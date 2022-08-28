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https://sputnikarabic.ae/20220828/إسرائيل-تخطر-الفلسطينيين-بإزالة-شبكة-كهرباء-في-نابلس-1066930101.html
إسرائيل تخطر الفلسطينيين بإزالة شبكة كهرباء في نابلس
إسرائيل تخطر الفلسطينيين بإزالة شبكة كهرباء في نابلس
أبلغت القوات الإسرائيلية، اليوم الأحد، السلطات الفلسطينية بقرارها إزالة شبكة كهرباء في بلدة سبسطية شمال غربي نابلس. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T13:40+0000
2022-08-28T13:40+0000
أخبار فلسطين اليوم
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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، أن "قوات الاحتلال أخطرت بإزالة شبكة الكهرباء المقامة بشارع الأعمدة قرب الموقع الأثري في البلدة".وذكر عازم أن القوات الإسرائيلية أخطرت البلدية أن حجتها في الإزالة هي أن الشبكة التي يصل طولها لأكثر من 1200 متر، تقع في المناطق المصنفة "ج".وفي وقت سابق من الشهر الجاري، هدمت قوات الجيش الإسرائيلي، منزلي الأسيرين الفلسطينيين صبحي أبو شقير صبيحات وأسعد الرفاعي شمال الضفة الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20220828/إصابة-ثلاثة-فلسطينيين-في-مواجهات-مع-الجيش-الإسرائيلي-شمال-الضفة-1066918083.html
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أخبار فلسطين اليوم
أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل تخطر الفلسطينيين بإزالة شبكة كهرباء في نابلس

13:40 GMT 28.08.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي يقمع فعالية ضد الاستيطان في قرية حارس شمالي الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يقمع فعالية ضد الاستيطان في قرية حارس شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أبلغت القوات الإسرائيلية، اليوم الأحد، السلطات الفلسطينية بقرارها إزالة شبكة كهرباء في بلدة سبسطية شمال غربي نابلس.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، أن "قوات الاحتلال أخطرت بإزالة شبكة الكهرباء المقامة بشارع الأعمدة قرب الموقع الأثري في البلدة".
الجيش الإسرائيلي يقمع فعالية ضد الاستيطان في قرية حارس شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
إصابة ثلاثة فلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمال الضفة
02:17 GMT
وذكر عازم أن القوات الإسرائيلية أخطرت البلدية أن حجتها في الإزالة هي أن الشبكة التي يصل طولها لأكثر من 1200 متر، تقع في المناطق المصنفة "ج".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، هدمت قوات الجيش الإسرائيلي، منزلي الأسيرين الفلسطينيين صبحي أبو شقير صبيحات وأسعد الرفاعي شمال الضفة الغربية.
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Город Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة26 أغسطس, 20:58 GMT
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