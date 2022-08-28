https://sputnikarabic.ae/20220828/إصابة-ثلاثة-فلسطينيين-في-مواجهات-مع-الجيش-الإسرائيلي-شمال-الضفة-1066918083.html
إصابة ثلاثة فلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمال الضفة
إصابة ثلاثة فلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمال الضفة
أصيب ثلاثة شبان فلسطينيين، فجر اليوم الأحد، برصاص قوات الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة جنين شمالي الضفة الغربية. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T02:17+0000
2022-08-28T02:17+0000
2022-08-28T02:17+0000
أخبار فلسطين اليوم
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رام الله - سبوتنيك. وأفادت مصادر طبية لمراسل "سبوتنيك" بوصول ثلاثة إصابات إلى مستشفى ابن سينا التخصصي في جنين حيث وصفت إحداها بالخطيرة.وأصيب شاب يبلغ من العمر 18 عاما برصاصة في الصدر في حين أصيب آخر 20 عاما برصاص في القدمين، في وقت أصيب فيه الشاب الثالث برصاصة في البطن ويبلغ من العمر 27 عاما.وانسحبت قوات الجيش الإسرائيلي من المدينة بعد مواجهات استمرت ساعتين، وقد شنت القوات الإسرائيلية حملة مداهمة طالت عشرات المنازل.يذكر أن مدينة جنين ومخيمها يشهدان هجمة متواصلة من قبل قوات الجيش الإسرائيلي التي تقتحمها بشكل شبه يومي بحجة البحث عن مطلوبين.
https://sputnikarabic.ae/20220826/إطلاق-النار-على-مركبة-عسكرية-إسرائيلية-شمالي-الضفة-الغربية-1066886523.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
إصابة ثلاثة فلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمال الضفة
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أصيب ثلاثة شبان فلسطينيين، فجر اليوم الأحد، برصاص قوات الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.
رام الله - سبوتنيك. وأفادت مصادر طبية لمراسل "سبوتنيك" بوصول ثلاثة إصابات إلى مستشفى ابن سينا التخصصي
في جنين حيث وصفت إحداها بالخطيرة.
وأصيب شاب يبلغ من العمر 18 عاما برصاصة في الصدر في حين أصيب آخر 20 عاما برصاص في القدمين، في وقت أصيب فيه الشاب الثالث برصاصة في البطن ويبلغ من العمر 27 عاما.
وانسحبت قوات الجيش الإسرائيلي من المدينة بعد مواجهات استمرت ساعتين، وقد شنت القوات الإسرائيلية حملة مداهمة طالت عشرات المنازل.
يذكر أن مدينة جنين ومخيمها يشهدان هجمة متواصلة من قبل قوات الجيش الإسرائيلي التي تقتحمها بشكل شبه يومي بحجة البحث عن مطلوبين.