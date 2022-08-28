https://sputnikarabic.ae/20220828/بوريل-عن-العقوبات-ضد-روسيا-يجب-علينا-دفع-الثمن-1066922701.html
بوريل عن العقوبات ضد روسيا: يجب علينا "دفع الثمن"
بوريل عن العقوبات ضد روسيا: يجب علينا "دفع الثمن"
كشف الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل أن الاتحاد الأوروبي سيواجه على المدى القصير "تحديات خطيرة" فيما يتعلق بالعقوبات... 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T09:43+0000
2022-08-28T09:43+0000
2022-08-28T09:43+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا
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وأشار صحفي من صحيفة "كرونين زيتونغ"، في مقابلة مع بوريل، إلى أن "جزءًا من السكان النمساويين يشككون بجدوى العقوبات المفروضة على روسيا".وأردف بوريل: "لا أحد ينكر ارتفاع أسعار الغاز، لكن يجب أن نكون مستعدين لدفع ثمن الحرية".وقال بوريل في 22 أغسطس/آب إنه لا يؤيد فكرة فرض حظر كامل على تأشيرات دخول الروس إلى الاتحاد الأوروبي.وجاءت تصريحات بوريل خلال مشاركته في مؤتمر دولي بمدينة مدينة سانتاندير الإسبانية، حيث قال: "هذا اقتراح مثير للجدل للغاية ... لقد اتخذت بعض الدول بالفعل إجراءات معينة في هذا الصدد، والبعض الآخر لن يدعمه. أعتقد أن منع جميع الروس من الدخول ليس فكرة جيدة. نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر انتقائية".
https://sputnikarabic.ae/20220727/بوريل-يحسد-لافروف-ينال-من-اهتمام-الإعلام-أكثر-مما-أنال-1065632742.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا
بوريل عن العقوبات ضد روسيا: يجب علينا "دفع الثمن"
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كشف الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل أن الاتحاد الأوروبي سيواجه على المدى القصير "تحديات خطيرة" فيما يتعلق بالعقوبات ضد روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا.
وأشار صحفي من صحيفة "كرونين زيتونغ"، في مقابلة مع بوريل، إلى أن "جزءًا من السكان النمساويين يشككون بجدوى العقوبات المفروضة على روسيا".
"هذه إجراءات تقييدية، نحن نحد من الفرص الاقتصادية لروسيا، وطالما أن الاقتصاد الروسي يعتمد على النفط والغاز، فسوف يحتاجون إلى تقنيتنا، روسيا في ورطة، وبالطبع، سنواجه تحديات خطيرة على المدى القصير".
وأردف بوريل: "لا أحد ينكر ارتفاع أسعار الغاز، لكن يجب أن نكون مستعدين لدفع ثمن الحرية".
وقال بوريل في 22 أغسطس/آب إنه لا يؤيد فكرة فرض حظر كامل على تأشيرات دخول الروس إلى الاتحاد الأوروبي.
وجاءت تصريحات بوريل
خلال مشاركته في مؤتمر دولي بمدينة مدينة سانتاندير الإسبانية، حيث قال: "هذا اقتراح مثير للجدل للغاية ... لقد اتخذت بعض الدول بالفعل إجراءات معينة في هذا الصدد، والبعض الآخر لن يدعمه. أعتقد أن منع جميع الروس من الدخول ليس فكرة جيدة. نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر انتقائية".