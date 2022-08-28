عربي
https://sputnikarabic.ae/20220828/مجلس-النواب-الليبي-يدعو-إلى-تحقيق-عاجل-في-اشتباكات-طرابلس-1066932986.html
مجلس النواب الليبي يدعو إلى "تحقيق عاجل" في اشتباكات طرابلس
مجلس النواب الليبي يدعو إلى "تحقيق عاجل" في اشتباكات طرابلس
دعا مجلس النواب الليبي، اليوم الأحد، إلى فتح تحقيق عاجل في الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس، أمس السبت، والتي تسببت في سقوط عدد كبير من القتلى المدنيين. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T14:42+0000
2022-08-28T14:42+0000
أخبار ليبيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/17/1065462403_0:126:3197:1924_1920x0_80_0_0_8725ea665d935bcffe52d120ce9b7f42.jpg
وأدان رئيس لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الليبي، سليمان الحراري، خلال تصريح نقله الموقع الرسمي لمجلس النواب، "بشدة ما أسماه التصعيد الأمني الخطير في العاصمة طرابلس"، لافتا إلى أنه "تسبب في حصيلة ثقيلة من القتلى من المدنيين".وقال إن "الاقتتال وسط شوارع مدينة طرابلس يشكل تهديدا لحياة المدنيين والممتلكات العامة والخاصة والمؤسسات المدنية"، مضيفا: "لا يجب التهاون في مثل هذه الأفعال الإجرامية التي تعرض حياة سكان المدينة للخطر، ويجب اتخاذ أقصى العقوبات حيال المتسببين في زعزعة أمن المدينة".واندلعت، الليلة الماضية، اشتباكات بين قوات موالية لحكومة باشاغا التي نالت ثقة البرلمان في مارس/ آذار الماضي، وأخرى موالية لحكومة الدبيبة المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، في محاولة بين الطرفين للسيطرة على السلطة في العاصمة طرابلس.وأعلنت وزارة الصحة الليبية بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أن إجمالي عدد القتلى بلغ 32 شخصا، فيما وصل عدد المصابين إلى 159 شخص.
https://sputnikarabic.ae/20220828/ليبيا-ارتفاع-حصيلة-ضحايا-اشتباكات-طرابلس-إلى-32-قتيلا-و159-جريحا-1066922394.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/17/1065462403_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_9d0089e294264a8f185576ba7450ba86.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم
أخبار ليبيا اليوم

مجلس النواب الليبي يدعو إلى "تحقيق عاجل" في اشتباكات طرابلس

14:42 GMT 28.08.2022
© AFP 2022 / MAHMUD TURKIAالعاصمة الليبية طرابلس
العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
© AFP 2022 / MAHMUD TURKIA
تابعنا عبرTelegram
دعا مجلس النواب الليبي، اليوم الأحد، إلى فتح تحقيق عاجل في الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس، أمس السبت، والتي تسببت في سقوط عدد كبير من القتلى المدنيين.
وأدان رئيس لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الليبي، سليمان الحراري، خلال تصريح نقله الموقع الرسمي لمجلس النواب، "بشدة ما أسماه التصعيد الأمني الخطير في العاصمة طرابلس"، لافتا إلى أنه "تسبب في حصيلة ثقيلة من القتلى من المدنيين".
أحداث العنف في طرابلس عاصمة ليبيا 28 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
ليبيا... ارتفاع حصيلة ضحايا اشتباكات طرابلس إلى 32 قتيلا و159 جريحا
09:28 GMT
وقال إن "الاقتتال وسط شوارع مدينة طرابلس يشكل تهديدا لحياة المدنيين والممتلكات العامة والخاصة والمؤسسات المدنية"، مضيفا: "لا يجب التهاون في مثل هذه الأفعال الإجرامية التي تعرض حياة سكان المدينة للخطر، ويجب اتخاذ أقصى العقوبات حيال المتسببين في زعزعة أمن المدينة".
واندلعت، الليلة الماضية، اشتباكات بين قوات موالية لحكومة باشاغا التي نالت ثقة البرلمان في مارس/ آذار الماضي، وأخرى موالية لحكومة الدبيبة المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، في محاولة بين الطرفين للسيطرة على السلطة في العاصمة طرابلس.
وأعلنت وزارة الصحة الليبية بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أن إجمالي عدد القتلى بلغ 32 شخصا، فيما وصل عدد المصابين إلى 159 شخص.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Город Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة26 أغسطس, 20:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала