عربي
https://sputnikarabic.ae/20220827/وحدات-تابعة-لوزارة-الداخلية-اليمنية-تتسلم-مقراتها-من-المجلس-الانتقالي-الجنوبي-في-محافظة-أبين-1066910237.html
وحدات تابعة لوزارة الداخلية اليمنية تتسلم مقراتها من المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين
وحدات تابعة لوزارة الداخلية اليمنية تتسلم مقراتها من المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين
أعلنت وحدات تابعة لوزارة الداخلية اليمنية، اليوم السبت، تسلمها مقراتها وثكناتها في مدينة زُنجبار مركز محافظة أبين جنوبي اليمن، بعد نحو ثلاثة أعوام من سيطرة... 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T17:44+0000
2022-08-27T17:44+0000
العالم العربي
أخبار اليمن الأن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101544/73/1015447309_0:9:3080:1742_1920x0_80_0_0_047467c268513b7a3af9cc9f521e01ee.jpg
القاهرة – سبوتنيك. وقالت إدارة أمن محافظة أبين، عبر صفحتها في "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة)، إنه "في إطار التفاهمات الأخيرة (في إشارة إلى توافقات بين الجيش والأمن اليمني مع المجلس الانتقالي الأسبوع الماضي) تمكنت قوات أمن أبين بكافة صنوفها وفروعها من دخول عاصمة المحافظة زُنجبار بقيادة مدير عام شرطة أبين العميد علي ناصر بو زيد باعزب، بعد سنوات من ممارسة عملها من المقر المؤقت في شُقرة (شرقي مدينة زُنجبار)".ووصفت إدارة أمن أبين، الخطوة بـ "الجبارة"، موضحةً أنها "تأتي تنفيذاً لاتفاق الرياض (الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019) ولم شمل المحافظة ودعم ركائز الأمن والاستقرار وغرس مبدأ التصالح والتسامح ووحدة الصف.ونقل المكتب الإعلامي لإدارة أمن أبين عن مدير عام شرطة المحافظة العميد علي ناصر باعزب، القول إن "استباب الأمن والاستقرار في جميع مديريات المحافظة ومكافحة العناصر الإرهابية يأتي في المقام الأول وفي صدارة الأولويات".ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، سيطرته على محافظة أبين إثر عملية عسكرية أسماها "سهام الشرق" لتأمين المحافظة الساحلية التي تتقاسم قواته والجيش اليمني السيطرة على مناطقها، وإيقاف تهريب الأسلحة عبر الشريط الساحلي فيها، وضمان تحرك قوات المجلس بين العاصمة المؤقتة عدن ومحافظات شبوة وحضرموت والمهرة، وذلك بعد ساعات من توصل الجانبين إلى تفاهمات للانتشار في مناطق المحافظة التي تبعد عن العاصمة المؤقتة عدن نحو 70 كم.وشهدت محافظة أبين الساحلية أواخر العام قبل الماضي، معارك بين الجيش اليمني وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، قبل أن تعلن المملكة العربية السعودية في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2020، اكتمال الترتيبات العسكرية من الآلية التي أعلنتها المملكة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض في 29 يوليو/تموز العام ذاته، والفصل بين تشكيلات الطرفين في المحافظة، في حين لا يزال تنفيذ بعض بنود الشق العسكري والأمني من الاتفاق متعثراً.
https://sputnikarabic.ae/20220827/ما-هى-القوى-السياسية-الأكثر-قبولا-في-جنوب-اليمن-1066905224.html
https://sputnikarabic.ae/20220826/أنصار-الله-لم-نلمس-سلاسة-في-دخول-السفن-النفطية-منذ-بدء-الهدنة-1066878201.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101544/73/1015447309_0:0:2572:1929_1920x0_80_0_0_d8e538e518d48ea9fb9512edfc23ee68.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار اليمن الأن
العالم العربي, أخبار اليمن الأن

وحدات تابعة لوزارة الداخلية اليمنية تتسلم مقراتها من المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين

17:44 GMT 27.08.2022
© AP Photo / Hani Mohammedالجيش اليمني المتحالف مع الحوثيين
الجيش اليمني المتحالف مع الحوثيين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2022
© AP Photo / Hani Mohammed
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وحدات تابعة لوزارة الداخلية اليمنية، اليوم السبت، تسلمها مقراتها وثكناتها في مدينة زُنجبار مركز محافظة أبين جنوبي اليمن، بعد نحو ثلاثة أعوام من سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي عليها إثر مواجهات عنيفة.
القاهرة – سبوتنيك. وقالت إدارة أمن محافظة أبين، عبر صفحتها في "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة)، إنه "في إطار التفاهمات الأخيرة (في إشارة إلى توافقات بين الجيش والأمن اليمني مع المجلس الانتقالي الأسبوع الماضي) تمكنت قوات أمن أبين بكافة صنوفها وفروعها من دخول عاصمة المحافظة زُنجبار بقيادة مدير عام شرطة أبين العميد علي ناصر بو زيد باعزب، بعد سنوات من ممارسة عملها من المقر المؤقت في شُقرة (شرقي مدينة زُنجبار)".

وأكدت أن "انتشار قوات أمن أبين في معسكراتها السابقة ومباشرة إدارة قيادة شرطة المحافظة عملها من مقرها الرئيسي في زُنجبار".

ووصفت إدارة أمن أبين، الخطوة بـ "الجبارة"، موضحةً أنها "تأتي تنفيذاً لاتفاق الرياض (الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019) ولم شمل المحافظة ودعم ركائز الأمن والاستقرار وغرس مبدأ التصالح والتسامح ووحدة الصف.
ونقل المكتب الإعلامي لإدارة أمن أبين عن مدير عام شرطة المحافظة العميد علي ناصر باعزب، القول إن "استباب الأمن والاستقرار في جميع مديريات المحافظة ومكافحة العناصر الإرهابية يأتي في المقام الأول وفي صدارة الأولويات".
منظر من صنعاء، اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2022
ما هى القوى السياسية الأكثر قبولا في جنوب اليمن؟
15:59 GMT

ودعا مدير أمن أبين، إلى "طي صفحة الماضي وبدء صفحة جديدة هدفها البناء والتشييد لا الهدم"، مشيراً إلى "أن أبين عانت من ويلات الصراعات وحان الوقت إلى الاصطفاف والعمل بروح الفريق الواحد من خلال التنازلات ونبذ التفرقة والعنف".

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، سيطرته على محافظة أبين إثر عملية عسكرية أسماها "سهام الشرق" لتأمين المحافظة الساحلية التي تتقاسم قواته والجيش اليمني السيطرة على مناطقها، وإيقاف تهريب الأسلحة عبر الشريط الساحلي فيها، وضمان تحرك قوات المجلس بين العاصمة المؤقتة عدن ومحافظات شبوة وحضرموت والمهرة، وذلك بعد ساعات من توصل الجانبين إلى تفاهمات للانتشار في مناطق المحافظة التي تبعد عن العاصمة المؤقتة عدن نحو 70 كم.
ميناء الحديدة في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2022
"أنصار الله": لم نلمس سلاسة في دخول السفن النفطية منذ بدء الهدنة
أمس, 15:13 GMT

ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2019، اتفاق مصالحة بوساطة سعودية في الرياض، بعد الأحداث الدامية بين الجانبين في أغسطس/ آب من العام ذاته التي راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح، وغادرت على إثرها الحكومة العاصمة المؤقتة عدن.

وشهدت محافظة أبين الساحلية أواخر العام قبل الماضي، معارك بين الجيش اليمني وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، قبل أن تعلن المملكة العربية السعودية في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2020، اكتمال الترتيبات العسكرية من الآلية التي أعلنتها المملكة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض في 29 يوليو/تموز العام ذاته، والفصل بين تشكيلات الطرفين في المحافظة، في حين لا يزال تنفيذ بعض بنود الشق العسكري والأمني من الاتفاق متعثراً.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:05 GMTГород Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала