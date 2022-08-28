https://sputnikarabic.ae/20220828/ارتفاع-ضحايا-حادث-دهس-جنوبي-هولندا-إلى-6-قتلى--1066924057.html
ارتفاع ضحايا حادث دهس جنوبي هولندا إلى 6 قتلى
ارتفاع ضحايا حادث دهس جنوبي هولندا إلى 6 قتلى
لقي 6 أشخاص مصرعهم وأُصيب 7 آخرون إثر قيام سائق شاحنة إسباني الجنسية بدهس مشاركين في حفل شواء بقرية زويدجده بمدينة "نيو بايرلاند" جنوبي هولندا جراء انحراف... 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T10:48+0000
2022-08-28T10:48+0000
2022-08-28T10:48+0000
حكومة هولندا
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القاهرة - سبوتنيك. وأكد موقع "آر تي إل نيوز" المحلي، اليوم الأحد، "ارتفاع حصيلة ضحايا حادث دهس شاحنة يقودها إسباني أمس السبت جنوبي البلاد إلى ستة قتلى وسبعة مصابين".وأضاف الموقع أنه "تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج"، مشيرا إلى أن "سائق الشاحنة البالغ من العمر 46 عاما لم يكن ثمل وأنه تم القبض عليه".وفي التاسع عشر من حزيران/يونيو الماضي، لقي شخصان مصرعهما وأُصيب خمسة آخرون جراء حادث تصادم في قرية "هوجالن" شمالي البلاد وذلك وفقا لموقع "وجيسبكتور جورين" المحلي.
https://sputnikarabic.ae/20220818/هولندا-تسلم-الولايات-المتحدة-المواطن-الروسي-دينيس-دوبنيكوف-المحتجز-لديها-بتهمة-غسل-الأموال-1066549766.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
حكومة هولندا
ارتفاع ضحايا حادث دهس جنوبي هولندا إلى 6 قتلى
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لقي 6 أشخاص مصرعهم وأُصيب 7 آخرون إثر قيام سائق شاحنة إسباني الجنسية بدهس مشاركين في حفل شواء بقرية زويدجده بمدينة "نيو بايرلاند" جنوبي هولندا جراء انحراف مركبته.
القاهرة - سبوتنيك. وأكد موقع "آر تي إل نيوز" المحلي، اليوم الأحد، "ارتفاع حصيلة ضحايا حادث دهس شاحنة
يقودها إسباني أمس السبت جنوبي البلاد إلى ستة قتلى وسبعة مصابين".
وأضاف الموقع أنه "تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج"، مشيرا إلى أن "سائق الشاحنة البالغ من العمر 46 عاما لم يكن ثمل وأنه تم القبض عليه".
وفي التاسع عشر من حزيران/يونيو الماضي، لقي شخصان مصرعهما وأُصيب خمسة آخرون جراء حادث تصادم في قرية "هوجالن" شمالي البلاد وذلك وفقا لموقع "وجيسبكتور جورين" المحلي.