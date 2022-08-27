https://sputnikarabic.ae/20220827/سفير-أنغولا-لـسبوتنيك-نوايا-الاتحاد-الأوروبي-باستبدال-الغاز-الروسي-بالأفريقي-مكلفة-1066897594.html
سفير أنغولا لـ"سبوتنيك": نوايا الاتحاد الأوروبي باستبدال الغاز الروسي بالأفريقي مكلفة
سفير أنغولا لـ"سبوتنيك": نوايا الاتحاد الأوروبي باستبدال الغاز الروسي بالأفريقي مكلفة
كشف السفير الأنغولي لدى موسكو، أوغوستو دا، أن نوايا الاتحاد الأوروبي باستبدال الغاز الروسي بغاز أفريقي يمكن أن يؤثر بشكل خطير على الاقتصاد الأوروبي نظرا... 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T12:02+0000
2022-08-27T12:02+0000
2022-08-27T12:02+0000
العالم
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وجاءت تصريحات سيلفا خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" قال خلالها: "استيراد الغاز من أفريقيا يمكن أن يؤثر بشكل خطير على الاقتصاد الأوروبي لأن تكلفته ستكون أعلى بشكل واضح من الغاز من روسيا".وبشأن موقف دولته من إصرار الاتحاد الأوروبي على العمل مع الدول الأفريقية قال الدبلوماسي إن "دول الاتحاد الأوروبي حرة في التفاوض مع أولئك الذين يريدون ذلك"، مضيفا بالقول "سمعنا تصريح المستشارة الألمانية بضرورة العمل في مشروع خط أنابيب غاز يمر عبر شبه الجزيرة الأيبيرية على وجه الخصوص بحيث يمر عبر البرتغال ومن هناك يوزع على دول أوروبا وهذاغير معلوم".واختتم دا سيلفا بالقول: "لا أدري إن كان خط أنابيب غاز سينطلق من نيجيريا، لكن من غير المعروف ما إذا كان الوقت الذي سيستغرقه هذا المشروع للانتقال من الورق إلى التنفيذ وما هو الوضع في أوروبا".
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العالم
سفير أنغولا لـ"سبوتنيك": نوايا الاتحاد الأوروبي باستبدال الغاز الروسي بالأفريقي مكلفة
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كشف السفير الأنغولي لدى موسكو، أوغوستو دا، أن نوايا الاتحاد الأوروبي باستبدال الغاز الروسي بغاز أفريقي يمكن أن يؤثر بشكل خطير على الاقتصاد الأوروبي نظرا لتكلفته الباهظة.
وجاءت تصريحات سيلفا خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" قال خلالها: "استيراد الغاز من أفريقيا يمكن أن يؤثر بشكل خطير على الاقتصاد الأوروبي لأن تكلفته ستكون أعلى بشكل واضح من الغاز من روسيا".
وبشأن موقف دولته من إصرار الاتحاد الأوروبي على العمل مع الدول الأفريقية قال الدبلوماسي إن "دول الاتحاد الأوروبي حرة في التفاوض مع أولئك الذين يريدون ذلك"، مضيفا بالقول "سمعنا تصريح المستشارة الألمانية بضرورة العمل في مشروع خط أنابيب غاز يمر عبر شبه الجزيرة الأيبيرية على وجه الخصوص بحيث يمر عبر البرتغال ومن هناك يوزع على دول أوروبا وهذاغير معلوم".
واختتم دا سيلفا بالقول: "لا أدري إن كان خط أنابيب غاز سينطلق من نيجيريا، لكن من غير المعروف ما إذا كان الوقت الذي سيستغرقه هذا المشروع للانتقال من الورق إلى التنفيذ وما هو الوضع في أوروبا".