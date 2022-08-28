https://sputnikarabic.ae/20220828/الجيش-الإسرائيلي-ارتفاع-ملحوظ-في-محاولات-تهريب-الأسلحة-والمخدرات-عبر-الحدود-مع-الأردن-ومصر-1066922938.html
الجيش الإسرائيلي: ارتفاع ملحوظ في محاولات تهريب الأسلحة والمخدرات عبر الحدود مع الأردن ومصر
الجيش الإسرائيلي: ارتفاع ملحوظ في محاولات تهريب الأسلحة والمخدرات عبر الحدود مع الأردن ومصر
قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن هناك ارتفاعا ملحوظا في حجم إحباط عمليات تهريب المخدرات والوسائل القتالية على الحدود الأردنية والمصرية. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T09:47+0000
2022-08-28T09:47+0000
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وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان له بنجاح قواته في إحباط تهريب أكثر من 300 قطعة سلاح غير قانونية، و2.150 كيلوغراما من المخدرات على الحدود الأردنية والمصرية خلال العام الحالي وحتى الآن.وأكد البيان العسكري أن القوات الإسرائيلية أحبطت 35 عملية تهريب مخدرات بقيمة ما يعادل 125 مليون شيكل، و18 محاولة تهريب أسلحة غير قانونية على الحدود الأردنية وضبط ما يقارب 300 قطعة سلاح.وأشار البيان الإسرائيلي إلى أن فرقة "أدوم" (80)، المتواجدة على الحدود مع مصر والأردن، اعتمدت في الأشهر الأخيرة، مفهوم "الحماية بالألوان" والذي يهدف إلى زيادة حماية المصالح الحيوية، وهو ما أدى إلى ارتفاع في عمليات إحباط محاولات تهريب المخدرات والوسائل القتالية في المناطق الواقعة تحت مسؤولية الفرقة الإسرائيلية.
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مصر, أخبار الأردن, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
مصر, أخبار الأردن, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
الجيش الإسرائيلي: ارتفاع ملحوظ في محاولات تهريب الأسلحة والمخدرات عبر الحدود مع الأردن ومصر
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قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن هناك ارتفاعا ملحوظا في حجم إحباط عمليات تهريب المخدرات والوسائل القتالية على الحدود الأردنية والمصرية.
وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان له بنجاح قواته في إحباط تهريب أكثر من 300 قطعة سلاح غير قانونية، و2.150 كيلوغراما من المخدرات
على الحدود الأردنية والمصرية خلال العام الحالي وحتى الآن.
وأكد البيان العسكري أن القوات الإسرائيلية أحبطت 35 عملية تهريب مخدرات بقيمة ما يعادل 125 مليون شيكل
، و18 محاولة تهريب أسلحة غير قانونية على الحدود الأردنية وضبط ما يقارب 300 قطعة سلاح.
وأشار البيان الإسرائيلي إلى أن فرقة "أدوم" (80)، المتواجدة على الحدود مع مصر والأردن، اعتمدت في الأشهر الأخيرة، مفهوم "الحماية بالألوان" والذي يهدف إلى زيادة حماية المصالح الحيوية، وهو ما أدى إلى ارتفاع في عمليات إحباط محاولات تهريب المخدرات والوسائل القتالية في المناطق الواقعة تحت مسؤولية الفرقة الإسرائيلية.