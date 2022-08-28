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https://sputnikarabic.ae/20220828/طالبان-تتهم-باكستان-بفتح-مجالها-الجوي-أمام-المسيّرات-الأميركية-لدخول-الأجواء-الأفغانية-1066925324.html
"طالبان" تتهم باكستان بفتح مجالها الجوي أمام المسيّرات الأميركية لدخول الأجواء الأفغانية
"طالبان" تتهم باكستان بفتح مجالها الجوي أمام المسيّرات الأميركية لدخول الأجواء الأفغانية
اتهمت حكومة حركة "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية) الحكومة الباكستانية بالسماح للطائرات الأمريكية المسيرة باستخدام المجال... 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T11:19+0000
2022-08-28T11:19+0000
حركة طالبان
أخبار أفغانستان اليوم
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كابول- سبوتنيك. وقال وزير الدفاع في حكومة طالبان، مولوي يعقوب مجاهد، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، "وفقا لمعلوماتنا، فإن طائرات أمريكية مسيرة تدخل عبر باكستان إلى أفغانستان، وتستخدم المجال الجوي الباكستاني، ونطلب من باكستان ألا تستخدم مجالها الجوي ضدنا".ومطلع الشهر الجاري، أعلنت واشنطن مقتل زعيم تنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، أيمن الظواهري بغارة أميركية عبر طائرة مسيرة على منزل في كابول، ليعقب ذلك تقارير إعلامية أشارت إلى أن باكستان قدمت دعما لواشنطن لتنفيذ هذه العملية.وسيطرت حركة طالبان، على السلطة في أفغانستان، في 15 آب/أغسطس 2021، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو" من البلاد.وشكلت طالبان حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد؛ بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن؛ مشترطة وفاءها بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.وتسعى الحركة إلى انتزاع اعتراف دولي بحكمها لأفغانستان، وتحسين صورتها أمام العالم؛ من أجل استعادة دعم ضروري لمواجهة تحديات اقتصادية خانقة.
https://sputnikarabic.ae/20220827/مصدر-طالبان-لا-تسمح-للطالبات-بمغادرة-كابول-للدراسة-خارج-البلاد-1066888155.html
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حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم
حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم

"طالبان" تتهم باكستان بفتح مجالها الجوي أمام المسيّرات الأميركية لدخول الأجواء الأفغانية

11:19 GMT 28.08.2022
© AP Photo / Ebrahim Norooziعناصر من "طالبان" يحرسون مسجد في أول أيام عيد الفطر في كابول، أفغانستان 1 مايو 2022.
عناصر من طالبان يحرسون مسجد في أول أيام عيد الفطر في كابول، أفغانستان 1 مايو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
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اتهمت حكومة حركة "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية) الحكومة الباكستانية بالسماح للطائرات الأمريكية المسيرة باستخدام المجال الجوي الباكستاني لدخول الأجواء الأفغانية، داعية إسلام آباد إلى عدم السماح باستغلال أراضيها ضد أفغانستان.
كابول- سبوتنيك. وقال وزير الدفاع في حكومة طالبان، مولوي يعقوب مجاهد، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، "وفقا لمعلوماتنا، فإن طائرات أمريكية مسيرة تدخل عبر باكستان إلى أفغانستان، وتستخدم المجال الجوي الباكستاني، ونطلب من باكستان ألا تستخدم مجالها الجوي ضدنا".
ومطلع الشهر الجاري، أعلنت واشنطن مقتل زعيم تنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، أيمن الظواهري بغارة أميركية عبر طائرة مسيرة على منزل في كابول، ليعقب ذلك تقارير إعلامية أشارت إلى أن باكستان قدمت دعما لواشنطن لتنفيذ هذه العملية.
وبالمقابل، نفت إسلام آباد لعب أي دور في عملية مقتل الظواهري أو تقديم أي دعم لواشنطن لتنفيذها.
مدرسة بنات ثانوية في كابول بعد إعادة افتتاحها من جانب حركة طالبان، أفغانستان، 23 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2022
مصدر: "طالبان" لا تسمح للطالبات بمغادرة كابول للدراسة خارج البلاد
أمس, 00:29 GMT
وسيطرت حركة طالبان، على السلطة في أفغانستان، في 15 آب/أغسطس 2021، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو" من البلاد.
وشكلت طالبان حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد؛ بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.
ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن؛ مشترطة وفاءها بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.
وتسعى الحركة إلى انتزاع اعتراف دولي بحكمها لأفغانستان، وتحسين صورتها أمام العالم؛ من أجل استعادة دعم ضروري لمواجهة تحديات اقتصادية خانقة.
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Город Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة26 أغسطس, 20:58 GMT
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