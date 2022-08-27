عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20220827/بوتين-يوجه-بتوفير-حراس-لكل-مدارس-دونيتسك-ولوغانسك-مع-بدء-العام-الدراسي-الجديد-1066899670.html
بوتين يوجه بتوفير حراس لكل مدارس دونيتسك ولوغانسك مع بدء العام الدراسي الجديد
بوتين يوجه بتوفير حراس لكل مدارس دونيتسك ولوغانسك مع بدء العام الدراسي الجديد
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليماته بتوفير الأمن والحراسة للمدارس في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين والأراضي المحررة في مناطق خيرسون وزابوروجيه... 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T13:06+0000
2022-08-27T13:06+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102037/14/1020371494_0:84:2823:1672_1920x0_80_0_0_606b923113fdbb18876f2fec1d849241.jpg
وقال النائب الأول لرئيس الإدارة الرئاسية في روسيا الاتحادية سيرغي كيرينكو، إن "الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين) أعطى تعليمات منفصلة لوزارة الشؤون الداخلية، والحرس الروسي لضمان سلامة وأمن جميع المدارس في جميع المناطق الخمس".وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ قرارات مختلفة في هذه المناطق لتزويد المدارس بالحراسة الأمنية المناسبة، وتابع قائلا: وتأتي الخطوة الروسية بالتزامن استمرار العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس من الاضطهاد، مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، وبهدف ضمان سلامة الطلبة واستمرار العملية التعلمية في تلك المناطق، وحماية الطلاب والكادر التعليمي من أي اعتداءات محتملة تحاول المجموعات المتطرفة الأوكرانية تنفيذها ضد المدنيين.
https://sputnikarabic.ae/20220827/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1066889258.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102037/14/1020371494_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_faedf7e5f43b2f6d7d4eb1b4813fb2c1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

بوتين يوجه بتوفير حراس لكل مدارس دونيتسك ولوغانسك مع بدء العام الدراسي الجديد

13:06 GMT 27.08.2022
© Sputnik . Sergey Guneevالرالرئيس فلاديمير بوتين مع طلاب المركز التعليمي "سيريوس" في مدينة سوتشي
الرالرئيس فلاديمير بوتين مع طلاب المركز التعليمي سيريوس في مدينة سوتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2022
© Sputnik . Sergey Guneev
تابعنا عبرTelegram
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليماته بتوفير الأمن والحراسة للمدارس في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين والأراضي المحررة في مناطق خيرسون وزابوروجيه وخاركوف اعتبارا من 1 سبتمبر/ أيلول المقبل بالتزامن مع بدء العام الدراسي.
وقال النائب الأول لرئيس الإدارة الرئاسية في روسيا الاتحادية سيرغي كيرينكو، إن "الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين) أعطى تعليمات منفصلة لوزارة الشؤون الداخلية، والحرس الروسي لضمان سلامة وأمن جميع المدارس في جميع المناطق الخمس".

"هذا يعني أنه يجب أن يكون لكل مدرسة حارسان مسلحان على الأقل في جميع الأوقات اعتبارا من 1 سبتمبر".

سيرغي كيرينكو
النائب الأول لرئيس الإدارة الرئاسية في روسيا الاتحادية
وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ قرارات مختلفة في هذه المناطق لتزويد المدارس بالحراسة الأمنية المناسبة، وتابع قائلا:
قوات روسية في مدينة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف (أوكرانيا). - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
13:07 GMT

"على أي حال، يجب حل هذه المهمة، وقد تم تخصيص تمويل خاص من ميزانية روسيا الاتحادية لهذا الغرض. نحن نتفهم مدى أهمية السلامة لبدء العملية التعليمية".

سيرغي كيرينكو
النائب الأول لرئيس الإدارة الرئاسية في روسيا الاتحادية
وتأتي الخطوة الروسية بالتزامن استمرار العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس من الاضطهاد، مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، وبهدف ضمان سلامة الطلبة واستمرار العملية التعلمية في تلك المناطق، وحماية الطلاب والكادر التعليمي من أي اعتداءات محتملة تحاول المجموعات المتطرفة الأوكرانية تنفيذها ضد المدنيين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:07 GMTГород Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала