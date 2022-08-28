https://sputnikarabic.ae/20220828/مجلس-النواب-الليبي-يدعو-إلى-تحقيق-عاجل-في-اشتباكات-طرابلس-1066932986.html
مجلس النواب الليبي يدعو إلى "تحقيق عاجل" في اشتباكات طرابلس
مجلس النواب الليبي يدعو إلى "تحقيق عاجل" في اشتباكات طرابلس
دعا مجلس النواب الليبي، اليوم الأحد، إلى فتح تحقيق عاجل في الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس، أمس السبت، والتي تسببت في سقوط عدد كبير من القتلى المدنيين. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T14:42+0000
2022-08-28T14:42+0000
2022-08-28T14:42+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وأدان رئيس لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الليبي، سليمان الحراري، خلال تصريح نقله الموقع الرسمي لمجلس النواب، "بشدة ما أسماه التصعيد الأمني الخطير في العاصمة طرابلس"، لافتا إلى أنه "تسبب في حصيلة ثقيلة من القتلى من المدنيين".وقال إن "الاقتتال وسط شوارع مدينة طرابلس يشكل تهديدا لحياة المدنيين والممتلكات العامة والخاصة والمؤسسات المدنية"، مضيفا: "لا يجب التهاون في مثل هذه الأفعال الإجرامية التي تعرض حياة سكان المدينة للخطر، ويجب اتخاذ أقصى العقوبات حيال المتسببين في زعزعة أمن المدينة".واندلعت، الليلة الماضية، اشتباكات بين قوات موالية لحكومة باشاغا التي نالت ثقة البرلمان في مارس/ آذار الماضي، وأخرى موالية لحكومة الدبيبة المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، في محاولة بين الطرفين للسيطرة على السلطة في العاصمة طرابلس.وأعلنت وزارة الصحة الليبية بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أن إجمالي عدد القتلى بلغ 32 شخصا، فيما وصل عدد المصابين إلى 159 شخص.
https://sputnikarabic.ae/20220828/ليبيا-ارتفاع-حصيلة-ضحايا-اشتباكات-طرابلس-إلى-32-قتيلا-و159-جريحا-1066922394.html
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أخبار ليبيا اليوم
مجلس النواب الليبي يدعو إلى "تحقيق عاجل" في اشتباكات طرابلس
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دعا مجلس النواب الليبي، اليوم الأحد، إلى فتح تحقيق عاجل في الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس، أمس السبت، والتي تسببت في سقوط عدد كبير من القتلى المدنيين.
وأدان رئيس لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الليبي، سليمان الحراري، خلال تصريح نقله الموقع الرسمي لمجلس النواب
، "بشدة ما أسماه التصعيد الأمني الخطير في العاصمة طرابلس"، لافتا إلى أنه "تسبب في حصيلة ثقيلة من القتلى من المدنيين".
وقال إن "الاقتتال وسط شوارع مدينة طرابلس يشكل تهديدا لحياة المدنيين والممتلكات العامة والخاصة والمؤسسات المدنية"، مضيفا: "لا يجب التهاون في مثل هذه الأفعال الإجرامية التي تعرض حياة سكان المدينة للخطر، ويجب اتخاذ أقصى العقوبات حيال المتسببين في زعزعة أمن المدينة".
واندلعت، الليلة الماضية، اشتباكات
بين قوات موالية لحكومة باشاغا التي نالت ثقة البرلمان في مارس/ آذار الماضي، وأخرى موالية لحكومة الدبيبة المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، في محاولة بين الطرفين للسيطرة على السلطة في العاصمة طرابلس.
وأعلنت وزارة الصحة الليبية بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أن إجمالي عدد القتلى بلغ 32 شخصا
، فيما وصل عدد المصابين إلى 159 شخص.