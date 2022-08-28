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https://sputnikarabic.ae/20220828/الخارجية-الإيرانية-سنرد-على-أمريكا-بعد-حسم-نتائج-الاجتماعات-التخصصية-1066939401.html
الخارجية الإيرانية: سنرد على أمريكا بعد حسم نتائج الاجتماعات التخصصية
الخارجية الإيرانية: سنرد على أمريكا بعد حسم نتائج الاجتماعات التخصصية
أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن طهران سترد على واشنطن بعد حسم نتائج الاجتماعات التخصصية. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T16:09+0000
2022-08-28T16:09+0000
العالم
إيران
رد
واشنطن
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وأوضح "كنعاني" في تصريحات لوكالة "إرنا"، اليوم الأحد، أن موضوع الرد على الطرف الأمريكي، دخل حيز الدراسة بالفعل عبر اجتماعات فنية وتخصصية، مضيفا أنه سيتم الرد في أقرب فرصة.وجدد المتحدث باسم الخارجية، التأكيد على أن طهران جادة فيما يخض المفاوضات، التي تفضي إلى اتفاق مستدام وشامل ويضمن مصالح البلاد، مؤكدا أنها اتخذت خطوات مسؤولة في هذا السياق.وفي 4 أغسطس/آب الجاري، استؤنفت عملية التفاوض لإعادة إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي، إذ جرت المفاوضات بين إيران والقوى الكبرى في فيينا بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية.وبعد 5 أشهر على توقّف مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق المبرم عام 2015 بشأن برنامج إيران النووي واستمرارها بصيغة مفاوضات غير مباشرة بين طهران وواشنطن عبر الوسطاء، نفى مصدر إيراني مطّلع، في حديث مع وكالة "إرنا" الرسمية، صحة ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بشأن تخلّي بلده عن مطلبها بإزالة "الحرس الثوري" من قائمة الإرهاب.وتركز طهران خلال المحادثات الجارية حاليا على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
https://sputnikarabic.ae/20220828/وكالة-دراسة-ايران-للرد-الأمريكي-على-تعديلات-مسودة-الاتفاق-النووي-مستمرة-حتى-نهاية-الأسبوع-1066935162.html
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العالم, إيران, رد, واشنطن
العالم, إيران, رد, واشنطن

الخارجية الإيرانية: سنرد على أمريكا بعد حسم نتائج الاجتماعات التخصصية

16:09 GMT 28.08.2022
© AFP 2022 / ATTA KENAREالمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفى بمقر الخارجية الإيرانية في طهران، اليوم الأربعاء، 13 يوليو/تموز 2022
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفى بمقر الخارجية الإيرانية في طهران، اليوم الأربعاء، 13 يوليو/تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
© AFP 2022 / ATTA KENARE
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أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن طهران سترد على واشنطن بعد حسم نتائج الاجتماعات التخصصية.
وأوضح "كنعاني" في تصريحات لوكالة "إرنا"، اليوم الأحد، أن موضوع الرد على الطرف الأمريكي، دخل حيز الدراسة بالفعل عبر اجتماعات فنية وتخصصية، مضيفا أنه سيتم الرد في أقرب فرصة.
وجدد المتحدث باسم الخارجية، التأكيد على أن طهران جادة فيما يخض المفاوضات، التي تفضي إلى اتفاق مستدام وشامل ويضمن مصالح البلاد، مؤكدا أنها اتخذت خطوات مسؤولة في هذا السياق.
وفي 4 أغسطس/آب الجاري، استؤنفت عملية التفاوض لإعادة إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي، إذ جرت المفاوضات بين إيران والقوى الكبرى في فيينا بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية.
وبعد 5 أشهر على توقّف مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق المبرم عام 2015 بشأن برنامج إيران النووي واستمرارها بصيغة مفاوضات غير مباشرة بين طهران وواشنطن عبر الوسطاء، نفى مصدر إيراني مطّلع، في حديث مع وكالة "إرنا" الرسمية، صحة ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بشأن تخلّي بلده عن مطلبها بإزالة "الحرس الثوري" من قائمة الإرهاب.
مفاوضات الاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية في فيينا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
وكالة: دراسة ايران للرد الأمريكي على تعديلات مسودة الاتفاق النووي مستمرة حتى نهاية الأسبوع
15:12 GMT
وتركز طهران خلال المحادثات الجارية حاليا على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.
وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
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