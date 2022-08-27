https://sputnikarabic.ae/20220827/بوتين-يوجه-بتوفير-حراس-لكل-مدارس-دونيتسك-ولوغانسك-مع-بدء-العام-الدراسي-الجديد-1066899670.html
بوتين يوجه بتوفير حراس لكل مدارس دونيتسك ولوغانسك مع بدء العام الدراسي الجديد
بوتين يوجه بتوفير حراس لكل مدارس دونيتسك ولوغانسك مع بدء العام الدراسي الجديد
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليماته بتوفير الأمن والحراسة للمدارس في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين والأراضي المحررة في مناطق خيرسون وزابوروجيه... 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T13:06+0000
2022-08-27T13:06+0000
2022-08-27T13:06+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
العالم
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وقال النائب الأول لرئيس الإدارة الرئاسية في روسيا الاتحادية سيرغي كيرينكو، إن "الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين) أعطى تعليمات منفصلة لوزارة الشؤون الداخلية، والحرس الروسي لضمان سلامة وأمن جميع المدارس في جميع المناطق الخمس".وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ قرارات مختلفة في هذه المناطق لتزويد المدارس بالحراسة الأمنية المناسبة، وتابع قائلا: وتأتي الخطوة الروسية بالتزامن استمرار العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس من الاضطهاد، مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، وبهدف ضمان سلامة الطلبة واستمرار العملية التعلمية في تلك المناطق، وحماية الطلاب والكادر التعليمي من أي اعتداءات محتملة تحاول المجموعات المتطرفة الأوكرانية تنفيذها ضد المدنيين.
https://sputnikarabic.ae/20220827/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1066889258.html
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روسيا, العالم
بوتين يوجه بتوفير حراس لكل مدارس دونيتسك ولوغانسك مع بدء العام الدراسي الجديد
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أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليماته بتوفير الأمن والحراسة للمدارس في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين والأراضي المحررة في مناطق خيرسون وزابوروجيه وخاركوف اعتبارا من 1 سبتمبر/ أيلول المقبل بالتزامن مع بدء العام الدراسي.
وقال النائب الأول لرئيس الإدارة الرئاسية في روسيا الاتحادية سيرغي كيرينكو، إن "الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين
) أعطى تعليمات منفصلة لوزارة الشؤون الداخلية، والحرس الروسي لضمان سلامة وأمن جميع المدارس في جميع المناطق الخمس".
"هذا يعني أنه يجب أن يكون لكل مدرسة حارسان مسلحان على الأقل في جميع الأوقات اعتبارا من 1 سبتمبر".
سيرغي كيرينكو
النائب الأول لرئيس الإدارة الرئاسية في روسيا الاتحادية
وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ قرارات مختلفة في هذه المناطق لتزويد المدارس بالحراسة الأمنية المناسبة، وتابع قائلا:
"على أي حال، يجب حل هذه المهمة، وقد تم تخصيص تمويل خاص من ميزانية روسيا الاتحادية لهذا الغرض. نحن نتفهم مدى أهمية السلامة لبدء العملية التعليمية".
سيرغي كيرينكو
النائب الأول لرئيس الإدارة الرئاسية في روسيا الاتحادية
وتأتي الخطوة الروسية بالتزامن استمرار العملية العسكرية الروسية الخاصة
لحماية سكان دونباس من الاضطهاد، مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، وبهدف ضمان سلامة الطلبة واستمرار العملية التعلمية في تلك المناطق، وحماية الطلاب والكادر التعليمي من أي اعتداءات محتملة تحاول المجموعات المتطرفة الأوكرانية تنفيذها ضد المدنيين.