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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220828/روسيا-تسلم-مجلس-الأمن-أدلة-تثبت-قصف-القوات-الأوكرانية-لـمحطة-زابوروجيه-النووية-1066917727.html
روسيا تسلم مجلس الأمن أدلة تثبت قصف القوات الأوكرانية لـ"محطة زابوروجيه" النووية
روسيا تسلم مجلس الأمن أدلة تثبت قصف القوات الأوكرانية لـ"محطة زابوروجيه" النووية
سلّمت بعثة روسيا الدائمة لدى مجلس الأمن الدولي، أدلة تثبت قصف القوات الأوكرانية لمحطة زابوروجيه النووية في الـ25 من أغسطس/آب الجاري. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T00:38+0000
2022-08-28T00:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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الأمم المتحدة – سبوتنيك. كتبت البعثة الروسية على "تويتر"، "وزعنا على أعضاء مجلس الأمن الدولي شرحا توضيحيا أعدته وزارة الدفاع الروسية يظهر قصف القوات الأوكرانية لمحطة زابوروجيه النووية في الـ25 من أغسطس".يشار إلى أن محطة زابوروجيه الواقعة على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، هي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والإنتاج.وتخضع منطقة خيرسون ومعظم منطقة زابوروجيه في أوكرانيا الآن لسيطرة الجيش الروسي نتيجة للعملية الخاصة.
https://sputnikarabic.ae/20220826/أوكرانيا-تقطع-آخر-خطوط-نقل-الطاقة-من-زابوروجيه-1066863767.html
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

روسيا تسلم مجلس الأمن أدلة تثبت قصف القوات الأوكرانية لـ"محطة زابوروجيه" النووية

00:38 GMT 28.08.2022
© Sputnik . РИА Новости / الذهاب إلى بنك الصورمحطة زابوروجيه الكهرونووية
محطة زابوروجيه الكهرونووية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
© Sputnik . РИА Новости
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سلّمت بعثة روسيا الدائمة لدى مجلس الأمن الدولي، أدلة تثبت قصف القوات الأوكرانية لمحطة زابوروجيه النووية في الـ25 من أغسطس/آب الجاري.
الأمم المتحدة – سبوتنيك. كتبت البعثة الروسية على "تويتر"، "وزعنا على أعضاء مجلس الأمن الدولي شرحا توضيحيا أعدته وزارة الدفاع الروسية يظهر قصف القوات الأوكرانية لمحطة زابوروجيه النووية في الـ25 من أغسطس".
وأضافت أن "مستوى الإشعاع في المحطة ومحيطها ضمن النطاق الطبيعي".
يشار إلى أن محطة زابوروجيه الواقعة على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، هي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والإنتاج.
جندي من القوات المسلحة الروسية وحافلة تقل صحفيين دوليين على أراضي محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرجودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2022
أوكرانيا تقطع آخر خطوط نقل الطاقة من زابوروجيه
26 أغسطس, 10:08 GMT
وتخضع منطقة خيرسون ومعظم منطقة زابوروجيه في أوكرانيا الآن لسيطرة الجيش الروسي نتيجة للعملية الخاصة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:52 GMTГород Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة26 أغسطس, 20:58 GMT
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