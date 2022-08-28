عربي
https://sputnikarabic.ae/20220828/وكالة-دراسة-ايران-للرد-الأمريكي-على-تعديلات-مسودة-الاتفاق-النووي-مستمرة-حتى-نهاية-الأسبوع-1066935162.html
وكالة: دراسة ايران للرد الأمريكي على تعديلات مسودة الاتفاق النووي مستمرة حتى نهاية الأسبوع
وكالة: دراسة ايران للرد الأمريكي على تعديلات مسودة الاتفاق النووي مستمرة حتى نهاية الأسبوع
كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، أن "الدراسة الدقيقة للرد الأمريكي على تعديلات إيران للنص النهائي لمسودة الاتفاق النووي ستستمر حتى نهاية هذا الأسبوع على... 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T15:12+0000
2022-08-28T15:12+0000
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
الاتفاق النووي الإيراني
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1c/1062809154_0:230:3070:1957_1920x0_80_0_0_5aad73ee294c2ad4482766899dcb490e.jpg
وأفادت وكالة "نور نيوز" الإيرانية بأن "الدراسة التفصيلية لإجابات الولايات المتحدة الأمريكية على محاور إيران وإصلاحاتها على مسودة المنسق الأوروبي للمفاوضات النووية ما زالت مستمرة على مستوى الخبراء".وأشارت الوكالة إلى أن "هذه العملية ستستمر على الأقل حتى نهاية الأسبوع الجاري في إيران".وتشير تقارير أمريكية وعبرية، إلى إمكانية التوقيع على الاتفاق النووي، بين واشنطن وطهران في غضون أيام أو أسابيع قليلة، والذي يعيد تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع عقوبات اقتصادية فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على إيران عام 2018 عقب انسحابه من الاتفاق الأصلي الموقع بين القوى الكبرى وإيران عام 2015.وكان ممثل وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلن الأربعاء الماضي، أن "الولايات المتحدة أنهت دراسة رد إيران على اقتراحات الاتحاد الأوروبي لاستعادة الصفقة النووية من عام 2015 وأرسلت جواباً مكتوباً حوله لبروكسل".وأعلن البيت الأبيض، أن إيران وافقت على تقديم بعض التنازلات خلال المفاوضات النووية الأخيرة في فيينا، مؤكدا أن الوصول إلى اتفاق بات أقرب مما كان عليه الوضع قبل أسبوعين.من جانبها، أعلنت إيران، تلقيها الرد الأمريكي بشأن مقترحاتها حول القضايا العالقة في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، مشيرة إلى أنها تعمل على دراسة هذا الرد.
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1c/1062809154_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_3833d37377b39be7ab8a44bb66118dbb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني
أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني

وكالة: دراسة ايران للرد الأمريكي على تعديلات مسودة الاتفاق النووي مستمرة حتى نهاية الأسبوع

15:12 GMT 28.08.2022
© AFP 2022 / HANDOUTمفاوضات الاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية في فيينا
مفاوضات الاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية في فيينا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
© AFP 2022 / HANDOUT
تابعنا عبرTelegram
كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، أن "الدراسة الدقيقة للرد الأمريكي على تعديلات إيران للنص النهائي لمسودة الاتفاق النووي ستستمر حتى نهاية هذا الأسبوع على أقل تقدير".
وأفادت وكالة "نور نيوز" الإيرانية بأن "الدراسة التفصيلية لإجابات الولايات المتحدة الأمريكية على محاور إيران وإصلاحاتها على مسودة المنسق الأوروبي للمفاوضات النووية ما زالت مستمرة على مستوى الخبراء".
وأشارت الوكالة إلى أن "هذه العملية ستستمر على الأقل حتى نهاية الأسبوع الجاري في إيران".
وتشير تقارير أمريكية وعبرية، إلى إمكانية التوقيع على الاتفاق النووي، بين واشنطن وطهران في غضون أيام أو أسابيع قليلة، والذي يعيد تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع عقوبات اقتصادية فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على إيران عام 2018 عقب انسحابه من الاتفاق الأصلي الموقع بين القوى الكبرى وإيران عام 2015.
وكان ممثل وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلن الأربعاء الماضي، أن "الولايات المتحدة أنهت دراسة رد إيران على اقتراحات الاتحاد الأوروبي لاستعادة الصفقة النووية من عام 2015 وأرسلت جواباً مكتوباً حوله لبروكسل".
وأعلن البيت الأبيض، أن إيران وافقت على تقديم بعض التنازلات خلال المفاوضات النووية الأخيرة في فيينا، مؤكدا أن الوصول إلى اتفاق بات أقرب مما كان عليه الوضع قبل أسبوعين.
من جانبها، أعلنت إيران، تلقيها الرد الأمريكي بشأن مقترحاتها حول القضايا العالقة في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، مشيرة إلى أنها تعمل على دراسة هذا الرد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Город Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة26 أغسطس, 20:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала