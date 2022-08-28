https://sputnikarabic.ae/20220828/وكالة-دراسة-ايران-للرد-الأمريكي-على-تعديلات-مسودة-الاتفاق-النووي-مستمرة-حتى-نهاية-الأسبوع-1066935162.html

وكالة: دراسة ايران للرد الأمريكي على تعديلات مسودة الاتفاق النووي مستمرة حتى نهاية الأسبوع

وكالة: دراسة ايران للرد الأمريكي على تعديلات مسودة الاتفاق النووي مستمرة حتى نهاية الأسبوع

كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، أن "الدراسة الدقيقة للرد الأمريكي على تعديلات إيران للنص النهائي لمسودة الاتفاق النووي ستستمر حتى نهاية هذا الأسبوع على... 28.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-28T15:12+0000

2022-08-28T15:12+0000

2022-08-28T15:12+0000

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

الاتفاق النووي الإيراني

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1c/1062809154_0:230:3070:1957_1920x0_80_0_0_5aad73ee294c2ad4482766899dcb490e.jpg

وأفادت وكالة "نور نيوز" الإيرانية بأن "الدراسة التفصيلية لإجابات الولايات المتحدة الأمريكية على محاور إيران وإصلاحاتها على مسودة المنسق الأوروبي للمفاوضات النووية ما زالت مستمرة على مستوى الخبراء".وأشارت الوكالة إلى أن "هذه العملية ستستمر على الأقل حتى نهاية الأسبوع الجاري في إيران".وتشير تقارير أمريكية وعبرية، إلى إمكانية التوقيع على الاتفاق النووي، بين واشنطن وطهران في غضون أيام أو أسابيع قليلة، والذي يعيد تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع عقوبات اقتصادية فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على إيران عام 2018 عقب انسحابه من الاتفاق الأصلي الموقع بين القوى الكبرى وإيران عام 2015.وكان ممثل وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلن الأربعاء الماضي، أن "الولايات المتحدة أنهت دراسة رد إيران على اقتراحات الاتحاد الأوروبي لاستعادة الصفقة النووية من عام 2015 وأرسلت جواباً مكتوباً حوله لبروكسل".وأعلن البيت الأبيض، أن إيران وافقت على تقديم بعض التنازلات خلال المفاوضات النووية الأخيرة في فيينا، مؤكدا أن الوصول إلى اتفاق بات أقرب مما كان عليه الوضع قبل أسبوعين.من جانبها، أعلنت إيران، تلقيها الرد الأمريكي بشأن مقترحاتها حول القضايا العالقة في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، مشيرة إلى أنها تعمل على دراسة هذا الرد.

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني