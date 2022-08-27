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https://sputnikarabic.ae/20220827/وزارة-الدفاع-الروسية-مستوى-الإشعاع-في-محطة-زابوروجيه-لا-يزال-طبيعيا-بعد-قصف-القوات-الأوكرانية-1066896851.html
وزارة الدفاع الروسية: مستوى الإشعاع في محطة زابوروجيه لا يزال طبيعيا بعد قصف القوات الأوكرانية
وزارة الدفاع الروسية: مستوى الإشعاع في محطة زابوروجيه لا يزال طبيعيا بعد قصف القوات الأوكرانية
أكدت وزارة الدفاع الروسية أن مستوى الإشعاع في محطة زابوروجيه لا يزال طبيعيًا بعد القصف الأوكراني. 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T11:42+0000
2022-08-27T11:42+0000
أخبار روسيا اليوم
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موسكو- سبوتنيك. ووفقا لبيان لها، قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، "لا يزال الوضع الإشعاعي في محطة الطاقة النووية زابوروجيه طبيعيًا، ويتم رصد الحالة الفنية لمحطة الطاقة النووية وضمان عملها من قبل أفراد تقنيين منتظمين".ولفت البيان إلى أن "التشكيل العسكري الروسي المتخصص يحمي المحيط الخارجي للمحطة، ولا توجد أسلحة ثقيلة في منطقة محطة الطاقة النووية".وتواصل وحدتان من NPP توليد الكهرباء وتزويدها بكل من الأراضي المحررة من منطقة زابوروجيهوالأجزاء التي تسيطر عليها الأوكرانية.يشار إلى أن محطة زابوروجيه الواقعة على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، هي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والإنتاج.وتخضع منطقة خيرسون ومعظم منطقة زابوروجيه في أوكرانيا الآن لسيطرة الجيش الروسي نتيجة للعملية الخاصة.
https://sputnikarabic.ae/20220826/سقوط-4-صواريخ-في-منطقة-النظائر-المشعة-بمحطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية-نتيجة-قصف-القوات-الأوكرانية-1066877677.html
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أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

وزارة الدفاع الروسية: مستوى الإشعاع في محطة زابوروجيه لا يزال طبيعيا بعد قصف القوات الأوكرانية

11:42 GMT 27.08.2022
© Sputnik . РИА Новости / الذهاب إلى بنك الصورجندي روسي في محطة زابوروجيه الكهرونووية
جندي روسي في محطة زابوروجيه الكهرونووية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2022
© Sputnik . РИА Новости
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أكدت وزارة الدفاع الروسية أن مستوى الإشعاع في محطة زابوروجيه لا يزال طبيعيًا بعد القصف الأوكراني.
موسكو- سبوتنيك. ووفقا لبيان لها، قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، "لا يزال الوضع الإشعاعي في محطة الطاقة النووية زابوروجيه طبيعيًا، ويتم رصد الحالة الفنية لمحطة الطاقة النووية وضمان عملها من قبل أفراد تقنيين منتظمين".
محطة زابوروجيه الكهرونووية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2022
سقوط 4 صواريخ في منطقة النظائر المشعة بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية نتيجة قصف القوات الأوكرانية
أمس, 14:41 GMT
ولفت البيان إلى أن "التشكيل العسكري الروسي المتخصص يحمي المحيط الخارجي للمحطة، ولا توجد أسلحة ثقيلة في منطقة محطة الطاقة النووية".
وتواصل وحدتان من NPP توليد الكهرباء وتزويدها بكل من الأراضي المحررة من منطقة زابوروجيهوالأجزاء التي تسيطر عليها الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم الادارة الاقليمية فلاديمير روجوف إن "الوحدتين الخامسة والسادسة للطاقة قيد التشغيل. انهما لا يعملان بكامل طاقتهما. يتم توفير الكهرباء لكلا جانبي نهر دنيبر".

يشار إلى أن محطة زابوروجيه الواقعة على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، هي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والإنتاج.
وتخضع منطقة خيرسون ومعظم منطقة زابوروجيه في أوكرانيا الآن لسيطرة الجيش الروسي نتيجة للعملية الخاصة.
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