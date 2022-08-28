https://sputnikarabic.ae/20220828/روسيا-تسلم-مجلس-الأمن-أدلة-تثبت-قصف-القوات-الأوكرانية-لـمحطة-زابوروجيه-النووية-1066917727.html
روسيا تسلم مجلس الأمن أدلة تثبت قصف القوات الأوكرانية لـ"محطة زابوروجيه" النووية
روسيا تسلم مجلس الأمن أدلة تثبت قصف القوات الأوكرانية لـ"محطة زابوروجيه" النووية
سلّمت بعثة روسيا الدائمة لدى مجلس الأمن الدولي، أدلة تثبت قصف القوات الأوكرانية لمحطة زابوروجيه النووية في الـ25 من أغسطس/آب الجاري. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T00:38+0000
2022-08-28T00:38+0000
2022-08-28T00:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0d/1065009856_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_6583d071efc38711f3c0ab4a486e9c22.jpg
الأمم المتحدة – سبوتنيك. كتبت البعثة الروسية على "تويتر"، "وزعنا على أعضاء مجلس الأمن الدولي شرحا توضيحيا أعدته وزارة الدفاع الروسية يظهر قصف القوات الأوكرانية لمحطة زابوروجيه النووية في الـ25 من أغسطس".يشار إلى أن محطة زابوروجيه الواقعة على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، هي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والإنتاج.وتخضع منطقة خيرسون ومعظم منطقة زابوروجيه في أوكرانيا الآن لسيطرة الجيش الروسي نتيجة للعملية الخاصة.
https://sputnikarabic.ae/20220826/أوكرانيا-تقطع-آخر-خطوط-نقل-الطاقة-من-زابوروجيه-1066863767.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0d/1065009856_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_d5f145a99bc414499909d25ed74a745d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
روسيا تسلم مجلس الأمن أدلة تثبت قصف القوات الأوكرانية لـ"محطة زابوروجيه" النووية
تابعنا عبر
سلّمت بعثة روسيا الدائمة لدى مجلس الأمن الدولي، أدلة تثبت قصف القوات الأوكرانية لمحطة زابوروجيه النووية في الـ25 من أغسطس/آب الجاري.
الأمم المتحدة – سبوتنيك. كتبت البعثة الروسية على "تويتر"، "وزعنا على أعضاء مجلس الأمن الدولي
شرحا توضيحيا أعدته وزارة الدفاع الروسية يظهر قصف القوات الأوكرانية لمحطة زابوروجيه النووية في الـ25 من أغسطس".
وأضافت أن "مستوى الإشعاع في المحطة ومحيطها ضمن النطاق الطبيعي".
يشار إلى أن محطة زابوروجيه الواقعة على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، هي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والإنتاج.
وتخضع منطقة خيرسون ومعظم منطقة زابوروجيه في أوكرانيا الآن لسيطرة الجيش الروسي نتيجة للعملية الخاصة.