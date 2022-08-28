https://sputnikarabic.ae/20220828/الدبيبة-يعلن-دحر-العدوان-على-طرابلس-واتخاذ-جملة-من-الإجراءات-منها-ملاحقة-المتورطين-1066945850.html

الدبيبة يعلن دحر "العدوان على طرابلس" واتخاذ جملة من الإجراءات منها ملاحقة المتورطين

الدبيبة يعلن دحر "العدوان على طرابلس" واتخاذ جملة من الإجراءات منها ملاحقة المتورطين

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم الأحد، أن "مجموعة انقلابية حشدت على حدود طرابلس من حدودها الشرقية والجنوبية والغربية،... 28.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-28T19:04+0000

2022-08-28T19:04+0000

2022-08-28T19:04+0000

أخبار ليبيا اليوم

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وتعليقا على تجدد الاشتباكات في طرابلس، قال الدبيبة، في كلمة متلفزة، إن "المجموعة الانقلابية حشدت على حدود طرابلس الغربية والجنوبية والشرقية وفخخوا أحياء العاصمة"، مضيفا أنه "تم دحر العدوان على طرابلس واتخذنا جملة من الإجراءات منها ملاحقة المتورطين بالعدوان".وتابع أنه "فشل مشروع الحكومة الموازية والشعب الليبي يرفض التمديد"، مردفا: "من شنوا العدوان على طرابلس كانوا مطية لأجندات دولية لا تريد الاستقرار للبلاد".واعتبر أن "الديمقراطية في ليبيا لم تتحقق حتى اليوم، لأنها ليست يوم الانتخابات، ولكنها يوم التجديد لمن أحسن والعزل لمن أخطأ"، متابعًا: "لنرحل جميعًا ولكن عبر الانتخابات".وترحم الدبيبة على "كل من قضى في العدوان الذي تعرضت له مدينة طرابلس وضواحيها"، مؤكدا أن طرابلس لفَّها الحزن من كل مكان، ودق الموت على أبوابها".وحملت حكومة فتحي باشاغا المكلفة من البرلمان الليبي، في وقت سابق اليوم، حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة مسؤولية الاشتباكات التي اندلعت في العاصمة طرابلس وخلفت أكثر من 30 قتيلا وعشرات الجرحى.وقال باشاغا، في بيان حول مستجدات الأوضاع الأمنية في طرابلس، وصل مراسل "سبوتنيك" نسخة منه، "تابعنا بكل أسف حالة الفوضى الأمنية وترويع المدنيين في العاصمة طرابلس التي أحدثتها مجموعات إجرامية خارجة عن القانون تأتمر بأمر زعيمها المدعو عبد الحميد الدبيبة الذي انتهت ولايته و شرعيته وفق اتفاق جنيف الدولي وكذلك بموجب قرارات مجلس النواب الليبي".وشدد باشاغا على نبذ حكومته العنف وتمسكها المطلق بممارسة الحقوق السياسية بالطرق السلمية، متهما الدبيبة "باستغلال موارد الدولة الليبية ومقدراتها لتشكيل ودعم مجموعات مسلحة ترسخ حكمه وسلطانه بمنطق القوة والأمر الواقع".واعتبر أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية "يؤسس لدولة دكتاتورية مستبدة تستهدف كل من يعارضها بالقبض والسجن والقتل دون أي رادع من أخلاق أو قانون".واندلعت، الليلة الماضية، اشتباكات بين قوات موالية لحكومة باشاغا التي نالت ثقة البرلمان في مارس/ آذار الماضي، وأخرى موالية لحكومة الدبيبة المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، في محاولة بين الطرفين للسيطرة على السلطة في العاصمة طرابلس.وأعلنت وزارة الصحة الليبية بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أن إجمالي عدد القتلى بلغ 32 شخصا، فيما وصل عدد المصابين إلى 159 شخص.

https://sputnikarabic.ae/20220828/ليبيا-حكومة-باشاغا-تحمل-الدبيبة-مسؤولية-اشتباكات-طرابلس-الدامية-1066944736.html

https://sputnikarabic.ae/20220828/وزيرة-خارجية-حكومة-الدبيبة-مستمرون-في-السعي-للوصول-إلى-الانتخابات-في-ليبيا-1066941106.html

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