عربي
https://sputnikarabic.ae/20220828/ارتفاع-ضحايا-حادث-دهس-جنوبي-هولندا-إلى-6-قتلى--1066924057.html
ارتفاع ضحايا حادث دهس جنوبي هولندا إلى 6 قتلى
ارتفاع ضحايا حادث دهس جنوبي هولندا إلى 6 قتلى
لقي 6 أشخاص مصرعهم وأُصيب 7 آخرون إثر قيام سائق شاحنة إسباني الجنسية بدهس مشاركين في حفل شواء بقرية زويدجده بمدينة "نيو بايرلاند" جنوبي هولندا جراء انحراف... 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T10:48+0000
2022-08-28T10:48+0000
حكومة هولندا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103581/63/1035816336_0:79:3071:1806_1920x0_80_0_0_0456d4754922baacd5e187053ad8c13d.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وأكد موقع "آر تي إل نيوز" المحلي، اليوم الأحد، "ارتفاع حصيلة ضحايا حادث دهس شاحنة يقودها إسباني أمس السبت جنوبي البلاد إلى ستة قتلى وسبعة مصابين".وأضاف الموقع أنه "تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج"، مشيرا إلى أن "سائق الشاحنة البالغ من العمر 46 عاما لم يكن ثمل وأنه تم القبض عليه".وفي التاسع عشر من حزيران/يونيو الماضي، لقي شخصان مصرعهما وأُصيب خمسة آخرون جراء حادث تصادم في قرية "هوجالن" شمالي البلاد وذلك وفقا لموقع "وجيسبكتور جورين" المحلي.
https://sputnikarabic.ae/20220818/هولندا-تسلم-الولايات-المتحدة-المواطن-الروسي-دينيس-دوبنيكوف-المحتجز-لديها-بتهمة-غسل-الأموال-1066549766.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103581/63/1035816336_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_d882bcc8b87db0359b02537a1b347b00.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حكومة هولندا
حكومة هولندا

ارتفاع ضحايا حادث دهس جنوبي هولندا إلى 6 قتلى

10:48 GMT 28.08.2022
© Sputnik . Valeriy Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورالعلم الهولندي
العلم الهولندي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
© Sputnik . Valeriy Melnikov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
لقي 6 أشخاص مصرعهم وأُصيب 7 آخرون إثر قيام سائق شاحنة إسباني الجنسية بدهس مشاركين في حفل شواء بقرية زويدجده بمدينة "نيو بايرلاند" جنوبي هولندا جراء انحراف مركبته.
القاهرة - سبوتنيك. وأكد موقع "آر تي إل نيوز" المحلي، اليوم الأحد، "ارتفاع حصيلة ضحايا حادث دهس شاحنة يقودها إسباني أمس السبت جنوبي البلاد إلى ستة قتلى وسبعة مصابين".
محكمة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
هولندا تسلم الولايات المتحدة المواطن الروسي دينيس دوبنيكوف المحتجز لديها بتهمة غسل الأموال
18 أغسطس, 00:36 GMT
وأضاف الموقع أنه "تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج"، مشيرا إلى أن "سائق الشاحنة البالغ من العمر 46 عاما لم يكن ثمل وأنه تم القبض عليه".
وفي التاسع عشر من حزيران/يونيو الماضي، لقي شخصان مصرعهما وأُصيب خمسة آخرون جراء حادث تصادم في قرية "هوجالن" شمالي البلاد وذلك وفقا لموقع "وجيسبكتور جورين" المحلي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Город Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة26 أغسطس, 20:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала