https://sputnikarabic.ae/20220828/العراق-يعلن-مقتل-6-مسلحين-من-تنظيم-داعش-الإرهابي-1066950903.html
العراق يعلن مقتل 6 مسلحين من تنظيم "داعش" الإرهابي
العراق يعلن مقتل 6 مسلحين من تنظيم "داعش" الإرهابي
أعلن الجيش العراقي اليوم الأحد مقتل ستة مسلحين من تنظيم "داعش" الإرهابي في مناطق متفرقة في البلاد. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T21:39+0000
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2022-08-28T21:39+0000
العراق
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أخبار العالم العربي
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وقال الجيش العراقي في بيان له اليوم إن قواته قتلت أحد عناصر التنظيم خلال ملاحقة مجموعة من العناصر المسلحة في منطقة صحراوية شمال قضاء راوة غربي العراق.وفي بيان آخر أعلن الجيش أن قواته نفذت عمليات أمنية في سلسلة جبال دولان شمالي العراق، قُتل خلالها أحد العناصر المسلحة كان يرتدي حزاماً ناسفاً، بالإضافة إلى إصابة مسلح آخر بجروح.وأعلنت اليوم خلية الإعلام الأمني، مقتل 4 من عصابات داعش الإرهابية بكمين محكم في محافظة نينوى.وقالت الخلية في بيان لها إنه "بعملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة تمكنت قوة من الحشد الشعبي في نينوى، من متابعة عناصر عصابات داعش الإرهابية في منطقة البو سيف".وتابعت: "بعد رصد تحركاتهم تم نصب كمين محكم لهم، وقتل 4 من هذه العصابات الإرهابية المهزومة، فيما شرعت أيضاً بتطويق المنطقة للبحث عن عنصر إرهابي خامس".
https://sputnikarabic.ae/20220822/الجيش-العراقي-يقبض-على-5-إرهابيين-من-داعش-1066716351.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
العراق يعلن مقتل 6 مسلحين من تنظيم "داعش" الإرهابي
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أعلن الجيش العراقي اليوم الأحد مقتل ستة مسلحين من تنظيم "داعش" الإرهابي في مناطق متفرقة في البلاد.
وقال الجيش العراقي في بيان له اليوم إن قواته قتلت أحد عناصر التنظيم خلال ملاحقة مجموعة من العناصر المسلحة في منطقة صحراوية شمال قضاء راوة غربي العراق.
وفي بيان آخر أعلن الجيش أن قواته نفذت عمليات أمنية في سلسلة جبال دولان شمالي العراق، قُتل خلالها أحد العناصر المسلحة كان يرتدي حزاماً ناسفاً، بالإضافة إلى إصابة مسلح آخر بجروح.
وأعلنت اليوم خلية الإعلام الأمني، مقتل 4 من عصابات داعش الإرهابية بكمين محكم في محافظة نينوى.
وقالت الخلية في بيان
لها إنه "بعملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة تمكنت قوة من الحشد الشعبي في نينوى، من متابعة عناصر عصابات داعش الإرهابية في منطقة البو سيف".
وتابعت: "بعد رصد تحركاتهم تم نصب كمين محكم لهم، وقتل 4 من هذه العصابات الإرهابية المهزومة، فيما شرعت أيضاً بتطويق المنطقة للبحث عن عنصر إرهابي خامس".