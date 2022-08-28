https://sputnikarabic.ae/20220828/المركزي-المصري-يكشف-حصول-القاهرة-على-ودائع-خليجية-بقيمة-13-مليار-دولار-خلال-الربع-الأول-للعام-1066945532.html

المركزي المصري يكشف حصول القاهرة على ودائع خليجية بقيمة 13 مليار دولار خلال الربع الأول للعام الجاري

المركزي المصري يكشف حصول القاهرة على ودائع خليجية بقيمة 13 مليار دولار خلال الربع الأول للعام الجاري

كشف البنك المركزى المصري حصوله على ودائع خليجية خلال الربع الأول من العام الجاري 2022 بقيمة 13 مليار دولار. 28.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-28T18:39+0000

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وأوضح البنك المركزي في تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، بأن الودائع الخليجية انقسمت إلى 5 مليارات دولار من السعودية ومثلها من الإمارات و3 مليارات دولار من قطر، بحسب ما نقلت صحيفة "المال".وأوضح التقرير أن الودائع الخليجية طويلة الأجل في البنك المركزي سجلت 15 مليار دولار بواقع 5.7 مليار دولار للإمارات و5.3 مليار دولار للسعودية و 4 مليارات دولار للكويت.وذكر التقرير أن الدين الخارجى لمصر وصل بنهاية الربع الأول (نهاية مارس/آذار) إلى 157.8 مليار دولار، مقابل 145.5 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2021 بنمو 8.1%.

https://sputnikarabic.ae/20220818/البنك-المركزي-المصري-يبقي-على-أسعار-الفائدة-دون-تغيير--1066590490.html

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