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تيك توك يسرح عشرات الموظفين في أمريكا الشمالية
تيك توك يسرح عشرات الموظفين في أمريكا الشمالية
قام تيك توك بتسريح عشرات الموظفين في أمريكا الشمالية، في أقسام المبيعات وعلاقات العملاء وإدارة العلامات التجارية. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
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وأكد متحدث باسم تيك توك أن الخطوة جزء من مخطط كبير للتحول للتركيز على قطاعات صناعية معينة مثل الموضة والتجميل والترفيه.وتابع المتحدث أنه تم إخبار الموظفين بإمكانية التقديم على وظائف أخرى في الشركة. وكان قرار تيك توك مفاجئا بالنسبة للموظفين بعد تحقيق الشركة لأرباح كبيرة العام الماضي.
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أخبار العالم العربي, أخبار العالم الآن

تيك توك يسرح عشرات الموظفين في أمريكا الشمالية

21:08 GMT 28.08.2022
© AFP 2022 / TOLGA AKMENتطبيق "تيك توك"
تطبيق تيك توك - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
© AFP 2022 / TOLGA AKMEN
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قام تيك توك بتسريح عشرات الموظفين في أمريكا الشمالية، في أقسام المبيعات وعلاقات العملاء وإدارة العلامات التجارية.
وأكد متحدث باسم تيك توك أن الخطوة جزء من مخطط كبير للتحول للتركيز على قطاعات صناعية معينة مثل الموضة والتجميل والترفيه.
وتابع المتحدث أنه تم إخبار الموظفين بإمكانية التقديم على وظائف أخرى في الشركة.
وكان قرار تيك توك مفاجئا بالنسبة للموظفين بعد تحقيق الشركة لأرباح كبيرة العام الماضي.
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