريم دياب، في تصريح لوكالة "سبوتنيك":من جانبها، دعت السفارة البريطانية في ليبيا إلى الوقف الفوري للعنف في طرابلس، معربة عن إدانتها أي محاولات للاستيلاء على السلطة أو الحفاظ عليها بالقوة.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرقي البلاد ثقته، في مارس/آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.

https://sputnikarabic.ae/20220827/ليبيا-اشتباكات-عنيفة-بالأسلحة-الثقيلة-والمتوسطة-في-مناطق-متفرقة-بالعاصمة-طرابلس-1066895508.html

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