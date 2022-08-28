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https://sputnikarabic.ae/20220828/إليزابيث-وارن-سياسات-الفيدرالي-ستتسبب-في-ركود-الاقتصاد-الأمريكي-1066940148.html
إليزابيث وارن: سياسات الفيدرالي ستتسبب في ركود الاقتصاد الأمريكي
إليزابيث وارن: سياسات الفيدرالي ستتسبب في ركود الاقتصاد الأمريكي
هاجمت السناتورة إليزابيث وارن خطة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمكافحة التضخم، اليوم الأحد، قائلة إنها قلقة من أن البنك المركزي قد يدفع الاقتصاد الأمريكي إلى... 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T16:19+0000
2022-08-28T16:19+0000
اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
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وذكرت في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "هل تعرف ما هو أسوأ من ارتفاع الأسعار والاقتصاد القوي؟ إنها أسعار مرتفعة وملايين الأشخاص عاطلين عن العمل. أنا قلقة للغاية من أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يدفع الاقتصاد إلى الركود".وجددت وارن انتقاداتها لسياسات التشديد النقدي لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، قائلة إنها لا تعتقد أن زيادة أسعار الفائدة يمكن أن يحتوي الضغوط التضخمية الحالية.وتابعت: "أشياء مثل حقيقة أن كوفيد لا يزال يغلق أجزاء من الاقتصاد في جميع أنحاء العالم، وأنه لا يزال لدينا مكامن خلل في سلسلة التوريد، وأننا لا نزال نواجه أزمة في أوكرانيا ترفع تكلفة الطاقة. لا يوجد شيء في رفع أسعار الفائدة، لا شيء في حقيبة أدوات جيروم باول، التي تتعامل مباشرة مع هذه الأمور".أشار باول، في خطاب مرتقب للغاية من جاكسون هول، وايومنغ، يوم الجمعة، إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيواصل سلسلته الحادة من رفع أسعار الفائدة، والحفاظ على ارتفاع أسعار الفائدة لبعض الوقت، في محاولة لكبح الطلب والسيطرة على التضخم.وحذر باول من تباطؤ النمو و"بعض الألم" للأسر والشركات أثناء فعل ذلك. قالت وارن إن تعليقاته تشير إلى فقدان الوظائف وإلحاق الضرر بالأعمال الصغيرة.
https://sputnikarabic.ae/20220728/انكماش-الاقتصاد-الأمريكي-للربع-الثاني-تواليا-وبايدن-يصر-على-أنه-ليس-في-حالة-ركود-1065699310.html
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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية

إليزابيث وارن: سياسات الفيدرالي ستتسبب في ركود الاقتصاد الأمريكي

16:19 GMT 28.08.2022
© Sputnik . Алексей Агарышев / الذهاب إلى بنك الصورإليزابيث وارن
إليزابيث وارن - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
© Sputnik . Алексей Агарышев
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هاجمت السناتورة إليزابيث وارن خطة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمكافحة التضخم، اليوم الأحد، قائلة إنها قلقة من أن البنك المركزي قد يدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود.
وذكرت في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "هل تعرف ما هو أسوأ من ارتفاع الأسعار والاقتصاد القوي؟ إنها أسعار مرتفعة وملايين الأشخاص عاطلين عن العمل. أنا قلقة للغاية من أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يدفع الاقتصاد إلى الركود".
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وجددت وارن انتقاداتها لسياسات التشديد النقدي لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، قائلة إنها لا تعتقد أن زيادة أسعار الفائدة يمكن أن يحتوي الضغوط التضخمية الحالية.
وتابعت: "أشياء مثل حقيقة أن كوفيد لا يزال يغلق أجزاء من الاقتصاد في جميع أنحاء العالم، وأنه لا يزال لدينا مكامن خلل في سلسلة التوريد، وأننا لا نزال نواجه أزمة في أوكرانيا ترفع تكلفة الطاقة. لا يوجد شيء في رفع أسعار الفائدة، لا شيء في حقيبة أدوات جيروم باول، التي تتعامل مباشرة مع هذه الأمور".
أشار باول، في خطاب مرتقب للغاية من جاكسون هول، وايومنغ، يوم الجمعة، إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيواصل سلسلته الحادة من رفع أسعار الفائدة، والحفاظ على ارتفاع أسعار الفائدة لبعض الوقت، في محاولة لكبح الطلب والسيطرة على التضخم.
وحذر باول من تباطؤ النمو و"بعض الألم" للأسر والشركات أثناء فعل ذلك. قالت وارن إن تعليقاته تشير إلى فقدان الوظائف وإلحاق الضرر بالأعمال الصغيرة.
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