https://sputnikarabic.ae/20220828/تيك-توك-يسرح-عشرات-الموظفين-في-أمريكا-الشمالية-1066949577.html
تيك توك يسرح عشرات الموظفين في أمريكا الشمالية
تيك توك يسرح عشرات الموظفين في أمريكا الشمالية
قام تيك توك بتسريح عشرات الموظفين في أمريكا الشمالية، في أقسام المبيعات وعلاقات العملاء وإدارة العلامات التجارية. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T21:08+0000
2022-08-28T21:08+0000
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وأكد متحدث باسم تيك توك أن الخطوة جزء من مخطط كبير للتحول للتركيز على قطاعات صناعية معينة مثل الموضة والتجميل والترفيه.وتابع المتحدث أنه تم إخبار الموظفين بإمكانية التقديم على وظائف أخرى في الشركة. وكان قرار تيك توك مفاجئا بالنسبة للموظفين بعد تحقيق الشركة لأرباح كبيرة العام الماضي.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
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تيك توك يسرح عشرات الموظفين في أمريكا الشمالية
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قام تيك توك بتسريح عشرات الموظفين في أمريكا الشمالية، في أقسام المبيعات وعلاقات العملاء وإدارة العلامات التجارية.
وأكد متحدث باسم تيك توك أن الخطوة جزء من مخطط كبير للتحول للتركيز على قطاعات صناعية معينة مثل الموضة والتجميل والترفيه.
وتابع المتحدث أنه تم إخبار الموظفين بإمكانية التقديم على وظائف أخرى في الشركة.
وكان قرار تيك توك مفاجئا بالنسبة للموظفين بعد تحقيق الشركة لأرباح كبيرة العام الماضي.