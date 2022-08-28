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الصحة المصرية تكشف حجم المخزون الاستراتيجى للأدوية والمستلزمات الطبية
الصحة المصرية تكشف حجم المخزون الاستراتيجى للأدوية والمستلزمات الطبية
قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، في مصر، حسام عبد الغفار، إن المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية يكفي لمدة 7 أشهر، نافيا ما تردد مؤخرا حول... 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T20:37+0000
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وأوضح عبد الغفار، أن "الدولة المصرية استشعرت مبكرًا التأثر بسلاسل الإمداد عقب بدء الأزمة الروسية الأوكرانية، لذلك كان هناك توجيه مسبق بتوفير مخزون استراتيجي فيما يتعلق بالأدوية والمستلزمات الطبية لا يقل عن 7 أشهر".وأشار عبد الغفار في اتصال هاتفي مع فضائية "صدى البلد"، إلى أن "ما يتردد عن وجود نقص على مستوى الجمهورية غير صحيح على الإطلاق، لكن قد يكون هناك نقص يومي لدى أحد مقدمي الخدمة الطبية، وبمجرد إرسال طلب يتم إرسال الأدوية من المخازن".وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عدم وجود نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية على مستوى مقدمي الخدمة في المؤسسات المملوكة للدولة.
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مصر, أخبار مصر الآن, المجتمع, أخبار العالم العربي
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الصحة المصرية تكشف حجم المخزون الاستراتيجى للأدوية والمستلزمات الطبية

20:37 GMT 28.08.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKIأطباء وممرضين في مستشفى شرم الشيخ - مصر
أطباء وممرضين في مستشفى شرم الشيخ - مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKI
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قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، في مصر، حسام عبد الغفار، إن المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية يكفي لمدة 7 أشهر، نافيا ما تردد مؤخرا حول وجود نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأوضح عبد الغفار، أن "الدولة المصرية استشعرت مبكرًا التأثر بسلاسل الإمداد عقب بدء الأزمة الروسية الأوكرانية، لذلك كان هناك توجيه مسبق بتوفير مخزون استراتيجي فيما يتعلق بالأدوية والمستلزمات الطبية لا يقل عن 7 أشهر".
وأشار عبد الغفار في اتصال هاتفي مع فضائية "صدى البلد"، إلى أن "ما يتردد عن وجود نقص على مستوى الجمهورية غير صحيح على الإطلاق، لكن قد يكون هناك نقص يومي لدى أحد مقدمي الخدمة الطبية، وبمجرد إرسال طلب يتم إرسال الأدوية من المخازن".
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وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عدم وجود نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية على مستوى مقدمي الخدمة في المؤسسات المملوكة للدولة.
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