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https://sputnikarabic.ae/20220827/الهند-ترحب-بانضمام-الأرجنتين-إلى-الـبريكس-1066888579.html
الهند ترحب بانضمام الأرجنتين إلى الـ"بريكس"
الهند ترحب بانضمام الأرجنتين إلى الـ"بريكس"
قالت وزارة الخارجية الأرجنتينية، إن الهند تدعم نية الأرجنتين الانضمام إلى مجموعة بريكس وتهتم بتعزيز التعاون الثنائي. 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T03:15+0000
2022-08-27T03:15+0000
مجموعة بريكس
أخبار الهند اليوم
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بوينس آيرس - سبوتنيك. وأمس الجمعة، التقى وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جيشانكار بنظيره الأرجنتيني سانتياغو كافييرو.وقالت وزارة الخارجية الأرجنتينية يوم الجمعة: "خلال الاجتماع الثنائي، أكد وزير الخارجية الهندي من جديد دعم بلاده لدخول الأرجنتين إلى بريكس".بالإضافة إلى ذلك، سلط الوزيران الضوء على نمو التعاون الثنائي في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والاتصالات والأمن الغذائي والطاقة.وتضم مجموعة بريكس، التي أنشئت في عام 2009، حاليا روسيا والهند والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا.وفي بداية أغسطس، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون استعداد بلاده للانضمام إلى مجموعة بريكس.وفي الشهر الماضي، أعربت كل من إيران والأرجنتين عن استعدادهما لتصبحا عضوين كاملي العضوية في بريكس.وقال السفير الروسي لدى بوينس آيرس، ديمتري فوكتيستوف، في منتصف يوليو إن الأرجنتين تتوقع ألا تستغرق عملية انضمام البلاد إلى بريكس وقتا طويلا.
https://sputnikarabic.ae/20220825/بريكس-تجاوزنا-العقوبات-المفروضة-على-موسكو-ونعمل-بالعملات-المحلية-1066822239.html
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مجموعة بريكس, أخبار الهند اليوم
مجموعة بريكس, أخبار الهند اليوم

الهند ترحب بانضمام الأرجنتين إلى الـ"بريكس"

03:15 GMT 27.08.2022
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دول مجموعة البريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2022
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قالت وزارة الخارجية الأرجنتينية، إن الهند تدعم نية الأرجنتين الانضمام إلى مجموعة بريكس وتهتم بتعزيز التعاون الثنائي.
بوينس آيرس - سبوتنيك. وأمس الجمعة، التقى وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جيشانكار بنظيره الأرجنتيني سانتياغو كافييرو.
بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2022
"بريكس": تجاوزنا العقوبات المفروضة على موسكو ونعمل بالعملات المحلية
25 أغسطس, 05:18 GMT
وقالت وزارة الخارجية الأرجنتينية يوم الجمعة: "خلال الاجتماع الثنائي، أكد وزير الخارجية الهندي من جديد دعم بلاده لدخول الأرجنتين إلى بريكس".
بالإضافة إلى ذلك، سلط الوزيران الضوء على نمو التعاون الثنائي في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والاتصالات والأمن الغذائي والطاقة.
وتضم مجموعة بريكس، التي أنشئت في عام 2009، حاليا روسيا والهند والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا.
وفي بداية أغسطس، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون استعداد بلاده للانضمام إلى مجموعة بريكس.
وفي الشهر الماضي، أعربت كل من إيران والأرجنتين عن استعدادهما لتصبحا عضوين كاملي العضوية في بريكس.
وقال السفير الروسي لدى بوينس آيرس، ديمتري فوكتيستوف، في منتصف يوليو إن الأرجنتين تتوقع ألا تستغرق عملية انضمام البلاد إلى بريكس وقتا طويلا.
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